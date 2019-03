Monarques Recoupe 12,60 g/t Au sur 1,35 mètre, incluant 55,90 g/t Au sur 0,3 mètre, sur son Projet Aurifère Mckenzie Break





Le programme de forage de 2018 fut un véritable succès, permettant d'accroître la taille du gisement McKenzie Break et de confirmer son potentiel à haute teneur .

. De l'or visible a été trouvé dans 17 des 61 sondages, incluant le sondage MK-18-196 qui a recoupé 265,00 g/t Au sur 0,6 mètre et le sondage MK-18-216 qui a recoupé 93,80 g/t Au sur 0,5 mètre.

Faits saillants de la troisième et dernière série de résultats du programme de forage au diamant de 13 945 mètres réalisé en 2018 :

Sondage MK-18-236 : 12,60 g/t Au sur 1,35 mètre, incl. 55,90 g/t Au sur 0,3 mètre, et 13,40 g/t Au sur 2,0 mètres, incl. 26,40 g/t Au sur 1,0 mètre



Sondage MK-18-231 : 15,74 g/t Au sur 1,5 mètre



Sondage MK-18-222 : 13,95 g/t Au sur 1,0 mètre



Sondage MK-18-232 : 6,84 g/t Au sur 2,0 mètres, incl. 13,65 g/t Au sur 1,0 mètre

MONTRÉAL, le 20 mars 2019 /CNW/ - CORPORATION AURIFÈRE MONARQUES (« Monarques » ou la « Société ») (TSX: MQR) (OTCMKTS: MRQRF) (FRANCFORT: MR7) est heureuse d'annoncer la troisième et dernière série de résultats d'analyse du programme de forage au diamant de 2018 sur son projet aurifère en propriété exclusive McKenzie Break situé à 25 kilomètres au nord de Val-d'Or, près des usines Camflo et Beacon. Le programme a débuté en septembre 2018 et s'est terminé en décembre 2018, avec un total de 13 945 mètres forés dans 61 sondages. Le but du programme était d'explorer sous les lentilles connues et à la périphérie des zones Vertes et Orange à multiples veines. Des résultats d'analyse ont été reçus pour les derniers 20 sondages totalisant 5 052 mètres de carottes (voir le tableau ci-dessous et les communiqués de presse du 28 février 2019 et du 13 mars 2019 pour une compilation des résultats d'analyse de 2018).

« Grâce aux solides résultats à haute teneur obtenus de notre programme de forage de 2018, nous avons fait de McKenzie Break l'un de nos principaux projets d'exploration avancée, a déclaré Jean-Marc Lacoste, président et chef de la direction de Monarques. Le programme a dépassé nos attentes, et nous a permis d'établir que le gisement demeure ouvert à l'ouest, à l'est, au nord et en profondeur et qu'il présente toujours un excellent potentiel aurifère à haute teneur (voir vue en plan et longitudinale). En fait, la prochaine estimation des ressources pourrait permettre d'accroître le gisement souterrain de 250 mètres à l'est, de 100 mètres au nord et de 50 mètres à l'ouest. Il reste encore beaucoup de travail d'exploration à faire pour évaluer pleinement la taille et l'ampleur de ce gisement, qui demeure largement sous-exploré. Nous analysons actuellement les résultats des forages de 2018 et planifions le programme de suivi pour 2019. »

Le sondage MK-18-236 a recoupé 12,60 g/t Au sur 1,35 mètre, incluant 55,90 g/t Au sur 0,3 mètre à 80 mètres de profondeur. Cet intervalle est situé à 65 mètres au sud-est du sondage MK-18-210, qui a recoupé une teneur de 12,50 g/t Au sur un demi-mètre du même horizon que le sondage MK-18-236, étendant ainsi la lentille vers l'est et montrant qu'elle est toujours ouverte. Le sondage MK-18-236 a aussi recoupé une autre lentille, à une profondeur de 145 mètres, avec des valeurs de 13,40 g/t Au sur 2,0 mètres, incluant 26,40 g/t Au sur 1,0 mètre, et 75 mètres au nord, sur le même horizon, le sondage MK-18-232 a recoupé 6,84 g/t Au sur 2,0 mètres, dont 13,65 g/t Au sur 1,0 mètre. Ces deux intersections sont reliées par le sondage MK-18-211, à 100 mètres au nord-ouest du sondage MK-18-236. La combinaison de ces trois sondages sur le même horizon augmentera les ressources souterraines dans ce secteur.

Le sondage MK-18-231, qui a recoupé une teneur de 15,74 g/t Au sur 1,5 mètre, est situé au nord de la fosse à ciel ouvert prévue dans la zone Verte, au milieu d'un triangle de trois sondages forés par Monarques en 2018. Ces quatre sondages sont interprétés comme étant reliés et se trouvent sur le même horizon, créant une nouvelle lentille. Les trois autres sondages sont situés en moyenne à 65 mètres du sondage MK-18-231 et ont une teneur moyenne de 5,42 g/t Au. La lentille se trouve à 200 mètres sous la surface.

Le sondage MK-18-222 a recoupé une teneur de 13,95 g/t Au sur 1,0 mètre à partir de 68 mètres de profondeur. Cette intersection se trouve à 70 mètres au nord-ouest de la fosse à ciel ouvert de la zone Verte et contribuera à accroître les ressources souterraines.

