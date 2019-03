Alimentation Couche-Tard annonce des résultats records pour le troisième trimestre de l'exercice 2019





Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société (le « bénéfice net ») de 612,1 millions $ (1,08 $ par action sur une base diluée) pour le troisième trimestre de l'exercice 2019 comparativement à 482,4 millions $ (0,85 $ par action sur une base diluée) pour le troisième trimestre de l'exercice 2018. En excluant certains éléments des deux périodes comparables, le bénéfice net du trimestre aurait été d'approximativement 609,0 millions $ 1 ou 1,08 $ 1 par action sur une base diluée, comparativement à 0,53 $ 1 par action sur une base diluée pour le troisième trimestre de l'exercice 2018, une augmentation de 103,8 %.

ou 1,08 $ par action sur une base diluée, comparativement à 0,53 $ par action sur une base diluée pour le troisième trimestre de l'exercice 2018, une augmentation de 103,8 %. Revenus totaux tirés des marchandises et services de 4,2 milliards $, soit une augmentation de 8,8 %. Augmentation des ventes de marchandises par magasin comparable de 4,5 % aux États-Unis, de 2,9 % en Europe et de 4,9 % au Canada .

et de 4,9 % au . La marge brute sur les marchandises et services a progressé de 0,6 % aux États-Unis pour s'établir à 33,7 %, tandis qu'elle a diminué de 0,4 % en Europe pour se chiffrer à 41,8 %, et de 0,9 % au Canada pour atteindre 33,1 %.

pour se chiffrer à 41,8 %, et de 0,9 % au pour atteindre 33,1 %. Le volume total de carburant pour le transport routier a progressé de 1,6 %. Le volume de carburant pour le transport routier par magasin comparable a augmenté de 0,8 % aux États-Unis, alors qu'il a diminué de 1,4 % en Europe et de 0,6 % au Canada .

et de 0,6 % au . Augmentation de la marge brute sur le carburant pour le transport routier de 13,76 ¢ par gallon aux États-Unis, pour s'établir à 29,42 ¢ par gallon, de 0,43 ¢ US par litre en Europe , pour s'établir à 8,30 ¢ US par litre, et diminution de 1,22 ¢ CA par litre au Canada , pour s'établir à 8,11 ¢ CA par litre.

, pour s'établir à 8,30 ¢ US par litre, et diminution de 1,22 ¢ CA par litre au , pour s'établir à 8,11 ¢ CA par litre. Le 1 er décembre 2018, finalisation de la cession des activités de vente de carburant pour le secteur maritime de la société pour un produit de disposition total de 24,3 millions $, résultant en un gain net de 3,2 millions $ avant impôts.

décembre 2018, finalisation de la cession des activités de vente de carburant pour le secteur maritime de la société pour un produit de disposition total de 24,3 millions $, résultant en un gain net de 3,2 millions $ avant impôts. Le montant annualisé des synergies, en lien avec l'intégration de CST Brands Inc. (« CST »), a atteint environ 207,0 millions $.

Amélioration continue du ratio d'endettement ajusté qui a atteint 2,38:1 sur une base pro forma.

Plus de 4 900 magasins en Amérique du Nord et plus de 1 900 magasins en Europe arborent désormais la nouvelle marque globale Circle K.

arborent désormais la nouvelle marque globale Circle K. La société a annoncé, sujet à l'approbation du TSX, son intention d'implanter un nouveau régime de rachat d'actions lui permettant de racheter jusqu'à 4,0 % de ses actions à droit de vote subalterne de catégorie B.

Augmentation de 25,0 % du dividende trimestriel, passant de 10,0 ¢ CA à 12,5 ¢ CA.

Rendement des capitaux propres et rendement des capitaux investis de 23,8 % et de 13,9 % respectivement, sur une base pro forma.

_________________________________________ 1 Veuillez vous référer à la section « Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société (« bénéfice net ») et bénéfice net ajusté attribuable aux actionnaires de la société (« bénéfice net ajusté ») » de ce communiqué pour plus d'informations relativement à cette mesure de performance non reconnue par les IFRS.

LAVAL, QC, le 19 mars 2019 /CNW Telbec/ - Pour son troisième trimestre terminé le 3 février 2019, Alimentation Couche?Tard inc. (« Couche-Tard » ou la « société ») (TSX: ATD.A) (TSX: ATD.B) annonce un bénéfice net record attribuable aux actionnaires de la société de 612,1 millions $, soit un bénéfice par action de 1,08 $ sur une base diluée. Les résultats du troisième trimestre de l'exercice 2019 ont été affectés par un gain lié à la cession des activités de vente de carburant pour le secteur maritime de 3,2 millions $ avant impôts, des frais de restructuration de 1,6 million $ avant impôts, un gain de change net de 1,5 million $ avant impôts, ainsi que des frais d'acquisition de 0,6 million $ avant impôts. Les résultats du trimestre correspondant de l'exercice 2018 ont été affectés par un avantage fiscal net de 218,6 millions $ (dont 14,1 millions $ sont attribuables aux participations ne donnant pas le contrôle) à la suite de l'adoption de la « U.S. Tax Cuts and Jobs Act », une perte de change nette de 9,8 millions $ avant impôts, une dépense d'amortissement accéléré de 6,6 millions $ avant impôts ainsi que des frais supplémentaires de 3,0 millions $ avant impôts, tous deux en lien avec le projet de déploiement de la marque globale de la société, des frais de restructuration et d'intégration de 6,8 millions $ avant impôts, des frais d'acquisition de 4,2 millions $ avant impôts, un goodwill négatif de 2,8 millions $ avant impôts, et des frais supplémentaires liés aux ouragans totalisant 1,8 million $ avant impôts. En excluant ces éléments, le bénéfice net par action ajusté sur une base diluée du troisième trimestre de l'exercice 2019 serait demeuré à 1,08 $, comparativement à 0,53 $ pour le troisième trimestre de l'exercice 2018, une augmentation de 103,8 %. Cette hausse est attribuable à des marges sur le carburant pour le transport routier plus élevées aux États-Unis, à la croissance organique ainsi qu'à la contribution des acquisitions, contrebalancée en partie par un taux d'imposition plus élevé et l'incidence négative nette de la conversion en dollars américains de nos opérations canadiennes et européennes. Les données financières sont exprimées en dollars US, sauf indication contraire.

« Je me réjouis des résultats solides et équilibrés du trimestre. En particulier, les ventes de marchandises par magasin comparable ont connu une robuste croissance dans tous nos marchés », a indiqué Brian Hannasch, président et chef de la direction d'Alimentation Couche-Tard. « Nous voyons aussi un bel essor dans les régions où les magasins CST ont été convertis à la nouvelle marque, ce qui démontre la force qu'ont les programmes et opérations de Circle K et Couche-Tard pour stimuler les ventes. L'emphase sur les campagnes promotionnelles visant à stimuler l'achalandage, l'amélioration des mix de produits ainsi que les programmes de loyauté ont contribué à la poursuite de notre forte croissance du chiffre d'affaires. »

Brian Hannasch a poursuivi : « Le carburant a également présenté des résultats positifs ce trimestre au cours duquel nous avons bénéficié à la fois de la baisse du coût des produits et de la structure de certains de nos plus gros contrats d'approvisionnement. Nous avons également constaté une bonne croissance des volumes aux États-Unis. Au Canada, nous avons continué d'améliorer la tendance au niveau des volumes de carburant pour le transport routier par magasin comparable, particulièrement dans les sites Esso où le nouveau programme de loyauté gagne du terrain. Nous sommes également fiers des efforts pour développer la marque de carburant Circle K, laquelle est en pleine expansion avec des centaines de sites en Amérique du Nord offrant une expérience-client plus simple dans nos stations-services et dans nos magasins. »

« Ce trimestre a aussi marqué le premier anniversaire de l'acquisition de Holiday. Nous sommes très satisfaits de l'intégration et, plus important encore, du formidable groupe de personnes qui servent nos clients dans notre unité d'affaire Frontière Nordique. Nos équipes se sont pleinement engagées dans l'apprentissage et l'intégration des pratiques exemplaires de Holiday, et nous avons réalisé d'importants progrès dans la mise à l'essai de programmes à l'échelle de notre réseau en ce qui a trait à l'offre alimentaire de Holiday, aux programmes de promotions ainsi qu'à l'efficacité opérationnelle. Ce fût une belle année à grandir ensemble. »

