Mise à jour - Saisie au magasin « Fitness City Supplements » de Dorval (Québec) de multiples suppléments à l'entraînement non homologués pouvant présenter de graves risques pour la santé





OTTAWA, le 15 mars 2019 /CNW/ - Santé Canada avise la population canadienne que les produits qui suivent peuvent présenter de graves risques pour la santé. Pour en savoir plus, y compris sur ce que les Canadiens devraient faire, consultez l'avis de sécurité en ligne.

Produits de santé non homologués Produit et

usage prévu Risque identifié Entreprise Mesures prises sarm center

Andarine

Supplément à

l'entraînement L'étiquette indique que

le produit contient de

l'andarine Fitness City Supplements

2101, route

Transcanadienne

Dorval (Québec) Produit saisi au

point de vente au

détail sarm center

GW-1516

Supplément à

l'entraînement L'étiquette indique que

le produit contient

du GW-1516 Fitness City Supplements

2101, route

Transcanadienne

Dorval (Québec) Produit saisi au

point de vente au

détail sarm center

MK-677

Supplément à

l'entraînement L'étiquette indique que

le produit contient

du MK-677 Fitness City Supplements

2101, route

Transcanadienne

Dorval (Québec) Produit saisi au

point de vente au

détail sarm center

Ostarine

Supplément à

l'entraînement L'étiquette indique que

le produit contient de

l'ostarine Fitness City Supplements

2101, route

Transcanadienne

Dorval (Québec) Produit saisi au

point de vente au

détail sarm center

RAD-140

Supplément à

l'entraînement L'étiquette indique que

le produit contient

du RAD-140 Fitness City Supplements

2101, route

Transcanadienne

Dorval (Québec) Produit saisi au

point de vente au

détail sarm center

SR-9009 (liquid)

Supplément à

l'entraînement L'étiquette indique que

le produit contient

du SR-9009 Fitness City Supplements

2101, route

Transcanadienne

Dorval (Québec) Produit saisi au

point de vente au

détail sarm sc SR-9009

(capsules)

Supplément à

l'entraînement L'étiquette indique que

le produit contient

du SR-9009 Fitness City Supplements

2101, route

Transcanadienne

Dorval (Québec) Produit saisi au

point de vente au

détail sarm center

YK-11

Supplément à

l'entraînement L'étiquette indique que

le produit contient

du YK-11 Fitness City Supplements

2101, route

Transcanadienne

Dorval (Québec) Produit saisi au

point de vente au

détail

Santé Canada tient une liste des produits de santé non homologués qui peuvent poser de graves risques pour la santé afin que les Canadiens puissent reconnaître facilement ceux qu'ils pourraient s'être procurés et prendre les mesures appropriées. Ces derniers sont invités à consulter régulièrement la liste pour obtenir des renseignements à jour.

Restez branché et recevez les plus récents avis et rappels de produit de Santé Canada.

Also available in English

SOURCE Santé Canada

Communiqué envoyé le 15 mars 2019 à 17:28 et diffusé par :