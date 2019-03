Avis aux médias - Pour une transition énergétique juste de l'économie - Portrait socio-économique de la région de la Montérégie





MONTRÉAL, le 13 mars 2019 /CNW Telbec/ - La Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ), en collaboration avec le Fonds de solidarité FTQ et l'Institut de recherche en économie contemporaine (IRÉC), poursuit sa tournée des régions du Québec afin de donner des formations sur la transition énergétique de l'économie. La tournée s'arrête dans la région de la Montérégie les 14 et 15 mars prochains. L'IRÉC profitera de l'occasion pour y présenter un portrait socio-économique de la région.

Les effets des changements climatiques sont une réalité et cette transformation aura tôt ou tard des effets sur nos économies, nos emplois. C'est pour cela qu'il faut dès maintenant s'atteler à la tâche et réfléchir collectivement sur les conséquences de ces changements et des impacts sur les emplois, les travailleurs et les travailleuses.

Pour la FTQ, les défis que pose la transition vers une économie plus sobre en carbone doivent être relevés de concert avec les travailleurs et travailleuses parce que nous faisons partie de la solution.

Les représentants des médias pourront rencontrer sur place conférencier et porte-parole pour faire le point sur le portrait socio-économique de la région.

AIDE-MÉMOIRE

Quoi : Portrait socio-économique de la région de la Montérégie



Date : 14 et 15 mars 2019



Heure : 9 heures



Où : Quality Hôtel

725, boul. du Séminaire Nord, Saint-Jean-sur-Richelieu (Qc) J3B 8H1



Qui : Daniel Demers, conseiller régional de la FTQ

Robert Laplante, directeur général de l'IRÉC

Pour en savoir plus sur la tournée : https://ftq.qc.ca/tournee-regionale-ftq-fonds/.

La FTQ, la plus grande centrale syndicale au Québec, représente plus de 600?000 travailleurs et travailleuses.