Claude Tessier, chef de la direction financière, a déclaré : « Nous tirons une grande fierté de la réduction de notre dette et du renforcement de notre bilan; nos résultats impressionnants ce trimestre témoignent de nos efforts en ce sens. Grâce à d'importants flux de trésorerie générés durant le trimestre, et à notre désendettement plus rapide que prévu, tel qu'en témoigne notre ratio d'endettement ajusté de 2,38:1, nous sommes en très bonne position afin de créer plus de valeur pour nos actionnaires en poursuivant nos plans de croissance stratégique, tout en augmentant notre dividende et en visant à obtenir l'approbation réglementaire pour un nouveau programme de rachat d'actions. Comme toujours, nous demeurerons fidèles à notre engagement habituel de rigueur financière lorsque nous évaluerons les opportunités futures. »

Événements importants du troisième trimestre de l'exercice 2019

Le 1 er décembre 2018, nous avons finalisé la cession de nos activités de vente de carburant pour le secteur maritime à St1 Norge AS par l'entremise d'une convention d'achat d'actions en vertu de laquelle St1 Norge AS a acquis 100 % des actions émises et en circulation de Statoil Fuel & Retail Marine AS. Le produit total de la cession s'est élevé à 24,3 millions $. Cette transaction a généré un gain sur disposition avant impôts de 3,2 millions $.

décembre 2018, nous avons finalisé la cession de nos activités de vente de carburant pour le secteur maritime à St1 Norge AS par l'entremise d'une convention d'achat d'actions en vertu de laquelle St1 Norge AS a acquis 100 % des actions émises et en circulation de Statoil Fuel & Retail Marine AS. Le produit total de la cession s'est élevé à 24,3 millions $. Cette transaction a généré un gain sur disposition avant impôts de 3,2 millions $. Le 17 décembre 2018, nous avons conclu une entente visant l'échange d'actifs avec CAPL en vertu de laquelle 192 magasins corporatifs américains Circle K seront échangés contre les biens immobiliers actuellement détenus par CAPL pour 56 magasins corporatifs américains qui sont actuellement loués et exploités par Couche-Tard et 17 magasins corporatifs qui sont actuellement détenus et exploités par CAPL et établis dans le Haut-Midwest des États-Unis. La valeur totale de cette entente s'élève à environ 185,0 millions $. L'échange d'actifs devrait être effectué dans le cadre d'une série de transactions s'étalant sur une période pouvant aller jusqu'à 24 mois et commençant au cours du premier semestre de l'année civile 2019. Les données de CAPL sont entièrement consolidées dans nos états financiers consolidés; par conséquent, nous prévoyons qu'aucun gain ni perte ne découlera de ces transactions.

Au 3 février 2019, le montant annualisé des synergies réalisées pour l'acquisition de CST s'établissait à environ 207,0 millions $. Ces synergies devraient résulter en une diminution des frais d'exploitation, de vente et d'administration et frais généraux ainsi qu'en une amélioration des coûts de distribution et d'approvisionnement en marchandises et en carburant pour le transport routier. Nous sommes confiants d'atteindre notre objectif de synergies de 215,0 millions $ 1 .

. Le déploiement de la marque Circle K en Amérique du Nord et en Irlande progresse bien. Au 3 février 2019, nous affichons fièrement notre nouvelle marque globale Circle K dans plus de 4 900 magasins en Amérique du Nord, incluant environ 550 magasins acquis de CST, ainsi que dans plus de 1 900 magasins en Europe .

progresse bien. Au 3 février 2019, nous affichons fièrement notre nouvelle marque globale Circle K dans plus de 4 900 magasins en Amérique du Nord, incluant environ 550 magasins acquis de CST, ainsi que dans plus de 1 900 magasins en . Au cours du trimestre, dans le cadre de notre programme de réduction de coûts et de la recherche de synergies visant à améliorer notre efficacité, nous avons décidé de procéder à la restructuration de certaines de nos opérations. À ce titre, des frais de restructuration additionnels d'un montant de 1,6 million $ ont été comptabilisés aux résultats du troisième trimestre de l'exercice 2019.

Le 28 novembre 2018, nous avons conclu une nouvelle convention de crédit consistant en une facilité de crédit non garantie non renouvelable d'un montant maximal total de 213,5 millions $, venant à échéance le 27 juin 2020 (la « facilité de crédit »). Au cours du trimestre, nous avons utilisé la totalité de la facilité de crédit pour rembourser le solde restant de notre facilité d'acquisition.

Le 19 mars 2019, nous avons annoncé, sujet à l'approbation du TSX, notre intention d'implanter un nouveau régime de rachat d'actions nous permettant de racheter jusqu'à 4,0 % de nos actions à droit de vote subalterne de catégorie B.

_________________________________________ 1 Puisque l'objectif cité représente une déclaration prospective, nous devons, selon les lois sur les valeurs mobilières, préciser que notre estimation des synergies repose sur un certain nombre de facteurs et hypothèses importants. Entre autres, notre objectif de synergies se base sur notre analyse comparative des structures organisationnelles en place et des niveaux actuels des dépenses à travers notre réseau ainsi que sur notre capacité à combler une partie des écarts constatés, lorsque pertinent. Notre objectif de synergies se base aussi sur notre évaluation des contrats présentement en vigueur en Amérique du Nord et sur le fait que nous croyons être en mesure de renégocier ces contrats afin de profiter de notre pouvoir d'achat accru. De plus, notre objectif de synergies prend pour hypothèse que nous serons en mesure d'instaurer et de maintenir un processus efficace de partage des meilleures pratiques à travers notre réseau. Finalement, notre objectif s'appuie aussi sur notre capacité à intégrer le système de CST au nôtre. Un changement important dans ces facteurs et hypothèses pourrait faire varier de façon importante notre estimation des synergies ainsi que le délai d'implantation de nos diverses initiatives.

Changements à notre réseau

Au cours du troisième trimestre de l'exercice 2019, nous avons fait l'acquisition de trois magasins corporatifs par l'entremise de transactions distinctes et ajouté deux magasins corporatifs par le biais de RDK, une coentreprise, ce qui porte le compte à sept magasins corporatifs depuis le début de l'exercice 2019.

Au cours du troisième trimestre de l'exercice 2019, nous avons complété la construction, la relocalisation ou la reconstruction de 11 magasins, ce qui porte le total à 32 magasins depuis le début de l'exercice. Au 3 février 2019, 42 magasins étaient en construction et devraient ouvrir au cours des prochains trimestres.

Sommaire du mouvement de nos magasins pour le troisième trimestre de l'exercice 2019

Le tableau suivant présente certaines informations concernant le mouvement des magasins de notre réseau au cours de la période de 16 semaines terminée le 3 février 2019 :



Période de 16 semaines terminée le 3 février 2019 Types de magasins Corporatifs CODO DODO Franchisés et

autres affiliés Total Nombre de magasins au début de la période 9 672 695 1 053 1 241 12 661 Acquisitions 5 - 2 - 7 Ouvertures / constructions / ajouts 11 - 21 23 55 Fermetures / dispositions / retraits (37) (3) (20) (21) (81) Conversion de magasins 230 (234) 2 2 - Nombre de magasins à la fin de la période 9 881 458 1 058 1 245 12 642 Réseau de CAPL







1 284 Magasins Circle K exploités sous licence







2 146 Nombre total de magasins dans le réseau







16 072 Nombre de stations de carburant automatisées incluses dans le solde de fin de période 969 - 14 - 983

Données sur le taux de change

Nous présentons nos données en dollars US, ce qui procure une information plus pertinente compte tenu de la prédominance de nos opérations aux États-Unis.

Le tableau suivant présente des renseignements sur les taux de change en fonction des taux de clôture, indiqués en dollars US par unité monétaire comparative :



Périodes de 16 semaines terminées le Périodes de 40 semaines terminées le

3 février 2019 4 février 2018 3 février 2019 4 février 2018 Moyenne pour la période







Dollar canadien 0,7542 0,7912 0,7622 0,7822 Couronne norvégienne 0,1177 0,1235 0,1204 0,1230 Couronne suédoise 0,1107 0,1211 0,1118 0,1202 Couronne danoise 0,1528 0,1600 0,1550 0,1568 Zloty 0,2653 0,2833 0,2689 0,2761 Euro 1,1400 1,1913 1,1560 1,1667 Rouble 0,0150 0,0173 0,0153 0,0172











Analyse sommaire des résultats consolidés pour le troisième trimestre et les trois premiers trimestres de l'exercice 2019

Le tableau suivant présente certaines informations concernant nos opérations pour les périodes de 16 et 40 semaines terminées le 3 février 2019 et le 4 février 2018. CAPL désigne CrossAmerica Partners LP.







