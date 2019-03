Sondage : 45 % des demandeurs d'emploi Canadiens ne répondent pas aux exigences en matière de compétences, mais les entreprises sont prêtes à les former





Plus de trois professionnels sur quatre postuleraient à un emploi même s'ils n'étaient pas entièrement qualifiés.

86 % des entreprises sont prêtes à embaucher et à former un candidat qui n'a pas les compétences requises.

58 % des employés ont obtenu un poste alors qu'ils étaient sous-qualifiés.

TORONTO, le 19 mars 2019 /CNW/ - Les professionnels devraient-ils tenir compte de leur manque de compétences au moment de soumettre leur candidature? Dans une nouvelle étude réalisée au Canada par l'entreprise Robert Half, une firme internationale de dotation en personnel, les gestionnaires des ressources humaines ont indiqué qu'en moyenne, 45 % des curriculum vitæ reçus proviennent de candidats qui ne répondent pas aux exigences. Dans un autre sondage mené auprès de travailleurs canadiens, 76 % d'entre eux ont admis qu'ils postuleraient à un poste même s'ils ne possédaient pas toutes les qualifications requises.

Heureusement pour eux, 86 % des gestionnaires des RH ont indiqué que leur entreprise est disposée à embaucher un employé dont les compétences peuvent être développées par de la formation. En fait, 58 % des employés se sont fait offrir un emploi alors qu'ils ne possédaient pas toutes les qualifications requises.

On a demandé aux travailleurs : « Postuleriez-vous à un emploi même si vous ne possédiez pas toutes les qualifications indiquées dans la description du poste? » Voici leurs réponses :

Oui 76 % Non 24 %

100 %

On a demandé aux gestionnaires des RH : « Dans quelle mesure votre entreprise est-elle ouverte à embaucher et à former un employé qui ne possède pas les compétences requises pour un poste? » Voici leurs réponses :

Très ouverte 18 % Légèrement ouverte 68 % Pas ouverte du tout 13 %

99 %*

* Le total des réponses n'est pas de 100 %, car les chiffres ont été arrondis.

« Les entreprises qui abordent les besoins d'embauche avec une certaine souplesse s'ouvrent à un plus vaste bassin de talents qui, autrement, auraient pu être négligés », a déclaré Greg Scileppi, président des activités internationales de dotation en personnel chez Robert Half. « Les compétences de base demeurent importantes. Toutefois, les candidats capables d'apprendre, désireux d'élargir leurs compétences et proactifs envers leur perfectionnement professionnel seront probablement plus motivés à trouver des façons de s'adapter et d'innover dans leur rôle en plus de fournir plus de valeur et d'engagement à l'entreprise à long terme. »

Au sujet du sondage

Le sondage a été mis au point par Robert Half et mené par une firme de sondage indépendante. Les résultats sont fondés sur des entrevues menées auprès de plus de 300 gestionnaires des RH de sociétés canadiennes comptant 20 employés ou plus et auprès de plus de 500 employés de bureau au Canada âgés de 18 ans ou plus.

Au sujet de Robert Half

Fondée en 1948, Robert Half est la première et plus grande firme de recrutement de personnel spécialisé au monde. L'entreprise compte plus de 300 bureaux de recrutement dans le monde et offre des services en ligne de recherche d'emploi sur les sites de ses divisions, qui sont accessibles à l'adresse roberthalf.ca/fr. Pour obtenir d'autres conseils de carrière et de gestion, suivez notre blogue à l'adresse roberthalf.ca/fr/blogue.

SOURCE Robert Half Canada

Communiqué envoyé le 19 mars 2019 à 11:56 et diffusé par :