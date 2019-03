Entente de principe sur la négociation locale au CISSS de Laval - La détermination du syndicat CSN permet d'obtenir une bonne convention pour le personnel et la population





LAVAL, QC, le 13 mars 2019 /CNW Telbec/ - Ce matin est intervenue une entente de principe dans la négociation locale du personnel affilié à la CSN au CISSS de Laval. Le syndicat est satisfait de cette entente et les travailleuses et travailleurs seront appelés à la voter dans les prochaines semaines. C'est la détermination du syndicat CSN qui a permis d'obtenir une bonne convention collective locale aussi bien pour le personnel que pour la population.

Le syndicat représentant le personnel paratechnique, des services auxiliaires et métiers et le personnel de bureau et de l'administration du CISSS de Laval a conclu une entente de principe ce matin dans le cadre du processus de médiation-arbitrage. Cette entente intervient après des mois de négociation avec l'employeur, le tout dans un contexte de crise de surcharge et d'épuisement du personnel. Le syndicat est parvenu à obtenir des gains pour accentuer la stabilité pour le personnel et la continuité des services pour la population.

«?Le personnel du CISSS est surchargé depuis trop longtemps. Avec cette négociation locale, on a réussi à obtenir ce qu'il faut pour améliorer les choses à Laval. C'est une bonne convention pour les travailleuses et travailleurs et pour la population?», explique Marjolaine Aubé, présidente du Syndicat des travailleuses et des travailleurs du CISSS de Laval-CSN.

À propos de la FSSS-CSN

La Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN) compte plus de 110?000 membres dans les secteurs publics et privés. La FSSS est la plus grande organisation syndicale dans le secteur de la santé et des services sociaux et dans les services de garde. La FSSS-CSN agit en faveur d'une société plus équitable, plus démocratique et plus solidaire.