Périodes de 16 semaines terminées le Période de 40 semaines terminées le (en millions de dollars américains, sauf indication contraire) 3 février

2019 4 février

2018 Variation % 3 février

2019 4 février 2018 Variation

% Données sur les résultats d'exploitation :











Revenus tirés des marchandises et services(1) :











États-Unis 3 133,4 2 807,3 11,6 8 311,9 7 028,9 18,3 Europe 405,3 411,9 (1,6) 1 114,5 1 052,6 5,9 Canada 618,3 596,9 3,6 1 686,9 1 600,3 5,4 CAPL 22,0 24,4 (9,8) 75,7 53,9 40,4 Élimination des transactions intersociétés avec CAPL (0,7) - (100,0) (2,2) - (100,0) Total des revenus tirés des marchandises et services 4 178,3 3 840,5 8,8 11 186,8 9 735,7 14,9 Ventes de carburant pour le transport routier :











États-Unis 7 740,2 7 291,5 6,2 21 968,5 16 909,7 29,9 Europe 2 396,6 2 266,3 5,7 6 420,6 5 635,7 13,9 Canada 1 377,3 1 554,6 (11,4) 3 924,6 3 669,7 6,9 CAPL 511,4 514,1 (0,5) 1 775,5 1 030,8 72,2 Élimination des transactions intersociétés avec CAPL (93,5) (89,6) 4,4 (364,7) (136,0) 168,2 Total des ventes de carburant pour le transport routier 11 932,0 11 536,9 3,4 33 724,5 27 109,9 24,4 Autres revenus(2) :











États-Unis 6,4 6,9 (7,2) 16,9 14,9 13,4 Europe 380,0 388,3 (2,1) 1 023,7 874,8 17,0 Canada 7,3 8,9 (18,0) 19,7 21,9 (10,0) CAPL 15,3 16,8 (8,9) 45,7 33,2 37,7 Élimination des transactions intersociétés avec CAPL (4,3) (6,5) 33,8 (13,0) (10,8) 20,4 Total des autres revenus 404,7 414,4 (2,3) 1 093,0 934,0 17,0 Total des ventes 16 515,0 15 791,8 4,6 46 004,3 37 779,6 21,8 Marge brute sur les marchandises et services(1) :











États-Unis 1 055,0 930,6 13,4 2 809,9 2 332,8 20,5 Europe 169,5 173,9 (2,5) 465,6 443,3 5,0 Canada 204,6 203,0 0,8 569,3 551,9 3,2 CAPL 5,4 6,3 (14,3) 18,4 13,6 35,3 Élimination des transactions intersociétés avec CAPL (0,6) - (100,0) (1,9) - (100,0) Marge brute totale sur les marchandises et services 1 433,9 1 313,8 9,1 3 861,3 3 341,6 15,6 Marge brute sur le carburant pour le transport routier :











États-Unis 914,5 492,5 85,7 2 021,5 1 432,9 41,1 Europe 272,7 270,1 1,0 755,1 763,2 (1,1) Canada 116,5 141,2 (17,5) 310,3 324,4 (4,3) CAPL 28,1 23,6 19,1 81,3 47,5 71,2 Marge brute totale sur le carburant pour le transport routier 1 331,8 927,4 43,6 3 168,2 2 568,0 23,4 Marge brute sur les autres revenus(2) :











États-Unis 6,4 7,3 (12,3) 16,9 15,3 10,5 Europe 43,5 50,4 (13,7) 117,8 131,4 (10,4) Canada 7,3 8,8 (17,0) 19,7 21,8 (9,6) CAPL 15,3 16,8 (8,9) 45,7 33,2 37,7 Élimination des transactions intersociétés avec CAPL (4,3) (6,5) (33,8) (13,0) (10,8) 20,4 Marge brute totale sur les autres revenus 68,2 76,8 (11,2) 187,1 190,9 (2,0) Marge brute totale 2 833,9 2 318,0 22,3 7 216,6 6 100,5 18,3 Frais d'exploitation, de vente et d'administration et frais généraux











Excluant CAPL 1 682,9 1 573,8 6,9 4 262,2 3 785,7 12,6 CAPL 20,5 23,4 (12,4) 58,9 45,2 30,3 Élimination des transactions intersociétés avec CAPL (4,8) (4,2) 14,3 (14,5) (8,4) 72,6 Total des frais d'exploitation, de vente et d'administration et frais généraux 1 698,6 1 593,0 6,6 4 306,6 3 822,5 12,7 Frais de restructuration (incluant 6,5 millions $ pour CAPL, pour la période de 40 semaines terminée le 4 février 2018) 1,6 6,8 (76,5) 7,9 50,0 (84,2) (Gain) perte sur la cession d'immobilisations et d'autres actifs (6,5) 3,3 (297,0) (5,8) (14,3) (59,4) Amortissements et perte de valeur des immobilisations corporelles, goodwill, immobilisations incorporelles et autres actifs











Excluant CAPL 286,1 263,5 8,6 703,6 625,0 12,6 CAPL 19,1 26,7 (28,5) 125,6 44,8 180,4 Total de l'amortissement et perte de valeur des immobilisations corporelles, goodwill, immobilisations incorporelles et autres actifs 305,2 290,2 5,2 829,2 669,8 23,8 Bénéfice d'exploitation











Excluant CAPL 825,9 430,2 92,0 2 118,2 1 577,1 34,3 CAPL 9,2 (3,2) (387,5) (39,1) (2,2) 1 677,3 Élimination des transactions intersociétés avec CAPL (0,1) (2,3) (95,7) (0,4) (2,4) (83,3) Bénéfice d'exploitation total 835,0 424,7 96,6 2 078,7 1 572,5 32,2 Bénéfice net incluant les participations ne donnant pas le contrôle 611,8 489,3 25,0 1 531,4 1 282,3 19,4 (Bénéfice) perte net(te) attribuable aux participations ne donnant

pas le contrôle 0,3 (6,9) (104,3) 9,4 (2,7) (448,1) Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société 612,1 482,4 26,9 1 540,8 1 279,6 20,4 Données par action :











Bénéfice net de base par action (dollars par action) 1,08 0,86 25,6 2,73 2,26 20,8 Bénéfice net dilué par action (dollars par action) 1,08 0,85 27,1 2,73 2,25 21,3 Bénéfice net ajusté et dilué par action (dollars par action) 1,08 0,53 103,8 2,80 2,01 39,3





























Périodes de 16 semaines terminées le Périodes de 40 semaines terminées le (en millions de dollars américains, sauf indication contraire) 3 février

2019 4 février

2018 Variation % 3 février

2019 4 février

2018 Variation % Autres données d'exploitation - excluant CAPL :











Marge brute sur les marchandises et services(1) :











Consolidée 34,4 % 34,3 % 0,1 34,6 % 34,4 % 0,2 États-Unis 33,7 % 33,1 % 0,6 33,8 % 33,2 % 0,6 Europe 41,8 % 42,2 % (0,4) 41,8 % 42,1 % (0,3) Canada 33,1 % 34,0 % (0,9) 33,7 % 34,5 % (0,8) Croissance (diminution) des ventes de marchandises par magasin

comparable(3) :











États-Unis(4)(13) 4,5 % 0,1 %

4,4 % 0,5 %

Europe 2,9 % 3,6 %

4,8 % 2,3 %

Canada(4) 4,9 % 0,5 %

5,5 % (0,5 %)

Marge brute sur le carburant pour le transport routier :











États-Unis (cents par gallon)(4) 29,42 15,66 87,9 25,12 19,74 27,3 Europe (cents par litre) 8,30 7,87 5,5 8,72 8,73 (0,1) Canada (cents CA par litre)(4) 8,11 9,33 (13,1) 8,45 8,67 (2,5) Volume total de carburant pour le transport routier vendu :











