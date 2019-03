Azimut et SOQUEM couvrent la Propriété Pikwa (Au, Cu, Co, Mo) avec un levé géophysique héliporté, région de la Baie James, Québec





LONGUEUIL, QC, le 20 mars 2019 /CNW Telbec/ - Exploration Azimut Inc. (« Azimut » ou « la Société ») (TSXV: AZM) a le plaisir d'annoncer qu'un levé héliporté électromagnétique (VTEMTM Plus) et magnétique de 2 100 km de lignes est en cours pour couvrir une importante cible aurifère-polymétallique sur la Propriété Pikwa (la « Propriété ») située dans la région de la Baie James au Québec. Les résultats vont permettre de définir la prochaine phase d'exploration sur la Propriété.

La Propriété est détenue conjointement avec SOQUEM Inc. (« SOQUEM »), une filiale de Ressources Québec, dans le cadre de l'alliance stratégique couvrant la région de la Baie James. De nouveaux développements majeurs de l'alliance stratégique ont été divulgués par la Société dans le communiqué de presse du 25 février 2019.

Les éléments suivants soulignent le fort potentiel minéral de la Propriété (voir figures 1 à 3) :

Deux prospects principaux découverts sur la Propriété: Hypérion (jusqu'à 7,17 g/t Au, 0,23 % Co à partir d'échantillons choisis prélevés sur affleurements) et Copperfield (jusqu'à 2,95 % Cu, 0,22 g/t Au, 7,58 g/t Te dans des échantillons minéralisés provenant de blocs erratiques). Un autre secteur localisé 4 km à l'est d'Hypérion présente des valeurs anomales en or (jusqu'à 0,9 g/t Au) avec bismuth (jusqu'à 217 g/t Bi) et molybdène (jusqu'à 0,106 % Mo) (voir communiqué de presse du 6 novembre 2018).

, comprenant les prospects décrits ci-dessus, définie principalement par un linéaire, corrélé à une forte en dans les sédiments de fonds de lacs; Azimut a identifié cette signature en traitant une base de données totalisant 27 248 échantillons de fonds de lacs (échantillonnage MERN et Azimut) prélevés à l'échelle de la sur 172 185 km (voir communiqué de presse du 27 novembre 2018). Une zone minéralisée polymétallique sur la propriété adjacente de Mythril découverte par Exploration Midland Inc. (TSXV: MD); cette zone de 2 km de long qui présente un assemblage métallique en Cu-Mo-Au-Ag-Bi est bien corrélée avec le haut magnétique linéaire de Pikwa et se trouve aussi en continuité directe avec la vaste signature géochimique identifiée sur Pikwa.

Geotech Ltd., basé à Aurora en Ontario, effectue le levé magnétique et électromagnétique VTEMTM Plus (levé dans le domaine du temps) avec des lignes espacées aux 200 m couvrant la Propriété et certains secteurs immédiatement adjacents (voir figure 4).

La Propriété (701 claims, 359,4 km2) s'étend sur 40 km de long par 17 km de large et procure une position de contrôle sur une cible polymétallique majeure. Elle est localisée 303 km à l'est de la municipalité Cri de Wemindji, dans une région desservie par d'excellentes infrastructures incluant des routes permanentes, un réseau de lignes électriques et des aéroports. La route régionale Transtaïga est une route est-ouest en gravier traversant le nord du projet. La phase actuelle de travaux est financée à 100 % par le partenaire. Azimut est le gérant des travaux.

Ce communiqué a été préparé par Jean-Marc Lulin, géologue et personne qualifiée d'Azimut selon la Norme canadienne 43-101.

À propos de SOQUEM

SOQUEM, filiale de Ressources Québec a pour mission de favoriser l'exploration, la découverte et la mise en valeur de propriétés minières au Québec. Elle contribue au maintien d'une économie forte dans les régions du Québec. Fière partenaire et ambassadrice pour le développement de la richesse minérale du Québec, SOQUEM mise sur l'innovation, la recherche et les minéraux stratégiques pour orienter ses actions de demain.

À propos d'Azimut

Azimut est une société d'exploration minière dont l'activité principale est la génération de projets et le développement du partenariat. La Société met en oeuvre une méthodologie pionnière exclusive dans l'analyse des mégadonnées géoscientifiques (le système expert AZtechMineTM) soutenue par un solide savoir-faire en exploration. Azimut détient une position stratégique pour l'or et les métaux de base au Québec avec un total de 26 propriétés. La Société maintient une discipline financière rigoureuse et a 53 millions d'actions émises.

