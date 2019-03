/R E P R I S E -- Avis aux médias - La secrétaire parlementaire Kate Young assistera à plusieurs activités dans le cadre des prix JUNO à London/





Mme Kate Young, secrétaire parlementaire de la ministre des Sciences et des Sports et de la ministre des Services publics et de l'Approvisionnement et de l'Accessibilité (Accessibilité), et députée de London-Ouest, assistera à plusieurs activités dans le cadre des prix JUNO à London

LONDON, ON, le 14 mars 2019 /CNW/ - Mme Kate Young, secrétaire parlementaire de la ministre des Sciences et des Sports et de la ministre des Services publics et de l'Approvisionnement et de l'Accessibilité (Accessibilité), et députée de London-Ouest, sera à London cette fin de semaine pour assister aux prix JUNO et participer à la table ronde « Allies in Action: Women in Music ». Mme Young sera présente au nom de l'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme.

Veuillez noter que les renseignements sont susceptibles de changer sans préavis et qu'il s'agit de l'heure locale.

Voici les détails :

Activité du vendredi 15 mars - Réception de bienvenue des JUNO

HEURE :

18 h

LIEU :

Musée de London

421, rue Ridout Nord

London (Ontario)

Notes aux médias : fermé aux médias

Activité du samedi 16 mars - Allies in Action: Women in Music Panel

HEURE :

11 h

LIEU :

Musée de London

421, rue Ridout Nord

London (Ontario)