États-Unis (millions de gallons) 3 263,9 3 146,4 3,7 8 466,3 7 258,9 16,6 Europe (millions de litres) 3 287,3 3 430,3 (4,2) 8 660,6 8 755,8 (1,1) Canada (millions de litres) 1 912,0 1 873,4 2,1 4 839,0 4 656,7 3,9 Croissance (diminution) du volume de carburant pour le transport routier par magasin comparable :











États-Unis(4)(13) 0,8 % (0,4 %)

0,9 % (0,5 %)

Europe (1,4 %) 0,5 %

(0,6 %) 0,0 %

Canada(4) (0,6 %) (0,3 %)

(1,9 %) (0,9 %)











(en millions de dollars américains, sauf indication contraire) 3 février 2019 29 avril 2018(14) Variation $ Données tirées du bilan :





Actif total (excluant 1,2 milliard $ et 1,3 milliard $ pour CAPL au 3 février 2019 et au 29 avril 2018, respectivement) 21 096,0 21 862,7 (766,7) Dettes portant intérêts (excluant 521,6 millions $ et 536,8 millions $ pour CAPL au 3 février 2019 et au 29 avril 2018, respectivement) 6 849,3 8 369,9 (1 520,6) Capitaux propres attribuables aux actionnaires de la société 8 813,4 7 560,4 1 253,0 Ratios d'endettement(5) :





Dette nette portant intérêts / capitalisation totale(6) 0,41 : 1 0,50 : 1

Ratio d'endettement(7)(11) 1,72 : 1 2,46 : 1

Ratio d'endettement ajusté(8)(11) 2,38 : 1 3,13 : 1

Rentabilité(5) :





Rendement des capitaux propres(9)(11) 23,8 % 24,8 %

Rendement des capitaux investis(10)(12) 13,9 % 12,0 %







(1) Comprend les revenus tirés des redevances de franchisage, des royautés et des remises sur certains achats effectués par les franchisés et les affiliés ainsi que de la vente en gros de marchandises. (2) Comprend les revenus de la location d'actifs et de la vente d'énergie stationnaire, ainsi que de carburant pour le secteur maritime (jusqu'au 30 novembre 2018) et pour le secteur de l'aviation. (3) Ne comprend pas les services et autres revenus (décrits aux notes de bas de page 1 et 2 ci-dessus). La croissance au Canada et en Europe est calculée en devises locales. (4) Pour les magasins corporatifs seulement. (5) Ces mesures sont présentées comme si notre participation dans CAPL était comptabilisée selon la méthode de la mise en équivalence, car nous croyons qu'elle permet une présentation plus pertinente du rendement sous-jacent de la société. (6) Cette mesure est présentée à titre d'information seulement et représente une mesure de la santé financière surtout utilisée par les milieux financiers. Elle représente le calcul suivant : la dette à long terme portant intérêts, déduction faite de la trésorerie et des équivalents de trésorerie ainsi que des placements temporaires, divisée par l'addition de l'avoir des actionnaires et de la dette à long terme, déduction faite de la trésorerie et des équivalents de trésorerie ainsi que des placements temporaires. Elle n'a pas de sens normalisé prescrit par les IFRS et pourrait donc ne pas être comparable à des mesures du même type présentées par d'autres sociétés ouvertes. Aux fins de ce calcul, la dette à long terme de CAPL est exclue, car il s'agit d'une dette sans recours contre la société, comme l'indique la note de bas de page 5. Nous croyons que ce ratio est utile aux investisseurs et aux analystes. (7) Cette mesure est présentée à titre d'information seulement et représente une mesure de la santé financière surtout utilisée par les milieux financiers. Elle représente le calcul suivant : la dette à long terme portant intérêts, déduction faite de la trésorerie et des équivalents de trésorerie ainsi que des placements temporaires, divisée par le BAIIA (bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements) ajusté pour tenir compte d'éléments spécifiques. Elle n'a pas de sens normalisé prescrit par les IFRS et pourrait donc ne pas être comparable à des mesures du même type présentées par d'autres sociétés ouvertes. Aux fins de ce calcul, la dette à long terme de CAPL est exclue, car il s'agit d'une dette sans recours contre la société, comme l'indique la note de bas de page 5. Nous croyons que ce ratio est utile aux investisseurs et aux analystes. (8) Cette mesure est présentée à titre d'information seulement et représente une mesure de la santé financière surtout utilisée par les milieux financiers. Elle représente le calcul suivant : la dette à long terme portant intérêts plus la dépense de loyer multipliée par huit, déduction faite de la trésorerie et des équivalents de trésorerie ainsi que des placements temporaires, divisée par le BAIIAL (bénéfice avant intérêts, impôts, amortissements et loyer) ajusté pour tenir compte d'éléments spécifiques. Elle n'a pas de sens normalisé prescrit par les IFRS et pourrait donc ne pas être comparable à des mesures du même type présentées par d'autres sociétés ouvertes. Aux fins de ce calcul, la dette à long terme de CAPL est exclue, car il s'agit d'une dette sans recours contre la société, comme l'indique la note de bas de page 5. Nous croyons que cette mesure est utile aux investisseurs et aux analystes. (9) Cette mesure est présentée à titre indicatif seulement et représente une mesure de la performance surtout utilisée par les milieux financiers. Elle représente le calcul suivant : le bénéfice net divisé par l'avoir des actionnaires moyen de la période correspondante. Elle n'a pas de sens normalisé prescrit par les IFRS et pourrait donc ne pas être comparable à des mesures du même type présentées par d'autres sociétés ouvertes. Nous croyons que cette mesure est utile aux investisseurs et aux analystes. (10) Cette mesure est présentée à titre indicatif seulement et représente une mesure de la performance surtout utilisée par les milieux financiers. Elle représente le calcul suivant : le bénéfice avant impôts et intérêts divisé par les capitaux employés moyens de la période correspondante. Les capitaux employés représentent l'actif total moins le passif à court terme ne portant pas intérêt. Elle n'a pas de sens normalisé prescrit par les IFRS et pourrait donc ne pas être comparable à des mesures du même type présentées par d'autres sociétés ouvertes. Nous croyons que cette mesure est utile aux investisseurs et aux analystes. (11) Au 29 avril 2018, ces ratios sont présentés sur une base pro forma pour la période de 52 semaines terminée le 29 avril 2018 pour l'acquisition de CST et de Holiday. Les données historiques des résultats et du bilan de CST et de Holiday ont été modifiées afin de rendre leur présentation conforme à nos politiques. (12) Au 3 février 2019 et au 29 avril 2018, cette mesure est présentée sur une base pro forma pour la période de 52 semaines terminée le 3 février 2019 et pour la période de 52 semaines terminée le 29 avril 2018, respectivement, pour les acquisitions de CST et de Holiday. Les données historiques des résultats et du bilan de CST et de Holiday ont été modifiées afin de rendre leur présentation conforme à nos politiques. (13) N'inclut pas les magasins Holiday pour les périodes de 16 et 40 semaines terminées le 4 février 2018. (14) Les données au 29 avril 2018 ont été ajustées en fonction de notre appréciation de la juste valeur des actifs acquis, des passifs pris en charge et du goodwill liés à l'acquisition de Holiday.

Chiffre d'affaires

Notre chiffre d'affaires a atteint 16,5 milliards $ au troisième trimestre de l'exercice 2019, une hausse de 723,2 millions $, ou 4,6 %, comparativement au trimestre correspondant de l'exercice 2018, essentiellement en raison de la contribution des acquisitions, du prix de vente moyen plus élevé du carburant pour le transport routier et de la croissance organique, contrebalancée en partie par l'incidence négative nette de la conversion en dollars américains des revenus tirés de nos opérations canadiennes et européennes.

Pour les trois premiers trimestres de l'exercice 2019, notre chiffre d'affaires a augmenté de 8,2 milliards $, ou 21,8 %, comparativement aux trois premiers trimestres de l'exercice 2018, principalement pour des facteurs similaires à ceux du troisième trimestre.