Troisième série de résultats de forage sur la propriété McKenzie Break :

Sondage Longueur De À Largeur* Teneur

(m) (m) (m) (m) (g/t Au) MK-18-222 177 64,1 65,0 0,9 5,14



68,0 69,0 1,0 13,95



102,0 103,0 1,0 4,68



141,0 142,5 1,5 5,40 Incluant

141,0 141,5 0,5 14,00 MK-18-223 150 20,7 22,6 1,9 6,18 Incluant

21,6 22,1 0,5 8,99



65,4 66,3 0,9 2,03



69,6 70,6 1,0 3,69



100,5 105,1 4,6 2,18 Incluant

102,8 103,9 1,1 3,95



122,8 125,3 2,5 2,19 Incluant

124,0 125,3 1,3 3,17 MK-18-224 210 174,0 178,0 4,0 2,75 Incluant

177,0 178,0 1,0 6,11 MK-18-225 210 68,0 68,5 0,5 8,11



175,0 176,3 1,3 2,42 MK-18-226 276 244,55 246,5 1,95 3,09 Incluant

246,0 246,5 0,5 9,58



274,1 275,0 0,9 2,70 MK-18-227 228 101,0 101,5 0,5 3,86



168,7 171,8 3,1 0,89 Incluant

170,5 171,1 0,6 2,74 MK-18-228 216 34,0 37,0 3,0 2,42



88,0 89,0 1,0 9,37 MK-18-229 243 103,0 104,0 1,0 2,79



196,0 198,0 2,0 1,61 Incluant

197,0 198,0 1,0 2,39 MK-18-230 270 152,0 153,0 1,0 3,54



175,5 176,2 0,7 2,59



198,0 200,0 2,0 3,84 Incluant

199,0 200,0 1,0 6,20 MK-18-231 258 197,0 198,5 1,5 17,45



197,0 211,0 14,0 2,38 MK-18-232 252 158,0 160,0 2,0 6,84 Incluant

159,0 160,0 1,0 13,65



188,0 189,0 1,0 3,25 MK-18-233 247 137,75 138,5 0,75 1,36 MK-18-234 276 234,0 235,8 1,8 7,80 Incluant

235,0 235,8 0,8 17,30 MK-18-235 269 138,0 139,0 1,0 2,19



244,65 248,0 3,35 3,83 Incluant

244,65 245,4 0,75 10,60 MK-18-236 288 77,65 79,0 1,35 12,6 Incluant

77,65 77,95 0,3 55,9



143,0 145,0 2,0 13,40 Incluant

143,0 144,0 1,0 26,40



236,0 236,55 0,55 3,10



277,0 279,0 2,0 2,36



281,0 282,0 1,0 2,05 MK-18-237 300 249,7 250,7 1,0 2,42



261,7 262,25 0,55 2,67 MK-18-238 300 172,6 173,3 0,7 2,26



228,0 228,5 0,5 2,19



259,8 261,0 1,2 2,72 MK-18-239 306 199,0 200,0 1,0 3,57



204,4 205,5 1,1 2,10 MK-18-240 324 176,8 178,3 1,5 5,90 Including

176,8 177,3 0,5 17,5



182,8 183,7 0,9 4,09 MK-18-245 252 123,4 125,3 1,9 1,07

*La largeur montrée est la longueur de la carotte. L'épaisseur vraie est estimée à 90-100% de la longueur de la carotte.

McKenzie Break est un gisement aurifère à haute teneur et à veines multiples étroites, encaissé dans le batholite dioritique de Pascalis et recouvert de diorite porphyrique et de roches volcaniques mafiques et felsiques. Le 14 juin 2018, la Société a annoncé une ressource en fosse conforme au Règlement 43-101 de 48 133 onces dans la catégorie indiquée et de 14 897 onces dans la catégorie présumée sur la propriété, ainsi qu'une ressource souterraine de 53 448 onces dans la catégorie indiquée et de 49 130 onces dans la catégorie présumée, pour un total de 165 608 onces d'or (source : Rapport technique NI 43-101 sur le projet McKenzie Break, 17 avril 2018, Alain-Jean Beauregard, géo., et Daniel Gaudreault, ing., de Géologica Groupe-Conseil Inc. et Christian D'Amours, géo., de GéoPointCom Inc.).

La procédure normale d'échantillonnage consiste à prélever une moitié de carotte préalablement sciée selon l'axe principal et l'expédier pour analyse au laboratoire de ALS Minerals situé à Val-d'Or. L'échantillon est concassé, pulvérisé et analysé par pyroanalyse avec dosage par absorption atomique. Les résultats excédant 3,0 g/t sont repris en gravimétrie et les échantillons contenant des grains d'or sont analysés par la méthode « metallic sieve ». Monarques a établi un protocole complet AQ/CQ incluant l'insertion de standards, de blancs analytiques et de duplicata.

Le contenu technique et scientifique de ce communiqué de presse a été révisé et approuvé par Ronald G. Leber, P.Geo., la personne qualifiée de la Société au sens du Règlement 43-101.

À PROPOS DE CORPORATION AURIFÈRE MONARQUES

Corporation Aurifère Monarques (TSX: MQR) est une société minière aurifère émergente qui a pour objectif de poursuivre son expansion par le biais de son important portefeuille de projets de qualité situé dans le camp minier de l'Abitibi au Québec, Canada. La Société détient actuellement près de 300 km² de propriétés aurifères (voir la carte) incluant le gisement Wasamac (ressources mesurées et indiquées de 2,6 millions d'onces d'or), la Mine Beaufor, les projets avancés Croinor Gold (voir vidéo), McKenzie Break et Swanson, les usines Camflo et Beacon, ainsi que des projets d'exploration prometteurs. Elle offre également des services d'usinage à forfait à partir de son usine Camflo d'une capacité de 1 600 tonnes par jour.

Énoncés prospectifs

Les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs pouvant modifier de manière appréciable les résultats, le rendement et les réalisations de Monarques par rapport aux résultats, au rendement et aux réalisations qui y sont exprimés ou implicites. Le TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques du TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué de presse.

