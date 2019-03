Dynatrace la mieux placée en termes de «capacité d'exécution» et de «complétude de la vision» du Quadrant magique 2019 de Gartner pour l'APM





La société d'intelligence logicielle Dynatrace LLC a annoncé aujourd'hui qu'elle est la mieux placée en termes de «capacité d'exécution» et de «complétude de la vision» du Quadrant magique 2019 de Gartner pour la surveillance de la performance des applications (APM).*

«Nous sommes fiers d'occuper cette position cette année et nous exprimons notre gratitude à nos clients qui nous posent des défis et nous incitent constamment à repousser les limites de l'innovation, a déclaré John Van Siclen, directeur général de Dynatrace.

Il y a plusieurs années, nous avons anticipé que la transformation numérique passerait d'abord par le cloud et que les entreprises basées sur le cloud qui naîtraient de cette évolution créeraient un bouleversement majeur dans le paysage des applications et des infrastructures. Nous avons opté pour une approche radicale afin de reconstruire à partir de zéro une nouvelle plate-forme destinée à répondre aux nouvelles exigences de la surveillance dynamique du cloud à l'échelle de l'internet. Grâce à notre approche unique axée sur l'IA et à l'automatisation avancée, nos clients apprécient d'obtenir des réponses et des idées plutôt que de naviguer dans les données, de consulter des journaux ou de tenter de deviner la cause du problème. Nous sommes très heureux que le succès commercial de l'approche hautement différenciée de Dynatrace soit reconnu par des leaders d'opinion tels que Gartner.»

Steve Tack, senior vice-président Gestion des produits chez Dynatrace, a ajouté, en mettant en lumière le secret de l'entreprise: «Davis, le moteur d'IA, est au coeur de notre produit et nous différencie de toute autre solution. Davis peut remonter de l'effet à la cause, en quantifier l'impact sur l'entreprise et rechercher l'origine exacte des problèmes, par opposition à de simples suppositions basées sur la corrélation. En plus de cela, nous avons ouvert le moteur d'IA pour y intégrer des données et des événements provenant de solutions tierces, ce qui permet une automatisation accrue et ouvre la voie à des opérations cloud autonomes.»

Nous estimons que les relations solides de Dynatrace avec ses clients se reflètent dans les analyses de Gartner Peer Insights, qui sont des évaluations de clients collectées et vérifiées par le cabinet d'analyses tout au long de l'année:

«Dynatrace assure une surveillance allant au-delà de la performance des applications en offrant une plate-forme complète de visibilité et d'intelligence logicielles, ce qui aide de nombreux clients à repérer l'origine du problème et à garantir la précision des données dans leur environnement.» ? Ingénieur en chef, gestion des TI dans le secteur des services

«Travailler avec Dynatrace a été l'une des meilleures expériences fournisseur que nous ayons connue depuis longtemps. La capacité de voir les différents facteurs, les relations, les processus, les données du système d'exploitation, etc., à partir d'une simple installation OneAgent, constitue une véritable surveillance de 3e génération. Dynatrace ouvre réellement la voie et va dans la bonne direction.» ? Administrateur Middleware senior, secteur de la fabrication

«Le principal atout du produit, c'est sa facilité de configuration pour un environnement hébergé sur le cloud et qui exécute des microservices. Il n'exige qu'une étape unique pour être répété via l'automatisation; ensuite, le client n'a plus besoin de toucher à l'agent. De plus, le client bénéficie toujours de nouvelles fonctionnalités grâce aux capacités de mise à niveau automatique de l'agent et aux mises à jour du système opérationnel que Dynatrace effectue régulièrement.» Responsable de la technologie, secteur des services financiers

En constante innovation et désireuse de fournir plus de valeur à ses clients, Dynatrace continue d'aller au-delà de l'APM, comme en témoigne une série d'annonces techniques récentes:

*Quadrant magique de Gartner pour la surveillance des performances des applications, Charley Rich, Federico De Silva, Sanjit Ganguli, 14 mars 2019. Avant 2015, Dynatrace était répertoriée sous le nom de Compuware. Dynatrace a été séparée de Compuware à la suite de la privatisation de Compuware en décembre 2014.

Clause de non-responsabilité de Gartner

Gartner ne recommande aucun des fournisseurs, produits ou services décrits dans ses comptes rendus de recherche, et ne conseille pas aux utilisateurs de technologie de choisir uniquement les fournisseurs ayant obtenu les meilleurs scores ou autres nominations. Les publications de recherche publiées par Gartner reflètent les opinions de l'organisation de recherche de Gartner et ne doivent pas être interprétés comme des déclarations de fait. Gartner décline toute garantie, expresse ou implicite, concernant la présente recherche, y compris toute garantie de qualité marchande ou d'adéquation à une finalité particulière.

Les rapports de Gartner Peer Insights présentent les opinions subjectives d'utilisateurs finals qui sont basées sur leur propre expérience et ne représentent pas les avis de Gartner ou de ses filiales.

À propos de Dynatrace

Dynatrace fournit de l'intelligence logicielle pour réduire la complexité des écosystèmes cloud des entreprises et accélérer leur transformation digitale. Dotée d'intelligence artificielle et entièrement automatisée, Dynatrace est une solution complète qui fournit non pas de simples données, mais de véritables réponses sur la performance des applications, l'infrastructure et l'expérience de tous les utilisateurs. C'est pourquoi de nombreuses entreprises parmi les plus grandes au monde font confiance à Dynatrace pour moderniser et automatiser leurs opérations cloud, accélérer leur innovation logicielle et offrir une expérience numérique inégalée.

Voulez-vous savoir comment simplifier l'écosystème cloud de votre entreprise? Laissez-nous vous montrer. Visitez notre page d'essai et testez Dynatrace gratuitement pendant 15 jours.

Dynatrace peut aider votre entreprise. Apprenez-en plus en visitant notre site:https://www.dynatrace.com, notre blog et suivez-nous sur Twitter @dynatrace.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 18 mars 2019 à 12:00 et diffusé par :