Revenus tirés des marchandises et services

Le total des revenus tirés des marchandises et services s'est élevé à 4,2 milliards $ au troisième trimestre de l'exercice 2019, une augmentation de 337,8 millions $ comparativement au trimestre correspondant de l'exercice 2018. En excluant le chiffre d'affaires de CAPL et l'effet négatif net de la conversion en dollars américains des revenus tirés de nos opérations canadiennes et européennes, les revenus tirés des marchandises et services ont augmenté d'environ 394,0 millions $, ou 10,3 %. Cette hausse est principalement attribuable à la contribution des acquisitions pour un montant approximatif de 174,0 millions $, ainsi qu'à la croissance organique continue. Les ventes de marchandises par magasin comparable ont augmenté de 4,5 % aux États?Unis et de 4,9 % au Canada, poursuivant la solide tendance amorcée au cours des derniers trimestres. Les ventes de marchandises par magasin comparable ont augmenté de 4,8 % dans notre réseau de magasins américains de CST et de 11,8 % dans notre réseau de magasins canadiens de CST, grâce au succès de nos activités de changement de marque et aux améliorations apportées à notre offre de produits. En Europe, les ventes de marchandises par magasin comparable ont augmenté de 2,9 %.

Au cours des trois premiers trimestres de l'exercice 2019, les revenus de marchandises et services ont augmenté de 1,5 milliard $. Excluant le chiffre d'affaires de CAPL et l'effet négatif net de la conversion en dollars américains des revenus tirés de nos opérations canadiennes et européennes, les revenus tirés des marchandises et services ont augmenté de 1,5 milliard $, ou 15,5 %. L'impact de la contribution des acquisitions s'élève à un montant approximatif de 1,0 milliard $. La croissance des ventes de marchandises par magasin comparable a été de 4,4 % aux États-Unis, de 4,8 % en Europe et de 5,5 % au Canada.

Ventes de carburant pour le transport routier

Pour le troisième trimestre de l'exercice 2019, le total des ventes de carburant pour le transport routier s'est élevé à 11,9 milliards $, une augmentation de 395,1 millions $ comparativement au trimestre correspondant de l'exercice 2018. En excluant le chiffre d'affaires de CAPL et l'effet négatif net de la conversion en dollars américains des revenus tirés de nos opérations canadiennes et européennes, les ventes de carburant pour le transport routier ont augmenté d'environ 612,0 millions $, ou 5,5 %. Cette augmentation est attribuable à la contribution des acquisitions, qui s'est élevée à approximativement 503,0 millions $, et à l'impact du prix de vente moyen du carburant plus élevé, qui s'est élevé à approximativement 288,0 millions $, contrebalancée en partie par une diminution de revenus de nos ventes en gros de carburant. Le volume de carburant pour le transport routier par magasin comparable a augmenté de 0,8 % aux États-Unis, incluant la bonne performance de nos magasins américains de CST qui ont enregistré une croissance du volume de carburant pour le transport routier par magasin comparable de 1,3 %. En Europe, le volume de carburant pour le transport routier par magasin comparable a diminué de 1,4 %, en raison de l'environnement concurrentiel et des conditions météorologies défavorables dans les pays baltes et en Pologne, tandis qu'au Canada, il a diminué de 0,6 %, une amélioration par rapport à la tendance des trimestres précédents, principalement attribuable au nouveau programme de fidélisation dans nos magasins Esso qui commence à gagner du terrain.

Au cours des trois premiers trimestres de l'exercice 2019, les ventes de carburant pour le transport routier ont augmenté de 6,6 milliards $. En excluant le chiffre d'affaires de CAPL et l'effet négatif net de la conversion en dollars américains des revenus tirés de nos opérations canadiennes et européennes, les ventes de carburant pour le transport routier ont augmenté de 6,4 milliards $, ou 24,4 %. Cette augmentation est attribuable à l'impact du prix de vente moyen du carburant plus élevé, qui a eu un effet positif d'approximativement 3,4 milliards $, et à la contribution des acquisitions qui s'est élevée à approximativement 3,1 milliards $. Le volume de carburant pour le transport routier par magasin comparable a augmenté de 0,9 % aux États-Unis, tandis qu'il a diminué de 0,6 % en Europe et de 1,9 % au Canada.

Le tableau suivant donne un aperçu du prix de vente moyen sur le carburant pour le transport routier de nos magasins corporatifs dans nos différents marchés pour les huit derniers trimestres, en débutant par le quatrième trimestre de l'exercice terminé le 30 avril 2017 :

Trimestre 4e 1er 2e 3e Moyenne

pondérée Période de 52 semaines terminée le 3 février 2019









États-Unis (dollars US par gallon) - excluant CAPL 2,51 2,76 2,72 2,42 2,59 Europe (cents US par litre) 78,32 75,07 80,56 75,28 77,21 Canada (cents CA par litre) 110,39 117,95 115,22 97,59 109,34 Période de 53 semaines terminée le 4 février 2018









États-Unis (dollars US par gallon) - excluant CAPL 2,25 2,21 2,47 2,30 2,32 Europe (cents US par litre) 62,46 61,39 68,23 71,19 66,46 Canada (cents CA par litre) 97,20 99,81 101,46 108,11 102,25

Autres revenus

Pour le troisième trimestre et les trois premiers trimestres de l'exercice 2019, le total des autres revenus s'est élevé respectivement à 404,7 millions $ et à 1,1 milliard $, une baisse de 9,7 millions $ et une augmentation de 159,0 millions $, respectivement, comparativement aux périodes correspondantes de l'exercice 2018. Excluant le chiffre d'affaires de CAPL, les autres revenus ont diminué, respectivement, de 10,4 millions $ et augmenté de 148,7 millions $ au troisième trimestre et au cours des trois premiers trimestres de l'exercice 2019. L'augmentation au cours des trois premiers trimestres de l'exercice 2019 est principalement attribuable à l'augmentation de la demande et du prix de vente moyen des autres produits de carburant.

Marge brute

Pour le troisième trimestre de l'exercice 2019, notre marge brute s'est établie à 2,8 milliards $, une hausse de 515,9 millions $, ou 22,3 %, comparativement au trimestre correspondant de l'exercice 2018, essentiellement en raison des marges plus élevées sur le carburant aux États-Unis, de la contribution des acquisitions et de la croissance organique, contrebalancée en partie par l'incidence négative nette de la conversion en dollars américains des revenus tirés de nos opérations canadiennes et européennes.

Marge brute sur les marchandises et services

Pour le troisième trimestre de l'exercice 2019, notre marge brute sur les marchandises et services a été de 1,4 milliard $, soit une augmentation de 120,1 millions $ par rapport au trimestre correspondant de l'exercice 2018. En excluant la marge brute de CAPL ainsi que l'effet négatif net de la conversion en dollars américains de nos opérations canadiennes et européennes, la marge brute sur les marchandises et services a augmenté d'environ 142,0 millions $, ou 10,9 %. Cette hausse est attribuable à la contribution des acquisitions pour un montant approximatif de 62,0 millions $, ainsi qu'à notre croissance organique. Notre marge brute a augmenté de 0,6 % aux États-Unis pour s'établir à 33,7 %, et a diminué de 0,4 % en Europe pour s'établir à 41,8 %, tous deux en raison d'un mix de produits différent. Au Canada, notre marge brute a diminué de 0,9 % pour s'établir à 33,1 %, principalement en raison de la conversion de magasins Esso du modèle d'agent au modèle corporatif ainsi que de la hausse des taxes sur les cigarettes et autres produits du tabac.

Au cours des trois premiers trimestres de l'exercice 2019, la marge brute consolidée sur les marchandises et services s'est établie à 3,9 milliards $, soit une hausse de 519,7 millions $ par rapport à la période comparable de l'exercice 2018. En excluant la marge brute de CAPL ainsi que l'effet négatif net de la conversion en dollars américains de nos opérations canadiennes et européennes, la marge brute consolidée sur les marchandises et services a augmenté d'environ 543,0 millions $, ou 16,3 %. La marge brute s'est établie à 33,8 % aux États-Unis, soit une hausse de 0,6 %, à 41,8 % en Europe, soit un recul de 0,3 %, alors qu'au Canada, la marge brute s'est établie à 33,7 %, soit une baisse de 0,8 %, pour des facteurs similaires à ceux mentionnés pour le troisième trimestre.

