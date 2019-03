Fondaction et InvestEco accompagnent La Maison Le Grand, chef de file en alimentation durable





QUÉBEC, le 19 mars 2019 /CNW Telbec/ - Fondaction est fier d'investir, en collaboration avec InvestEco, dans La Maison Le Grand, chef de file québécois de l'alimentation durable, afin d'aider l'entreprise de Blainville à poursuivre sa croissance et ainsi contribuer à l'essor d'une alimentation saine, écologique et socialement responsable.

Fondée il y a une trentaine d'années par Bernard Le Grand et Tatiana Bossy, La Maison Le Grand offre aux consommateurs québécois une sélection de produits frais, peu transformés et favorisant une alimentation à base de plantes et de végétaux. Leurs produits de qualité supérieure - notamment des soupes, des sauces et des pestos - sont faits uniquement à partir d'ingrédients entiers. Ils sont aujourd'hui disponibles dans plus de 1500 points de vente, majoritairement au Québec. L'investissement de Fondaction permettra à l'entreprise de demeurer à l'avant-scène de ce créneau de plus en plus recherché par les consommateurs.

Deux partenaires engagés envers l'alimentation durable

Compte-tenu des nombreuses affinités avec InvestEco, un fonds ontarien novateur d'investissement en alimentation durable, Fondaction s'est joint à eux avec enthousiasme pour investir, dans le cadre d'un premier partenariat, auprès de la Maison Le Grand.

« Nos investissements sont axés sur les entreprises nord-américaines à forte croissance qui favorisent la santé et la durabilité dans les secteurs agroalimentaire. Nous cherchons à générer de solides rendements financiers pour nos investisseurs tout en aidant les sociétés de notre portefeuille à bâtir un monde meilleur », explique Andrew Heintzman, associé d'InvestEco.

« Cette association avec InvestEco s'insère parfaitement dans les objectifs de développement d'un portefeuille en alimentation durable de Fondaction, de même que dans notre volonté de contribuer au développement économique et social de toutes les régions du Québec », explique Geneviève Bouthillier, chef adjointe à l'investissement de Fondaction. »

Fondaction se distingue par ses investissements qui visent à soutenir, à promouvoir et à encourager le développement durable dans les PME québécoises. Au fil des années, il a développé une expertise considérable dans la réalisation d'investissements à retombées sociétales positives, en conjuguant les dimensions sociales, territoriales, environnementales et économiques.

« Nous sommes très fiers de supporter cette entreprise florissante des Basses-Laurentides et ses deux fondateurs, Bernard Le Grand et Tatiana Bossy, qui sont de véritables pionniers dans ce domaine d'avenir », souligne Geneviève Bouthillier, chef adjointe à l'investissement de Fondaction. »

« Cet appui de Fondaction nous permettra de continuer notre mission, c'est-à-dire offrir des recettes qui font à la fois preuve d'innovation et d'un souci de bien-être global tant pour l'être humain que pour l'environnement », ajoute la présidente de La Maison Le Grand, Tatiana Bossy, un modèle inspirant pour les femmes entrepreneurs du Québec.

À propos de Fondaction

Fondaction se distingue par ses investissements qui visent à soutenir, à promouvoir et à encourager le développement durable. Il gère un actif de plus de 2 milliards de dollars provenant de l'épargne-retraite de près de 160 000 actionnaires. Fondaction appuie le développement de près de 1 200 PME parmi lesquelles on retrouve plusieurs entreprises d'économie sociale. Fondaction participe au maintien et à la création d'emplois, à la réduction des inégalités et à la lutte contre les changements climatiques. Entre 2015 et 2018, Fondaction a réduit de 51 % l'empreinte carbone de ses placements sur les marchés boursiers. Pour plus d'informations, consultez fondaction.com.

