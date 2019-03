La Norvège choisit les données de Web of Science pour alimenter sa base de données nationale de bibliométrie





LONDRES, 19 mars 2019 /PRNewswire/ -- L'organisme norvégien UNIT (The Directorate for ICT and joint services in higher education and research), oeuvrant pour le compte du Ministère de l'éducation et de la recherche, a choisi Web of Science Group comme unique fournisseur de données du nouveau projet national d'évaluation de la recherche.

Web of Science Group, une société appartenant à Clarivate Analytics, fournira une nouvelle Infrastructure nationale de bibliométrie, composée de données bibliométriques provenant de publications scientifiques du monde entier, expressément conçues pour la recherche, l'analyse et les comptes rendus. L'Infrastructure nationale de bibliométrie aidera la Norvège à renforcer ses compétences en matière de bibliométrie, permettant aux universitaires, aux institutions et aux organismes de financement de la recherche de mieux comprendre et de comparer la recherche aux échelons national et international.

Annette Thomas, la PDG de Web of Science Group, a déclaré : « C'est un privilège pour Web of Science Group de jouer un si grand rôle dans l'évaluation des résultats de la recherche en Norvège, en les aidant à rationaliser, améliorer la qualité et garantir l'accès aux connaissances. Web of Science est toujours aux avant-postes en matière d'évaluation des principales recherches dans le monde, en fournissant des données au REF 2021 britannique, à l'Australian Research Council et désormais, à la Norvège. »

Le Nordic Institute for Studies of Innovation, Research and Education (NIFU) sera la première institution de recherche à bénéficier de l'Infrastructure nationale de bibliométrie. Les données seront utilisées dans les travaux du NIFU pour le Conseil de recherche.

Sveinung Skule, le Directeur du NIFU, a déclaré : « L'accès aux données mondiales offrira de toutes nouvelles possibilités d'analyse des résultats de la recherche sous forme de publication scientifique. C'est particulièrement important pour les études comparatives internationales, pour comparer la Norvège avec d'autres pays, mais aussi pour la recherche plus fondamentale sur la publication scientifique. Cela nous permettra de surveiller, de comprendre et d'étudier les effets des mesures et des instruments des politiques relatives à la recherche. »