Marge brute sur le carburant pour le transport routier

Pour le troisième trimestre de l'exercice 2019, notre marge brute sur le carburant pour le transport routier a été de 1,3 milliard $, soit une augmentation de 404,4 millions $ par rapport au trimestre correspondant de l'exercice 2018. En excluant la marge brute de CAPL ainsi que l'effet négatif net de la conversion en dollars américains de nos opérations canadiennes et européennes, la marge brute sur le carburant pour le transport routier pour le troisième trimestre de l'exercice 2019 a augmenté d'environ 423,0 millions $, ou 46,8 %. Notre marge brute sur le carburant pour le transport routier s'est chiffrée à 29,42 ¢ par gallon aux États-Unis, une hausse de 13,76 ¢ par gallon, principalement en raison d'une forte baisse des prix du pétrole brut au cours du trimestre. En Europe, la marge brute sur le carburant pour le transport routier s'est établie à 8,30 ¢ US le litre, une hausse de 0,43 ¢ US le litre, tandis qu'au Canada, la marge brute sur le carburant pour le transport routier s'est établie à 8,11 ¢ CA le litre, une baisse de 1,22 ¢ CA le litre, en raison de l'augmentation de la pression concurrentielle.

Au cours des trois premiers trimestres de l'exercice 2019, notre marge brute sur le carburant pour le transport routier a été de 3,2 milliards $, soit une augmentation de 600,2 millions $ par rapport à la période correspondante de l'exercice 2018. En excluant la marge brute de CAPL ainsi que l'effet négatif net de la conversion en dollars américains de nos opérations canadiennes et européennes, la marge brute sur le carburant pour le transport routier a augmenté de 596,0 millions $, ou 23,6 %. La marge brute sur le carburant pour le transport routier a été de 25,12 ¢ par gallon aux États?Unis, de 8,72 ¢ US par litre en Europe et de 8,45 ¢ CA par litre au Canada.

Le tableau suivant fournit certaines informations relatives aux marges brutes sur le carburant pour le transport routier provenant de nos magasins corporatifs aux États-Unis et à l'impact des frais liés aux modes de paiements électroniques pour les huit derniers trimestres, en débutant par le quatrième trimestre de l'exercice terminé le 30 avril 2017 :

(en cents US par gallon) Trimestre 4e 1er 2e 3e Moyenne

pondérée Période de 52 semaines terminée le 3 février 2019









Avant déduction des frais liés aux modes de paiement électronique 17,29 22,70 21,88 29,42 23,26 Frais liés aux modes de paiement électronique 3,62 4,21 4,10 3,92 3,96 Déduction faite des frais liés aux modes de paiement électronique 13,67 18,49 17,78 25,50 19,29 Période de 53 semaines terminée le 4 février 2018









Avant déduction des frais liés aux modes de paiement électronique 15,47 20,75 24,70 15,66 18,88 Frais liés aux modes de paiement électronique 4,12 3,79 4,21 3,73 3,94 Déduction faite des frais liés aux modes de paiement électronique 11,35 16,96 20,49 11,92 14,94

Tel qu'il est démontré par le tableau ci-dessus, les marges sur le carburant pour le transport routier aux États-Unis peuvent être volatiles de trimestre en trimestre, mais ont tendance à être relativement stables sur de plus longues périodes. Au Canada et en Europe, la volatilité des marges et l'incidence des frais liés aux modes de paiement électronique ne sont pas aussi importantes.

Marge brute sur les autres revenus

Pour le troisième trimestre et les trois premiers trimestres de l'exercice 2019, notre marge brute sur les autres revenus a été respectivement de 68,2 millions $ et 187,1 millions $, soit une baisse de 8,6 millions $ et 3,8 millions $, respectivement, par rapport aux périodes correspondantes de l'exercice 2018. Excluant la marge brute de CAPL, notre marge brute sur les autres revenus a diminué de 9,3 millions $ et de 14,1 millions $, respectivement, au troisième trimestre et au cours des trois premiers trimestres de l'exercice 2019.

Frais d'exploitation, de vente et d'administration et frais généraux (« coûts d'exploitation »)

Pour le troisième trimestre et les trois premiers trimestres de l'exercice 2019, les coûts d'exploitation ont augmenté de 6,6 % et de 12,7 %, respectivement, par rapport aux périodes correspondantes de l'exercice 2018, mais ont augmenté de seulement 3,2 % et 3,3 %, respectivement, si l'on exclut certains éléments qui ne sont pas considérés comme indicatifs des tendances futures :



Période de 16 semaines

terminée le

3 février 2019 Période de 40 semaines

terminée le

3 février 2019 Variation totale, telle que publiée 6,6 % 12,7 % Ajustements :



Augmentation provenant des coûts d'exploitation additionnels liés aux acquisitions (3,8 %) (8,6 %) Diminution générée par l'effet net de la conversion de devises 1,9 % 1,0 % Augmentation des dépenses liées à des réclamations et à des ajustements de provisions pour des éléments spécifiques(1) (1,6 %) (0,7 %) Augmentation générée par l'augmentation des frais liés aux modes de paiement électronique, excluant les acquisitions (0,4 %) (1,0 %) Goodwill négatif constaté dans les résultats de l'exercice 2018 (0,2 %) (0,1 %) Coûts supplémentaires provenant des initiatives liées à notre nouvelle marque globale constatés dans les résultats de l'exercice 2018 0,2 % 0,1 % Frais d'acquisition constatés dans les résultats de l'exercice 2018 0,2 % 0,3 % Diminution (augmentation) des coûts d'exploitation de CAPL 0,2 % (0,4 %) Frais supplémentaires engagés à la suite des ouragans Harvey et Irma constatés dans les résultats de l'exercice 2018 0,1 % 0,2 % Paiement compensatoire à CAPL pour la cession d'actifs - (0,2 %) Variation restante 3,2 % 3,3 %





(1) Au cours du troisième trimestre de l'exercice 2019, nous avons réglé diverses réclamations et ajusté nos provisions en lien avec des événements spécifiques du trimestre, ce qui a eu une incidence négative de 24,2 millions $ sur notre bénéfice avant impôts.

La croissance des coûts d'exploitation découle principalement de la hausse du salaire minimum dans certaines régions, la hausse de nos dépenses afin de soutenir notre croissance organique, la conversion de nos magasins Esso du modèle d'agent au modèle corporatif ainsi que par le niveau de dépenses d'exploitation proportionnellement plus important des magasins récemment construits, ces derniers ayant généralement une plus grande superficie et des ventes plus importantes que la moyenne de notre réseau existant. Excluant la conversion de nos magasins Esso du modèle d'agent au modèle corporatif, la variation restante pour le troisième trimestre de l'exercice 2019 aurait été de 2,9 %. Nous continuons de favoriser un contrôle strict des coûts dans l'ensemble de notre organisation, tout en maintenant la qualité du service que nous offrons à nos clients.

Bénéfice avant intérêts, impôts, amortissements et perte de valeur (BAIIA) et BAIIA ajusté

Au troisième trimestre de l'exercice 2019, le BAIIA est passé de 724,1 millions $ à 1,1 milliard $, une augmentation de 58,5 % comparativement au trimestre correspondant de l'exercice précédent. En excluant du BAIIA du troisième trimestre de l'exercice 2019 et de la période correspondante de l'exercice 2018 les éléments spécifiques présentés dans le tableau ci?dessous, le BAIIA ajusté du troisième trimestre de l'exercice 2019 a augmenté de 405,7 millions $, ou 56,4 %, comparativement à la période correspondante de l'exercice précédent, principalement en raison de la contribution des marges sur le carburant plus élevées, des acquisitions et de la croissance organique, contrebalancé en partie par l'effet négatif net de la conversion en dollars américains de nos revenus tirés de nos opérations canadiennes et européennes. Au troisième trimestre de l'exercice 2019, les acquisitions ont contribué pour environ 62,0 millions $ au BAIIA ajusté, tandis que la variation du taux de change a eu un impact négatif net d'approximativement 17,0

millions $.

Le BAIIA des trois premiers trimestres de l'exercice 2019 est passé de 2,3 milliards $ à 2,9 milliards $, une augmentation de 29,1 % comparativement à la période correspondante de l'exercice précédent. En excluant du BAIIA des trois premiers trimestres de l'exercice 2019 et des trimestres correspondants de l'exercice 2018 les éléments spécifiques présentés dans le tableau ci-dessous, le BAIIA ajusté des trois premiers trimestres de l'exercice 2019 a augmenté de 601,4 millions $, ou 26,4 %, comparativement à la période correspondante de l'exercice précédent, pour des facteurs similaires à ceux mentionnés pour le troisième trimestre. Au cours des trois premiers trimestres de l'exercice 2019, les acquisitions ont contribué pour environ 269,0 millions $ au BAIIA ajusté, tandis que la variation du taux de change a eu un impact net négatif d'approximativement 24,0 millions $.

