Avis aux médias - Médias : Inscrivez-vous dès maintenant au Sommet mondial 2019 du Partenariat pour un gouvernement ouvert à Ottawa, au Canada





OTTAWA, le 18 mars 2019 /CNW/ - Nous invitons les membres des médias à s'inscrire au prochain Sommet mondial du Partenariat pour un gouvernement ouvert qui aura lieu à Ottawa, en Ontario, du 29 au 31 mai 2019. Soyez des nôtres à l'occasion de cet événement axé sur le partage des connaissances et la création de solutions pour rendre les gouvernements plus ouverts et transparents partout dans le monde.

Accréditation des médias

Les professionnels des médias doivent être accrédités pour accéder aux locaux où se tiendra le sommet et au centre des médias du sommet. Les membres des médias devront présenter une lettre d'affectation ou une preuve de leur travail.

Nous encourageons les représentants des médias non professionnels à s'inscrire au sommet en tant que participants.

Certaines séances et occasions d'entrevues ne seront offertes qu'aux membres des médias accrédités. Nous invitons les représentants des médias qui souhaitent y assister à s'inscrire dans la catégorie « Média ».

Les représentants des médias sont responsables de leur propre hébergement et sont priés de s'inscrire le plus tôt possible.

Centre des médias

Les médias accrédités auront accès au centre des médias officiel du sommet, aux activités médiatiques et aux services de liaison avec les médias pour organiser des entrevues avec des conférenciers et des experts.

