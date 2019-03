Madrid, pendant trois jours, a été la capitale de la gestion mondiale du trafic aérien





MADRID, 15 mars 2019 /CNW/ - Le septième Congrès mondial de l'ATM, qui s'est tenu à la Feria de Madrid, s'est clôturé le jeudi 14 mars. Ce rendez-vous annuel, le plus grand événement mondial consacré à la gestion du trafic aérien, a attiré un nombre record de participants, soit 9 573 inscrits et 253 exposants, venus de 135 pays et territoires.

Pedro Saura García, secrétaire d'État espagnol à l'Infrastructure, aux Transports et au Logement, et président de l'ENAIRe, a ouvert le congrès qui, pendant trois jours, a reçu trois conférenciers d'honneur : Henrik Hololei, directeur général de la mobilité et des transports à la Commission européenne; Sara De La Rosa, du Groupe interinstitutions sur la chaîne d'approvisionnement (ISG);et Shaesta Waiz, la plus jeune femme à avoir fait le tour du monde en solitaire dans un avion monomoteur.

Abordant le thème « S'attaquer aux grands problèmes liés à l'ATM - Capacité, intégration UTM, personnel », les conférenciers de marque et les panélistes ont exploré, d'une part, des solutions aux contraintes de capacité, ainsi qu'aux problèmes des drones, de la gestion du trafic (UTM) des systèmes d'aéronef sans pilote (UAS) et des services dont les exploitants de drones et, d'autre part, comment l'ATM peut mieux se diversifier en augmentant l'emploi des femmes et des personnes de la génération du millénaire.

Outre la salle d'exposition qui a accueilli 253 exposants du monde entier, six amphithéâtres, au total, ont vu tenir 251 séances et plus de 125 heures de programmation. D'autre part, plus de 200 éminents experts de l'aviation, provenant de l'industrie, du milieu gouvernemental, des syndicats et des établissements d'enseignement, ont participé à des présentations, à des tables rondes, à des séances d'information technique et à des démonstrations et à des lancements de produits. Ont également bénéficié d'un accent particulier les technologies émergentes, telles que l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique, ainsi que la surveillance spatiale et la cybersécurité dans l'aviation. De leur côté, les représentants de gouvernement et de l'ANSP ont discuté aussi de politique et de réglementation.

En marge du Congrès mondial de l'ATM 2019, il s'est tenu dans les mêmes locaux plusieurs événements, notamment la remise des prix Jane's ATC Awards et Single European Sky Awards, honorant la contribution des particuliers et des organisations visant à améliorer l'efficacité et la sécurité de l'espace aérien.

Le Congrès mondial de l'ATM, produit par l'industrie pour l'industrie, réunit des autorités publiques, des représentants du secteur, des universitaires et des utilisateurs de première ligne du monde entier, l'objectif étant toujours d'accroître l'efficacité et de renforcer la sécurité de l'espace aérien.

Le Congrès mondial de l'ATM est un partenariat entre l'Organisation des services de navigation aérienne civile (CANSO) et l'Association du contrôle du trafic aérien (ATCA), auquel se sont associés les parrains platine Indra, Leonardo et Thales. Le Congrès mondial de l'ATM se réunira à nouveau du 10 au 12 mars 2020. Dans l'intervalle, en prévision de l'édition 2020, la réservation d'espace d'exposition et les possibilités de commandite sont ouvertes.

Pour tout complément d'information, communiquez avec Abigail Glenn-Chase au +1 703 299 2430, poste 308, ou à l'adresse abigail.glenn-chase@atca.org.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/836041/WorldATMCongress2019_logo_dates_no_tagline_RGB_Logo.jpg

SOURCE World ATM Congress

Communiqué envoyé le 15 mars 2019 à 12:52 et diffusé par :