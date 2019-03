Wealthsimple Trade, la première application d'opérations boursières sans commission, est maintenant disponible





Wealthsimple Trade est la manière la plus simple d'acheter, de vendre et de suivre des actions et des FNB, sans commission, solde minimal de compte, paperasse, ni jargon financier.

TORONTO, le 13 mars 2019 /CNW/ - Wealthsimple Trade, une nouvelle application mobile d'opérations boursières, est lancée aujourd'hui partout au Canada. Avec Wealthsimple Trade, les Canadiens peuvent acheter et vendre des millions d'actions et de fonds négociés en bourse (FNB) cotés au Canada et aux États-Unis sans payer de commission.

Le courtage d'actions est une expérience trop souvent compliquée et inutilement dispendieuse pour les investisseurs. Wealthsimple Trade facilite le processus, en plus de le rendre abordable pour tous. Il n'y a pas de solde minimum exigé -- les clients peuvent commencer à faire des opérations avec aussi peu qu'un dollar --, ni paperasse, ni jargon. L'ouverture d'un compte ne prend que quelques minutes et les clients actuels de Wealthsimple peuvent s'inscrire en un clic.

« La négociation de titres peut être déroutante et rébarbative. Nous voulions donc bâtir une expérience plus accessible en utilisant la technologie simple et esthétique qui fait maintenant notre renommée », a déclaré Mike Katchen, le chef de la direction et cofondateur de Wealthsimple. « Notre approche en matière d'investissement n'a pas changé : la manière la plus judicieuse de faire fructifier votre argent à long terme est d'avoir un portefeuille diversifié, à faible coût et qui suit le marché. Mais il y a aussi de la place pour négocier des actions, et nous sommes emballés d'offrir aux Canadiens une meilleure manière de le faire. »

Wealthsimple Trade ajoutera continuellement de nouvelles fonctionnalités et apportera des améliorations selon les réactions des clients. Au moment de son lancement, l'application présente les fonctionnalités et caractéristiques suivantes :

Des opérations illimitées sans commission;

Aucun solde minimal de compte exigé;

Des milliers d'actions et FNB canadiens et américains à négocier;

Des ordres à exécution rapide;

La possibilité de dresser une liste de favoris pour suivre le mouvement de certaines actions sans les acheter;

Des ordres au cours du marché et à cours limité;

Une application compatible avec iOS et Android;

Des comptes personnels (en espèces).

La création de Wealthsimple Trade a été annoncée en août 2018. Plus de 130 000 Canadiens se sont alors inscrits pour faire l'essai de la version préliminaire de l'application. Depuis, plus de 7 000 personnes ont testé Wealthsimple Trade et fourni des commentaires sur leur expérience.

Wealthsimple Trade est maintenant offerte sur App Store et Google Play

Wealthsimple Trade est offerte par Canadian ShareOwner Investments Inc. (ShareOwner), une filiale de Wealthsimple Financial Corp. ShareOwner est membre de l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières. Les comptes des clients sont protégés par le Fonds canadien de protection des épargnants, dans les limites spécifiées. Un dépliant précisant la nature et les limites de la couverture est offert sur demande ou au www.fcpe.ca.

À propos de Wealthsimple

Wealthsimple est une société de services financiers automatisés qui offre des conseils et services accessibles, abordables et humains. Ses services sont présentement offerts aux États-Unis, au Royaume-Uni et au Canada. Wealthsimple a été fondée par une équipe d'experts financiers et d'entrepreneurs en technologie, et compte sur l'appui du groupe financier Power. La Corporation Financière Power (TSX: PWF) est une société de portefeuille et de gestion diversifiée qui a des participations, directement ou indirectement, dans des entreprises du secteur des services financiers au Canada, aux États-Unis et en Europe. Pour en savoir plus, visitez le site de Wealthsimple au https://www.wealthsimple.com/fr-ca/.

