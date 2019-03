Les cotisations d'épargne-retraite se poursuivent après la date limite de cotisation au REER avec les CELI et Portefeuille futé BMO





MONTRÉAL, le 13 mars 2019 /CNW/ - Bien que la date limite pour cotiser à un REER soit passée, les Canadiens peuvent continuer à utiliser le compte d'épargne libre d'impôt (CELI) pour épargner pour l'avenir. Selon le neuvième sondage annuel de BMO sur les REER et les CELI, la moitié des Canadiens investissent dans un CELI pour épargner en vue de la retraite, et 39 pour cent d'entre eux utilisent ce mode d'épargne comme fonds d'urgence.

Les Canadiens qui envisagent un CELI pour leurs objectifs financiers à court et à long terme peuvent maximiser leur potentiel d'épargne-retraite avec Portefeuille futé BMO. Après avoir évalué les objectifs financiers de l'investisseur et son degré d'aversion pour le risque, Portefeuille futé BMO leur fait correspondre un portefeuille de FNB (fonds négociés en bourse) et en ajuste les avoirs pour tirer parti des mouvements du marché.

« L'investissement numérique remet en question les notions selon lesquelles les placements devraient être réservés à des périodes spécifiques ou aux férus de technologie. Qu'il s'agisse de l'achat d'une première maison ou d'une retraite confortable, tout le monde a des objectifs financiers, peu importe son âge, son style de vie ou ses connaissances en matière d'investissement numérique », a rappelé Silvio Stroescu, président, BMO Ligne d'action. « Étant donné qu'il n'y a pas d'âge limite pour cotiser ni de pénalités pour les retraits de compte, vous pouvez regarder vos placements être gérés de manière professionnelle et croître à l'abri de l'impôt dans un compte CELI Portefeuille futé BMO. »

Styles d'investissement

Alors que les Canadiens continuent de planifier leur retraite en dépit de la volatilité des marchés, les personnes interrogées se considèrent comme des investisseurs vigilants, préférant jouer de prudence. Les Canadiens n'ont pas confiance en leur savoir-faire en matière d'investissement, 42 pour cent des sondés se jugeant mal informés et 29 pour cent de ceux-ci se qualifiant d'investisseurs débutants.

« Il n'existe pas deux investisseurs identiques, chacun ayant ses propres objectifs, routines et mode de vie, son degré de confiance en ses placements et son niveau d'aversion pour le risque », a déclaré M. Stroescu. « Pour ceux qui sont trop occupés pour gérer leurs propres placements, mais qui souhaitent néanmoins participer au processus, l'accès mobile qu'offre Portefeuille futé BMO au rendement du portefeuille et aux alertes ainsi que des ressources éducatives et un soutien professionnel par téléphone et en ligne permettent aux titulaires de comptes CELI d'apprendre à leur convenance quels sont les progrès accomplis par leurs placements et de les comprendre. »

Les alertes mobiles et l'accès aux soldes des comptes, aux avoirs, au rendement du portefeuille et à une assistance professionnelle par téléphone ou en ligne restent une priorité. Selon le sondage, 88 pour cent des Canadiens estiment que les banques devraient alerter les personnes qui risquent de surcotiser et 72 pour cent d'entre eux s'attendent à ce que les conseillers financiers fassent un suivi des cotisations et des retraits annuels.

Faites vos placements en ligne. Mais pas seul.

L'équipe d'experts - gestionnaires de portefeuille et analystes financiers agréés - de Portefeuille futé BMO prend des décisions de placement qui correspondent aux objectifs de placement et au niveau de tolérance au risque du client. Les clients sont jumelés à celui des cinq portefeuilles modèles de FNB qui répond le mieux à leurs besoins. Les portefeuilles modèles sont surveillés et rééquilibrés au besoin pour aider les clients à garder le cap sur leurs objectifs de placement. Pour obtenir plus de renseignements sur Portefeuille futé BMO, visitez www.bmo.com/portefeuille-fute.

Le neuvième sondage annuel de BMO sur le REER a été effectué en ligne par Pollara Strategic Insights entre le 30 novembre et le 5 décembre 2018, auprès d'un échantillon de 1 518 Canadiens adultes. Les données ont été pondérées en tenant compte des plus récentes informations de recensement, afin d'être représentatives de l'âge, du sexe et des régions. Un échantillon probabiliste de 1 518 répondants entraîne une marge d'erreur de plus ou moins 2,5 pour cent, 19 fois sur 20.

Pour en savoir plus sur l'épargne-retraite, visitez le site www.bmo.com/investiravecbmo.

Pour obtenir plus de renseignements sur l'investissement en ligne, visitez https://www.bmo.com/principal/gestion-de-patrimoine/nos-services/placement-en-ligne.

