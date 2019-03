Investissements routiers, maritimes et aéroportuaires 2019-2021 - L'ACRGTQ salue la certaine stabilité dans les investissements





QUÉBEC, le 15 mars 2019 /CNW Telbec/ - L'Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec (ACRGTQ) salue la certaine stabilité des investissements dans le maintien et l'amélioration du réseau routier, maritime et aéroportuaire par le ministère des Transports du Québec (MTQ).

En effet, l'ACRGTQ rappelle toute l'importance d'avoir des investissements stables, prévisibles et récurrents. Cette façon de faire permet notamment aux donneurs d'ouvrage publics et aux entrepreneurs de mieux planifier les travaux (ressources humaines, machinerie, séquence des travaux, etc.) qu'ils auront à exécuter.

Maintenant que l'annonce des investissements est faite, le MTQ doit lancer une majorité d'appels d'offres prochainement. En effet, en les lançant dans les prochaines semaines, on permettrait à l'industrie d'accomplir un maximum de travaux avant le début de la période hivernale.

L'ACRGTQ tient également à souligner la hausse des investissements annoncés concernant l'entretien des chaussées. Cette démarche place le MTQ sur la bonne voie et pourrait ralentir la dégradation du réseau routier.

On se rappellera que l'état du réseau routier s'était amélioré significativement lors des années 2010 à 2013 où le gouvernement investissait plus de 3,5 MM$ par année. Cet état de fait démontre toute l'importance d'augmenter les investissements annuels sur le réseau routier québécois.

Enfin, le gouvernement doit entretenir ses infrastructures routières de façon responsable et indépendante des enjeux de développement du réseau routier qui sont, eux aussi, essentiels au développement de l'économie.

Partenaire des donneurs d'ouvrage dans la modernisation du Québec depuis 1944, l'ACRGTQ représente la majorité des principaux entrepreneurs et fournisseurs oeuvrant dans la construction de routes, d'ouvrages de génie civil et de grands travaux. Elle est la seule représentante attitrée du secteur génie civil et voirie de l'industrie de la construction.

L'ACRGTQ est aussi, selon la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction, communément appelée Loi R-20, l'association sectorielle d'employeurs mandataire de la négociation, de l'application et du suivi de la convention collective du secteur génie civil et voirie. À ce titre, elle représente les intérêts de plus de 2 600 employeurs de l'industrie de la construction qui compte plus de 35 000 salariés.

