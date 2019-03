BCW remporte un prix d'excellence 2019 en intelligence artificielle





BCW (Burson Cohn & Wolfe) a annoncé aujourd'hui avoir été distinguée, dans le cadre du programme de prix d'excellence en intelligence artificielle du Business Intelligence Group, pour son travail pour le compte de son client Boehringer Ingelheim sur la création du tout premier agent conversationnel doté de l'IA pour l'éducation des patients à l'échelle mondiale lancé par une société pharmaceutique. BCW et Boehringer Ingelheim ont été distingués dans la catégorie Limited Memory, Product or Service ? Large Company.

Tabatha, l'agent conversationnel sur Facebook, qui fait partie de la campagne mondiale de la société de sensibilisation à l'asthme intitulée « Think. Act. Breathe », a été créé pour aider les personnes à comprendre l'impact exercé par l'asthme sur leur vie quotidienne dans un environnement privé. Reposant sur l'intelligence artificielle, Tabatha est conçu pour aider les personnes souffrant d'asthme à identifier elles-mêmes les symptômes, à en apprendre davantage sur leur risque et à se préparer à une visite chez le médecin. Tabatha a été la première ressource de sensibilisation à une maladie à non seulement mesurer à quel point les informations motivaient les personnes à en savoir davantage, mais aussi permettant de savoir si elles envisageaient d'agir et d'aller voir leur docteur.

« L'IA permet d'adopter une approche incroyablement puissante pour développer des campagnes de sensibilisation et d'information permettant aux clients d'interagir avec leur public de manière individualisée », a déclaré Chad Latz, directeur de l'innovation chez BCW. « Dans le secteur pharmaceutique, l'IA superposée à l'intelligence émotionnelle peut avoir une influence pour améliorer la sensibilisation aux maladies et fournir des informations critiques, en temps réel, de manière très personnalisée. Nous nous réjouissons de cette formidable distinction par le Business Intelligence Group. »