Il est à noter que le BAIIA et le BAIIA ajusté ne constituent pas des mesures de la performance reconnues selon les IFRS, mais nous, ainsi que les investisseurs et les analystes, considérons que ces mesures de la performance facilitent l'évaluation de nos activités courantes et de notre capacité à générer des flux de trésorerie afin de financer nos besoins en liquidités, y compris notre programme de dépenses en immobilisations et le paiement de dividendes. Notons que notre méthode de calcul peut différer de celle utilisée par d'autres sociétés ouvertes.









Périodes de 16 semaines terminées le Périodes de 40 semaines terminées le (en millions de dollars américains) 3 février 2019 4 février 2018 3 février 2019 4 février 2018 Bénéfice net incluant les participations ne donnant pas le contrôle, tel que publié 611,8 489,3 1 531,4 1 282,3 Ajouter :







Impôts sur les bénéfices 140,4 (166,3) 325,6 56,6 Frais financiers nets 90,1 110,9 241,5 259,7 Amortissements et perte de valeur des immobilisations corporelles, goodwill, immobilisations incorporelles et autres actifs 305,2 290,2 829,2 669,8 BAIIA 1 147,5 724,1 2 927,7 2 268,4 Ajustements :







BAIIA attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle (21,1) (17,4) (61,3) (34,0) Gain sur cession des activités de vente de carburant pour le secteur maritime (3,2) - (3,2) - Frais de restructuration attribuables aux actionnaires de la société 1,6 6,8 7,9 44,8 Frais d'acquisition 0,6 4,2 1,8 10,9 Paiement compensatoire à CAPL pour la cession d'actifs, net des participations ne donnant pas le contrôle - - 5,0 - Coûts additionnels provenant des initiatives liées à notre nouvelle marque globale - 3,0 - 3,0 Goodwill négatif - (2,8) - (2,8) Coûts additionnels liés aux ouragans - 1,8 - 6,6 Gain sur la disposition d'un terminal - - - (11,5) Gain sur la participation dans CST - - - (8,8) BAIIA ajusté 1 125,4 719,7 2 877,9 2 276,6

Amortissement et perte de valeur des immobilisations corporelles, goodwill, immobilisations incorporelles et autres actifs (« amortissement »)

Pour le troisième trimestre et les trois premiers trimestres de l'exercice 2019, notre dépense d'amortissement a augmenté de 15,0 millions $ et de 159,4 millions $, respectivement, incluant la perte de valeur de 55,0 millions $ sur le goodwill de CAPL enregistrée dans le premier trimestre de l'exercice 2019. En excluant les résultats de CAPL, la dépense d'amortissement a augmenté de 22,6 millions $ et de 78,6 millions $, respectivement, au troisième trimestre et aux trois premiers trimestres de l'exercice 2019, principalement en raison des investissements réalisés par l'entremise d'acquisitions, du remplacement d'équipement, de l'ajout de nouveaux magasins et de l'amélioration continue de notre réseau.

Frais financiers nets

Les frais financiers nets du troisième trimestre de l'exercice 2019 ont totalisé 90,1 millions $, une diminution de 20,8 millions $ comparativement au troisième trimestre de l'exercice 2018. En excluant des frais financiers nets du troisième trimestre des exercices 2019 et 2018 les éléments présentés dans le tableau ci-dessous, les frais financiers nets ont diminué de 9,3 millions $. Cette diminution provient principalement du solde moyen de notre dette à long terme moins élevé suite aux remboursements effectués. Le gain de change net de 1,5 million $ inscrit pour le troisième trimestre de l'exercice 2019 est en grande partie attribuable à l'incidence des variations de change sur certains soldes bancaires et éléments du fonds de roulement.

Les frais financiers nets pour les trois premiers trimestres de l'exercice 2019 ont totalisé 241,5 millions $, une baisse de 18,2 millions $ comparativement aux trois premiers trimestres de l'exercice 2018. En excluant des frais financiers nets des trois premiers trimestres des exercices 2019 et 2018 les éléments présentés dans le tableau ci-dessous, les frais financiers nets ont augmenté de 25,7 millions $. Cette augmentation provient principalement de la hausse du solde moyen de notre dette à long terme attribuable aux acquisitions récentes, contrebalancée en partie par les remboursements effectués. Le gain de change net de 4,2 millions $ inscrit pour les trois premiers trimestres de l'exercice 2019 est en grande partie attribuable à l'incidence des variations de change sur certains soldes bancaires et éléments du fonds de roulement.









Périodes de 16 semaines terminées le Périodes de 40 semaines terminées le (en millions de dollars américains) 3 février 2019 4 février 2018 3 février 2019 4 février 2018 Frais financiers nets, tel que publié 90,1 110,9 241,5 259,7 Ajustements :







Gain (perte) de change 1,5 (9,8) 4,2 (47,4) Frais financiers de CAPL (7,5) (7,7) (21,6) (13,9) Frais financiers nets excluant les items ci-haut 84,1 93,4 224,1 198,4

Impôts sur les bénéfices

Le troisième trimestre de l'exercice 2019 affiche un taux d'impôt de 18,7 % comparativement à 16,2 % pour le trimestre correspondant de l'exercice 2018 lorsqu'on exclut le recouvrement d'impôts net de 218,6 millions $ découlant de la « U.S. Tax Cuts and Jobs Act » du troisième trimestre de l'exercice 2018. L'augmentation du taux d'imposition du troisième trimestre de l'exercice 2019 découle de bénéfices avant impôts plus élevés. Pour les trois premiers trimestres de l'exercice 2019, le taux d'imposition est de 17,5 %, comparativement à 20,6 % pour la période correspondante de l'exercice 2018, en excluant le même recouvrement d'impôts net pour l'exercice 2018 découlant de la « U.S. Tax Cuts and Jobs Act ».

Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société (« bénéfice net ») et bénéfice net ajusté attribuable aux actionnaires de la société (« bénéfice net ajusté »)

Le bénéfice net du troisième trimestre de l'exercice 2019 s'est chiffré à 612,1 millions $, comparativement à 482,4 millions $ pour le troisième trimestre de l'exercice précédent, une augmentation de 129,7 millions $, ou 26,9 %. Le bénéfice net par action sur une base diluée s'est chiffré à 1,08 $, contre 0,85 $ pour l'exercice précédent. L'effet négatif net découlant de la conversion en dollars américains des revenus et dépenses de nos opérations canadiennes et européennes sur le bénéfice net s'est élevé à approximativement 10,0 millions $ au troisième trimestre de l'exercice 2019.

En excluant du bénéfice net du troisième trimestre de l'exercice 2019 et de celui de l'exercice 2018 les éléments spécifiques présentés dans le tableau ci-dessous, le bénéfice net ajusté pour le deuxième trimestre de l'exercice 2019 aurait été d'approximativement 609,0 millions $ comparativement à 301,0 millions $ pour le troisième trimestre de l'exercice 2018, une augmentation de 308,0 millions $, ou 102,3 %. Les résultats ajustés par action sur une base diluée seraient demeurés à 1,08 $ pour le troisième trimestre de l'exercice 2019, comparativement à 0,53 $ pour la période correspondante de l'exercice 2018, une augmentation de 103,8 %.

Pour les trois premiers trimestres de l'exercice 2019, le bénéfice net est de 1,5 milliard $, comparativement à 1,3 milliard $ pour la période correspondante de l'exercice 2018, en hausse de 261,2 millions $, ou 20,4 %. Le bénéfice net par action sur une base diluée s'est quant à lui chiffré à 2,73 $, contre 2,25 $ pour l'exercice précédent. L'effet négatif net découlant de la conversion en dollars américains des revenus et dépenses de nos opérations canadiennes et européennes sur le bénéfice net s'est élevé à approximativement 16,0 millions $ au cours des trois premiers trimestres de l'exercice 2019.

