La Banque Scotia verse 1,6 million de dollars pour soutenir les initiatives de Well Doc Alberta visant à assurer le bien-être des médecins de toute la province





TORONTO, le 12 mars 2019 /CNW/ - La Banque Scotia, en collaboration avec Gestion financière MD (MD) et l'Association médicale canadienne (AMC), annonce aujourd'hui une contribution de 1,6 million de dollars dans Well Doc Alberta, une organisation albertaine dont la mission est d'assurer le bien-être futur des médecins.

Sous la direction de Dre Jane Lemaire de l'Université de Calgary, Well Doc Alberta veut créer des liens entre les personnes, les programmes et les organisations provinciales et leurs homologues à l'échelle nationale afin d'assurer le bien-être des médecins. Sous sa gouverne et avec l'aide de l'Association médicale albertaine (AMA) et du Centre de recherche et d'innovation W21C de l'Université de Calgary, Well Doc Alberta veut élaborer, tester et peaufiner des ressources qui pourraient être mises à profit pour aider les médecins de tout le Canada.

« La contribution que fait la Banque Scotia à Well Doc Alberta est, au bout du compte, un investissement dans le bien-être de tous les médecins au Canada, explique Glen Gowland, vice?président à la direction, Gestion de patrimoine mondiale de la Banque Scotia. Nous sommes fiers de soutenir Dre Jane Lemaire et ses partenaires - l'AMA et l'Université de Calgary - et d'ainsi appuyer la vision stratégique de l'AMC, qui veut assurer une profession dynamique. »

Dre Jane Lemaire est reconnue au Canada pour son expertise dans le domaine du bien-être des médecins. L'article qu'elle a publié en 2018 sur le sujet (Comprendre comment les patients perçoivent le bien-être des médecins et les liens avec les soins donnés : Étude qualitative) a été qualifié par l'Université Stanford d'article le plus percutant de l'année dans le domaine et lui a valu un prix.

« Le soutien financier au programme Well Doc Alberta est une question d'importance nationale puisque ce programme pourra éventuellement être reproduit dans d'autres provinces et territoires et qu'il permettra d'orienter la stratégie nationale sur le bien-être des médecins menée par l'AMC », affirme Dre Gigi Osler, présidente de l'AMC.

Cette contribution, qui s'étalera sur trois ans, est la première d'une série de contributions importantes de la Banque Scotia envers la profession médicale au Canada conformément à l'entente d'affinité de 10 ans qu'elle a conclue avec l'AMC au moment de l'acquisition de MD en octobre 2018.

