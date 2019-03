beqom propose les premiers relevés dynamiques de rémunération globale prêts à l'emploi





beqom, fournisseur d'un logiciel de gestion des rémunérations dans le cloud, a développé la première offre de relevés dynamiques de rémunération globale prêts à l'emploi. beqom permet de communiquer la valeur totale de ce que les entreprises offrent à leurs collaborateurs pour améliorer leur fidélisation et leur engagement, à un coût optimal. Les entreprises doivent simplement télécharger les données issues de leur système d'information RHactuel, pas besoin de faire appel à leurs équipes de développement. Elles peuvent ainsi générer leurs relevés personnalisés et dynamiques en quelques heures.

L'attrition des employés est souvent liée au sentiment qu'ils ont d'être appréciés ou rémunérés équitablement. Les études montrent que seuls deux collaborateurs sur cinq pensent que leur employeur a une proposition de valeur convaincante, entraînant de ce fait des problèmes de fidélisation des talents à haut potentiel. En montrant aux collaborateurs l'ensemble des formes de rémunération, bénéfices et avantages qui leur sont offerts, les entreprises peuvent lutter contre les départs volontaires et ainsi améliorer l' 'engagement, la fidélisation et la productivité à long terme de leur masse salariale.

En fournissant des relevés de rémunération globale en libre-service à tous leurs employés, les responsables des ressources humaines peuvent stimuler de manière directe l'engagement des employés, renforcer la position concurrentielle de la société en tant qu'employeur et générer un retour sur investissement immédiat pour la transformation numérique de leurs ressources humaines.

« Communiquer à vos collaborateurs toutes les façons dont ils sont rémunérés peut vous protéger contre l'attrition volontaire et, contrairement à l'adoption d'autres systèmes intégrés dont la mise en oeuvre prend des années, les relevés de rémunération globales beqom peuvent améliorer la satisfaction des employés en quelques jours, avec des déclarations commençant à 0,15 Euros par employé », explique Tanya Jansen, CMO de beqom.

Cette nouvelle offre lancée par beqom repose sur une décennie d'expérience acquise par la société en matière de technologie de la rémunération qui s'affirme comme un leader en gestion de rémunération globale. Les relevés de rémunération globale permettront aux entreprises de dynamiser immédiatement l'efficacité des équipes RH grâce à l'automatisation et elles offriront aux employés la transparence désirée au sujet des rémunérations en vivant une expérience toujours accessible

La solution de rémunération globale de beqom a aidé Capgemini, BNP Paribas, McDonald's, Pepsico et les Pages Jaunes à fournir à leurs employés une vision globale de tous les éléments liés à la gestion des rémunérations et à la performance commerciale. La plateforme gère actuellement 300 milliards de dollars de rémunération pour plus de trois millions d'utilisateurs dans 160 pays.

Le bonheur est le meilleur gage de succès. Notre mission est de rendre heureux les collaborateurs de nos clients. beqom contribue à ce bonheur en permettant aux dirigeants d'orienter, encadrer et motiver les salariés et partenaires. La plateforme de rémunération globale de beqom est utilisée partout dans le monde et dans tous les secteurs d'activité par plus de 100 grandes entreprises, comme Microsoft et Vodafone. Elle couvre tous les aspects de la performance et de la rémunération: révision salariale, bonus, intéressement à long terme, commissions, avantages sociaux, récompenses non monétaires, ainsi que tous les leviers de gestion de la performance des commerciaux et des vendeurs. Les départements des Ressources Humaines, Ventes et Finance des grands groupes s'appuient sur la plateforme pour promouvoir la performance, la rétention, l'optimisation des coûts et... le bonheur au sein de leurs équipes. beqom ? to make your people happy.

