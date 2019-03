Suspension de la négociation par l'OCRCVM - GTI.X

Reprise des négociations pour : Société : Troubadour Resources Inc. Symbole à la Bourse de croissance TSX : TR Reprise (HE) : 09 h 30 le 15 mars 2019 Société : NervGen Pharma Corp. Symbole à la Bourse de croissance TSX : NGEN Reprise (HE) : 09 h...