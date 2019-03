AirMap et ANS CR lance Smart Sky pour garantir une intégration sécurisée de drones en République tchèque

Le leader mondial de la gestion de l'espace aérien pour les drones, AirMap, a annoncé aujourd'hui sa collaboration avec Air Navigation Services of Czech Republic (ANS CR) et UpVision dans le cadre du programme Smart Sky, dont le but est de sécuriser...

Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor inc. et Québecor Média inc., Jean-François Pruneau, président et chef de la direction de Vidéotron ltée, France Lauzière, présidente et chef de la direction de Groupe TVA inc. et...