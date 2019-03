TradeStation International Ltd remporte deux prix au London Forex Show 2019 grâce à sa plate-forme TradeStation® Global pour les traders actifs





Ces prix reconnaissent les outils et technologies de trading avancés de TradeStation Global qui ont été conçus pour les traders professionnels et actifs.

LONDRES, 18 mars 2019 /PRNewswire/ -- TradeStation International Ltd (TradeStation International) a obtenu les prix de la Meilleure plate-forme de trading de multi-actifs et des Meilleurs outils de trading Forex pour sa plate-forme innovante TradeStation® Global au London Forex Show Awards le 22 février dernier.

Lancée en janvier 2018, la plate-forme TradeStation Global permet aux traders professionnels et actifs de tirer parti des opportunités offertes sur les marchés mondiaux grâce à sa technologie de trading avancée.

Créé en collaboration avec Interactive Brokers (U.K.) Limited (Interactive Brokers (U.K.)), la plate-forme TradeStation Global permet d'accéder directement au marché et de réaliser des transactions instantanées sur les marchés des changes, des actions, des contrats à terme et des options. Les utilisateurs peuvent investir dans plusieurs devises, mais aussi négocier, surveiller et gérer leurs positions de manière transparente à partir d'un seul compte global qui est fourni par Interactive Brokers, et ce sur plus de 120 marchés, dans 26 pays et sous 22 devises.

La plate-forme primée inclut un large éventail d'outils de trading TradeStation, y compris RadarScreen® qui permet d'analyser les marchés en temps réel et de recevoir des alertes de marché, ou encore, Matrix qui permet un suivi efficace des commandes et une saisie en un clic, mais aussi de générer des graphiques et des indicateurs techniques entièrement personnalisables.

Le PDG de TradeStation International, Rustam Lam, a déclaré : « Nous sommes ravis d'avoir remporté deux prix pour TradeStation Global à peine un an après le lancement de la plate-forme. Ces prix renforcent notre conviction que les traders actifs peuvent travailler plus efficacement en exploitant les dernières technologies du trading. »

Il ajoute : « La suite d'outils sophistiquée de TradeStation Global a été combinée avec un compte unique et un accès direct au marché pour optimiser les transactions sur les marchés mondiaux. Il met avant tout les besoins du trader en ce qui concerne la facilité de contrôle, le suivi de position et la gestion des risques. »

Les prix du London Forex Show récompensent les sociétés de trading, de technologie et de formation qui s'emploient activement à aider les traders à réaliser leurs ambitions en matière d'investissement sur les marchés mondiaux. TradeStation International est la filiale britannique du groupe TradeStation Group, Inc. basée à Londres. Interactive Brokers (U.K.) est une société affiliée à Interactive Brokers Group, Inc.

Notes aux rédacteurs :

À propos de TradeStation Group, Inc.

Depuis plus de 30 ans, les sociétés du groupe TradeStation jouent un rôle pionnier dans le secteur du trading en ligne et sont engagées à fournir la meilleure technologie de trading, des services de courtage, des formations en trading et un soutien aux traders particuliers et institutionnels. Les plates-formes de trading et d'analyse primées de TradeStation permettent d'accéder à des actions, des options et des contrats à terme standardisés sur les principales bourses de valeurs et d'options américaines, ainsi que sur les principales bourses de contrats à terme. Les clients de TradeStation ont accès aux puissants outils nécessaires à la conception, au test, à l'optimisation, au suivi et à l'automatisation de stratégies de trading personnalisées. Ses applications de trading Web et mobiles permettent aux clients de profiter de l'expérience de trading de TradeStation lors de leurs déplacements. TradeStation propose également une vaste panoplie de formations pour aider les clients débutants et expérimentés à acquérir des compétences en matière de trading et d'investissement en ligne afin de les aider à atteindre leurs objectifs de trading et d'investissement.

Autorisée et réglementée par la Financial Conduct Authority (« FCA ») au Royaume-Uni, TradeStation International Ltd agit en tant que courtier remisier pour les courtiers affiliés et non affiliés et jouit de droits de passeport dans les pays de l'espace économique européen (EEE). Le groupe ne fournit pas de conseils en investissement ni de recommandations en matière de trading. Les investissements et le trading comportent des risques, y compris une éventuelle perte de capital.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/769381/TradeStation_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 18 mars 2019 à 07:47 et diffusé par :