CannTrust s'apprête à publier ses résultats du quatrième trimestre de 2018

VAUGHAN, Ontario, 14 mars 2019 /PRNewswire/ -- CannTrust Holdings Inc. (« CannTrust » ou la « société ») (TSX : TRST) (NYSE : CTST) publiera ses résultats financiers pour le quatrième trimestre et l'exercice se terminant le 31 décembre 2018, le jeudi 28 mars 2019, à 6 heures (HE). La société organisera une téléconférence le même jour à 8 heures (HE), afin de débattre des résultats financiers et de communiquer aux investisseurs les faits saillants de l'entreprise. La conférence sera animée par Peter Aceto, le PDG et Greg Guyatt, le directeur financier.

DÉTAILS DE LA TÉLÉCONFÉRENCE

Date : 28 mars 2019 ? Heure : 8 h 00 (HE)

Numéro à composer pour les participants : (+1) 416-764-8609 ou (+1) 888-390-0605

Identificateur de la conférence : 41347163

Pour écouter la diffusion sur le Web :

https://event.on24.com/wcc/r/1959823/EE67F27D426445C606A84C145664F6BD

À propos de CannTrust

CannTrust est un producteur de cannabis à usage médical et récréatif agréé et réglementé au niveau fédéral au Canada ; le « meilleur producteur agréé de l'année » selon les prix 2018 du cannabis canadien. Fondé par des pharmaciens, CannTrust met ses plus de 40 années d'expérience dans la pharmacie et les soins de santé au service du secteur du cannabis médical et offre à plus de 66 000 patients médicaux ses produits séchés, en extraits et capsules. La société exploite actuellement son site de récolte perpétuelle de Niagara de près de 42 000 m2 à Pelham, dans l'Ontario. Les produits de son portefeuille sont préparés et conditionnés dans un centre de fabrication d'excellence de 5 600 m2 situé à Vaughan, dans l'Ontario.

CannTrust développe la nanotechnologie pour créer de nouveaux produits dans les marchés de la médecine, de l'usage récréatif, des cosmétiques, du bien-être et des animaux de compagnie. La société a étendu son empreinte internationale grâce à un partenariat stratégique avec Cannatrek Ltd en Australie et une coentreprise avec STENOCARE au Danemark. La société s'est également associée à Breakthru Beverage Group par le biais de Kindred Canada, pour la distribution récréative au Canada. CannTrust s'engage dans la recherche et l'innovation par des partenariats avec l'université McMaster dans l'Ontario, au Canada et avec l'université de Gold Coast en Australie, pour contribuer au corpus croissant de recherches factuelles concernant l'utilisation et l'efficacité du cannabis.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.canntrust.ca.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des « informations prospectives » et des « énoncés prospectifs » au sens où l'entendent les lois sur les valeurs mobilières applicables, qui reposent sur les attentes, les estimations, les projections, les hypothèses, les convictions internes actuelles et les points de vue de CannTrust concernant des évènements futurs. Les informations prospectives et les énoncés prospectifs peuvent être identifiés par l'utilisation d'une terminologie prospective telle que « s'attend à », « probable », « peut », « sera », « devrait », « a l'intention de », « prévoit », « potentiel », « proposé », « estime » et autres termes similaires, y compris les formes négatives et variations grammaticales de ceux-ci, ou par des déclarations indiquant que certaines conditions ou certains évènements « pourraient », « devraient » ou « vont » se produire, ou encore par des débats concernant les stratégies.

Les informations et énoncés prospectifs du présent communiqué de presse reposent sur les attentes, les estimations, les projections, les hypothèses et les points de vue concernant des événements futurs que la direction juge raisonnables en l'état. Les informations et énoncés prospectifs comprennent des estimations, plans, attentes, opinions, prévisions, projections, cibles, conseils et autres énoncés qui ne sont pas des déclarations de faits. Les informations et énoncés prospectifs impliquent par nature des risques connus et inconnus, y compris, sans toutefois s'y limiter, les risques associés à la conjoncture économique générale, des événements défavorables dans l'industrie, des pertes de marchés, des développements législatifs et réglementaires futurs au Canada, aux États-Unis ou ailleurs, l'industrie du cannabis au Canada de manière générale, la capacité de CannTrust à mettre en oeuvre ses stratégies commerciales.

Toute information prospective et tout énoncé prospectif ne sont valables qu'à la date à laquelle ils sont formulés et, sauf si la loi l'exige, CannTrust n'est nullement tenue d'actualiser ou de réviser un énoncé prospectif quelconque, que ce soit en réponse à de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres. De nouveaux facteurs surviennent périodiquement et CannTrust ne peut pas prévoir de tels facteurs. À la lecture de ces informations et énoncés prospectifs, les lecteurs sont priés de garder à l'esprit les facteurs de risques et autres déclarations de mise en garde stipulés dans la Fiche d'information annuelle de CannTrust, en date du 29 mars 2018 (« AIF », Annual Information Form) déposée auprès des organismes de réglementation canadiens compétents sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com et présentée comme preuve de la déclaration d'enregistrement de CannTrust avec le formulaire 40-F conformément aux dispositions de la Securities Exchange Act des États-Unis de 1934, révisée, avec la commission boursière des États-Unis (United States Securities and Exchange Commission) sur EDGAR à l'adresse www.sec.gov . Les facteurs de risques et autres facteurs consignés dans l'AIF sont susceptibles de faire varier sensiblement les événements ou résultats réels de ceux décrits dans toute information prospective ou énoncé prospectif.

La bourse de Toronto (TSX) et la bourse de New York (NYSE) n'assument aucune responsabilité quant à l'adéquation ou à l'exactitude du présent communiqué.

Tous droits réservés © 2019 CannTrust Holdings Inc.

Pour obtenir un entretien, veuillez contacter :

Relations médias :

Sybil Eastman

Tél. 1-888-677-1477

media@canntrust.ca



Relations avec les investisseurs :

Marc Charbin,

416-467-5229

investor@canntrust.ca

