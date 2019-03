Zoomlion va lancer des produits révolutionnaires en Europe au bauma 2019





MUNICH, 16 mars 2019 /PRNewswire/ -- Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd.(Zoomlion) participera au bauma 2019 avec de nouveaux produits de machinerie de construction conçus pour répondre aux besoins des clients européens. Le plus grand salon de la construction du monde se tiendra du 8 au 14 avril à Munich en Allemagne.

Quarante-trois produits, au total, de six grandes catégories de machines à béton, grues, grues à tour, équipements de mortier mélangé à sec, plateformes aériennes et chariots élévateurs à fourche seront exposés au salon, soulignant le développement numérique, en réseau et intelligent de Zoomlion ainsi que la stratégie de mondialisation qui accentue les opérations localisées.

Parmi les produits présentés, plus de 70 % des produits sont fabriqués en Europe avec des fonctions, des innovations technologiques et des styles qui répondent pleinement aux demandes des clients européens. Les marques subsidiaires de Zoomlion en Europe, CIFA, m-tec et Wilbert, présenteront également leurs derniers produits.

Les quelques points saillants de l'exposition de Zoomlion lors du prochain bauma 2019 sont les suivants :

Le dévoilement d'un camion-pompe haute performance et économique construit avec la technologie de la fibre de carbone.

Le camion-malaxeur vert de la gamme Energya, qui utilise à la fois de l'électricité et du diesel, reflétera les avancées technologiques de Zoomlion ainsi que sa philosophie de développement durable.

Le lancement d'une nouvelle gamme de produits de grues tout-terrain avec marquage CE, développée conjointement par CIFA et l'équipe de recherche et développement de Zoomlion.

La grue tout-terrain ZRT850, conçue spécifiquement pour les projets de champs pétrolifères.

Les débuts de la grue à tour à sommet plat de Wilbert, la WT260.

La grue à tour à sommet plat T7020 est optimisée pour atteindre un poids de levage maximal de 10 à 12 tonnes.

12 produits de m-tec et quatre plateformes élévatrices à ciseaux de Zoomlion.

L'exposition de Zoomlion au prochain salon bauma 2019, qui a pour thème « Présence locale, meilleure vie », se tiendra au stand FS905/2 et couvrira une superficie de 3840 mètres carrés (41 333 pieds carrés).

À propos de Zoomlion

Fondée en 1992, Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (Zoomlion) est une entreprise de fabrication d'équipements haut de gamme qui intègre des machines d'ingénierie, des machines agricoles et des services financiers. La société vend maintenant près de 800 produits de pointe provenant de 49 gammes de produits couvrant neuf grandes catégories. Zoomlion est la première société chinoise de machines de construction à être cotée à la bourse de Shenzhen et à celle de Hong Kong.

Pour plus d'informations, veuillez visiter : http://en.zoomlion.com/.

Communiqué envoyé le 16 mars 2019 à 11:34 et diffusé par :