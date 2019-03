Kymeta a présenté une solution de connectivité hybride pleinement opérationnelle et intégrée, au Mondial du mobile 2019





Kymeta, la société de communication qui tisse la structure de la connectivité pour tout et partout dans le monde, a présenté sa plateforme de connectivité hybride à source unique, à plus de 50 professionnels du secteur, au cours du Mondial du mobile (Mobile World Congress) qui s'est tenu à Barcelone du 26 au 28 février.

Kymeta a organisé 30 démonstrations en direct, tout au long du salon, dans son véhicule mobile satellite-cellulaire entièrement opérationnel, offrant ainsi la solution qui répond à l'attente du secteur. Les partenaires de distribution, les clients, les médias et autres participants se sont promenés dans la ville de Barcelone où ils ont pu observer le réseau basculer instantanément d'un service satellite à un service cellulaire.

Les applications de streaming, telles que la musique d'Alexa proposée par Amazon, et le flux vidéo en direct du Mondial du mobile, ont été lues en continu sur chaque lecteur. La solution unique de Kymeta, qui exploite à la fois le réseau satellite et le réseau cellulaire, a permis à tous les services de streaming de fonctionner sans interruption observable.

« Les participants ont été impressionnés par notre technologie et ravis de voir le flux en direct se maintenir tout en basculant entre le satellite et le cellulaire sans interruption de la connectivité », a déclaré Tom Freeman, vice-président directeur de la division Services mobiles terrestres, chez Kymeta. « Cette solution concrète pour le marché n'est pas uniquement un concept, c'est une étape importante dans la connectivité mobile. »

Le véhicule, intégré par le partenaire de Kymeta, Excelerate Group, incluait une solution WAN sans fil, définie par logiciel, de Cradlepoint, des services LTE de Cubic Telecom, une capacité satellite du réseau satellite Intelsat, une connectivité satellite fournie par le terminal Kymeta u7, et un modem iDirect pour offrir une solution complète de connectivité. Les participants ont pu observer une commutation transparente du cellulaire au satellite en temps réel par le biais d'une application développée par Kymeta qui montre quels utilisateurs du réseau sont connectés à un moment donné. Les leaders de l'industrie, notamment les premiers intervenants, les experts en véhicules connectés, les constructeurs automobiles, les investisseurs, les analystes et d'autres ont pu apprécier directement une connectivité mobile toujours active.

« Kymeta simplifie la manière dont les données sont capturées, utilisées et partagées, ce qui modifie la manière dont les professionnels communiquent en déplacement et dans des endroits difficiles », a déclaré Benjamin Posthuma, responsable des solutions de connectivité, chez Kymeta. « Les technologies numériques continuent de transformer notre quotidien, et la solution de Kymeta aide à faire face aux défis communs de connectivité, auxquels tous les secteurs se trouvent confrontés. »

La solution satellite-cellulaire hybride de Kymeta est actuellement utilisée pour rassembler des données et des statistiques, afin d'améliorer les transports au Pérou tout en offrant une connexion aux habitants des zones reculées du pays. Ce travail établit les fondations d'un ensemble d'applications sectorielles sur la plateforme de connectivité mobile omniprésente de Kymeta, à la fois pour l'agriculture commerciale, la gestion des flottes, les transports publics et l'accès crucial pour les premiers intervenants. Trouvez de plus amples informations sur le projet Pérou ici.

À propos de Kymeta

Kymeta libère le potentiel de la connectivité satellite, combinée aux réseaux cellulaires, pour satisfaire à la demande massive en connectivité mobile, omniprésente à l'échelle mondiale. L'antenne satellite à panneau plat de la société, première de sa catégorie, et les services de connectivité K?LOtm de Kymeta fournissent aux clients du monde entier une connectivité mobile révolutionnaire sur les réseaux satellites et satellites-cellulaires hybrides. Soutenu par plusieurs licences et brevets américains et internationaux, le terminal Kymeta répond au besoin en systèmes de communication haut débit, légers et fins, qui ne nécessitent aucun composant mécanique pour s'orienter vers un satellite. Kymeta facilite la connexion pour tous les véhicules, navires ou plateformes fixes.

Kymeta est une société privée basée à Redmond, dans l'État de Washington.

Pour de plus amples informations, consultez kymetacorp.com.