En excluant du bénéfice net des trois premiers trimestres de l'exercice 2019 et de ceux de l'exercice 2018 les éléments spécifiques présentés dans le tableau ci-dessous, le bénéfice net pour les trois premiers trimestres de 2019 aurait été de 1,6 milliard $ comparativement à 1,1 milliard $ pour la période correspondante de l'exercice précédent, une augmentation de 442,0 millions $, ou 38,8 %. Le bénéfice net ajusté par action sur une base diluée se serait chiffré à 2,80 $ pour les trois premiers trimestres de l'exercice 2019, comparativement à 2,01 $ pour la période correspondante de l'exercice 2018, une augmentation de 39,3 %.

Le tableau suivant présente un rapprochement du bénéfice net publié au bénéfice net ajusté :



Périodes de 16 semaines terminées le Périodes de 40 semaines terminées le (en millions de dollars américains) 3 février 2019 4 février 2018 3 février 2019 4 février 2018 Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société, tel que publié 612,1 482,4 1 540,8 1 279,6 Ajustements :







Gain sur cession des activités de vente de carburant pour le secteur maritime (3,2) - (3,2) - Frais de restructuration attribuables aux actionnaires de la société 1,6 6,8 7,9 44,8 (Gain) perte de change net(te) (1,5) 9,8 (4,2) 47,4 Frais d'acquisition 0,6 4,2 1,8 10,9 Perte de valeur relative au goodwill de CAPL - - 55,0 - Avantage fiscal découlant de la baisse du taux d'imposition statutaire en Suède - - (6,2) - Paiement compensatoire à CAPL pour la cession d'actifs, net des participations ne donnant pas le contrôle - - 5,0 - Recouvrement d'impôts net découlant du « U.S Tax Cuts and Jobs Act » attribuable aux actionnaires de la société - (204,5) - (204,5) Dépense d'amortissement accéléré - 6,6 - 14,5 Coûts additionnels provenant des initiatives liées à notre nouvelle marque globale - 3,0 - 3,0 Goodwill négatif - (2,8) - (2,8) Coûts additionnels liés aux ouragans - 1,8 - 6,6 Avantage fiscal découlant d'une réorganisation interne - - - (13,4) Gain sur la disposition d'un terminal - - - (11,5) Gain sur la participation dans CST - - - (8,8) Incidence fiscale des éléments ci-dessus et arrondissements (0,6) (6,3) (16,9) (27,8) Bénéfice net ajusté attribuable aux actionnaires de la société 609,0 301,0 1 580,0 1 138,0

Il est à noter que le bénéfice net ajusté ne constitue pas une mesure de performance reconnue selon les IFRS, mais nous l'utilisons, ainsi que les investisseurs et les analystes, afin d'évaluer la performance sous-jacente de nos activités sur une base comparable. Notons que notre méthode de calcul peut différer de celle utilisée par d'autres sociétés ouvertes.

Dividendes

Lors de sa réunion du 19 mars 2019, le conseil d'administration a approuvé une augmentation du dividende trimestriel de 2,5 ¢ CA par action, le portant à 12,5 ¢ CA par action, une augmentation de 25,0 %.

Lors de cette même réunion, le conseil d'administration a déclaré et approuvé le paiement d'un dividende trimestriel de 12,5 ¢ CA par action aux actionnaires inscrits le 28 mars 2019 pour le troisième trimestre de l'exercice 2019, payable le 11 avril 2019. Il s'agit d'un dividende déterminé au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu du Canada.

Profil

Couche-Tard est le chef de file de l'industrie canadienne du commerce de l'accommodation. Aux États-Unis, elle est le plus important exploitant indépendant de magasins d'accommodation en fonction du nombre de magasins exploités par la société. En Europe, Couche-Tard est un chef de file du commerce de l'accommodation et du carburant pour le transport routier dans les pays scandinaves (Norvège, Suède et Danemark), dans les pays baltes (Estonie, Lettonie et Lituanie) ainsi qu'en Irlande, et a une présence importante en Pologne.

Au 3 février 2019, le réseau de Couche-Tard comptait 9 933 magasins d'accommodation en Amérique du Nord, dont 8 662 offraient du carburant pour le transport routier. Son réseau nord-américain est constitué de 19 unités d'affaires, dont 15 aux États-Unis, couvrant 48 États, et 4 au Canada, qui couvrent les 10 provinces. Environ 105 000 personnes travaillent dans l'ensemble de son réseau et de ses centres de services en Amérique du Nord. De plus, par l'entremise de CrossAmerica Partners LP, Couche-Tard fournit du carburant pour le transport routier sous différentes bannières à environ 1 300 sites aux États-Unis.

En Europe, Couche-Tard exploite un vaste réseau de vente au détail en Scandinavie, en Irlande, en Pologne, dans les pays baltes et en Russie par le biais de dix unités d'affaires. Au 3 février 2019, son réseau comptait 2 709 magasins, dont la majorité offre du carburant pour le transport routier et des produits d'accommodation alors que d'autres sont des stations de carburant automatisées sans employés, n'offrant que du carburant. Couche-Tard offre aussi d'autres produits tels que de l'énergie stationnaire et du carburant pour le secteur de l'aviation. En incluant les employés travaillant dans les magasins franchisés portant ses bannières, quelque 25 000 personnes travaillent dans son réseau du commerce de l'accommodation, ses terminaux et ses centres de services en Europe.

Également, en vertu des contrats de licence, plus de 2 100 magasins sont exploités sous la marque Circle K dans 14 autres pays et territoires (Arabie saoudite, Cambodge, Chine, Costa Rica, Égypte, Émirats arabes unis, Guam, Honduras, Hong Kong, Indonésie, Macao, Mexique, Mongolie et Vietnam), ce qui porte à plus de 16 000 le nombre de magasins dans notre réseau mondial.

Pour plus de renseignements sur Alimentation Couche-Tard inc. ou pour consulter ses états financiers consolidés trimestriels et le rapport de gestion, rendez-vous à l'adresse : https://corpo.couche?tard.com.

Les déclarations contenues dans ce communiqué, qui décrivent les objectifs, les projections, les estimations, les attentes ou les prédictions de Couche-Tard, peuvent constituer des déclarations prospectives au sens des lois sur les valeurs mobilières. Ces déclarations se caractérisent par l'emploi de verbes à la forme affirmative ou négative, tels que « croire », « pouvoir », « devoir », « prévoir », « s'attendre à », « estimer », « présumer », ainsi que d'autres expressions apparentées. Couche-Tard tient à préciser que, par leur nature même, les déclarations prospectives comportent des risques et des incertitudes, et que ses résultats ou les mesures qu'elle adopte pourraient différer considérablement de ceux qui sont indiqués ou sous-entendus dans ces déclarations, ou pourraient avoir une incidence sur le degré de réalisation d'une projection particulière. Parmi les facteurs importants pouvant entraîner une différence considérable entre les résultats réels de Couche-Tard et les projections ou attentes formulées dans les déclarations prospectives, mentionnons les effets de l'intégration d'entreprises acquises et la capacité de concrétiser les synergies projetées, les fluctuations des marges sur les ventes d'essence, la concurrence dans les secteurs de l'accommodation et du carburant, les variations de taux de change ainsi que d'autres risques décrits en détail de temps à autre dans les rapports déposés par Couche-Tard auprès des autorités en valeurs mobilières du Canada et des États-Unis. À moins qu'elle n'y soit tenue selon les lois sur les valeurs mobilières applicables, Couche-Tard nie toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser des énoncés prospectifs, que ce soit à la lumière de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autrement. Enfin, l'information prospective contenue dans ce document est basée sur l'information disponible en date de sa publication.

Webémission sur les résultats le 20 mars 2019, à 8 h (HAE)

Couche-Tard invite les analystes connus de la société à faire parvenir, avant 19 h (HAE), le 19 mars 2019, leurs deux questions auprès de la direction.

Les analystes financiers, investisseurs, médias et toute autre personne intéressée à écouter la webémission sur les résultats de Couche-Tard pourront le faire le 20 mars 2019, à 8 h (HAE), en se rendant sur le site Internet de la société, au https://corpo.couche?tard.com, sous la rubrique « Relations investisseurs/Présentations corporatives » ou en signalant le 1?866?865-3087, suivi par le code d'accès 3727269#.

Rediffusion : Les personnes qui sont dans l'impossibilité d'écouter la webémission en direct pourront écouter l'enregistrement qui sera disponible sur le site Internet de la société pour une période de 90 jours suivant la webémission.

