Hyundai Canada lance le NEXO et devient ainsi le premier constructeur à rendre accessible aux conducteurs au Canada la technologie des piles à combustible

VANCOUVER, le 18 mars 2019 /CNW/ - Hyundai Auto Canada Corp. a annoncé aujourd'hui le lancement national du tout premier NEXO, le seul VUS à pile à combustible au Canada et le premier véhicule de ce type à être véritablement accessible aux consommateurs. Grâce à une collaboration avec Modo, la première coopérative d'autopartage du genre à Vancouver, le NEXO permettra à un auditoire beaucoup plus large d'accéder à la technologie des piles à combustible.

Le NEXO est propulsé par hydrogène, une source d'énergie totalement renouvelable, permettant au véhicule de n'émettre que de la vapeur d'eau propre et de purifier ainsi l'atmosphère tout en roulant. Cette technologie procure également au véhicule une autonomie supérieure par temps froid comparativement aux autres véhicules électriques dotés de batteries, ce qui le rend particulièrement bien adapté aux hivers canadiens. De plus, il ne prend que cinq minutes afin de faire un plein procurant une autonomie de 570 km.

Modo offrira à ses clients deux véhicules NEXO au cours des prochaines semaines dans le cadre de son service d'autopartage. Cette collaboration fournira aux gens de Vancouver un accès incomparable à des véhicules à pile à combustible, permettant ainsi à plus de Canadiens que jamais d'en savoir davantage et de faire l'expérience de première main de cette technologie. Hyundai sera également le premier fabricant à offrir des véhicules à pile à combustible pour la vente au détail par l'intermédiaire de certaines concessions sélectionnées.

« Les véhicules à hydrogène sont aujourd'hui les moyens de transport alternatifs les plus prometteurs. Il est important pour nous de rendre ces technologies vertes et novatrices, comme le NEXO, accessibles aux Canadiens afin d'assurer un avenir durable », affirme Don Romano, président et chef de la direction de Hyundai Auto Canada Corp. « Nous sommes très enthousiastes de lancer NEXO en C.-B., cette province étant un chef de file dans la mise en oeuvre d'initiatives durables et partageant notre vision de lancer de nouveaux moyens de transport propres. »

Hyundai a toujours été un chef de file en matière de transport durable, étant encore aujourd'hui le seul constructeur automobile au Canada à offrir des véhicules proposant quatre types de propulsion électrique : hybride, hybride rechargeable, tout électrique avec batterie et à pile à combustible à hydrogène. Avec le lancement du NEXO, Hyundai est devenu le seul constructeur automobile au Canada à proposer un véhicule à pile à combustible de deuxième génération; le premier véhicule étant le Tucson à pile à combustible lancé en 2015.

« Nous sommes très heureux d'être la première entreprise d'autopartage à offrir aux clients la possibilité de vivre l'expérience de conduite d'un véhicule à pile à combustible », affirme Patrick Nangle, président et chef de la direction de Modo. « Le souci de rendre la C.-B. plus propre correspond à l'engagement social et environnemental de Modo en tant qu'entreprise de type coopératif dont les membres sont les propriétaires. Nous sommes reconnaissants envers Hyundai Canada et l'Association canadienne de l'hydrogène et des piles à combustible pour leur contribution financière permettant de faire de cette initiative une réalité.

Bien que la mise en place des infrastructures de remplissage d'hydrogène en est à ses premières étapes de développement, la région de Vancouver abrite une des rares stations publiques de remplissage d'hydrogène au Canada, soit dans le quartier Marpole. Les gens qui désirent effectuer un essai routier d'un NEXO pourront le faire au Salon international de l'auto de Vancouver, du 19 au 24 mars.

