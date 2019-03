Honda célèbre avec fierté ses 50 ans au Canada





MARKHAM, ON, le 11 mars 2019 /CNW/ - Aujourd'hui, les associés et les invités spéciaux de Honda Canada, dont Toshiaki Mikoshiba, président et chef de la direction de Honda North America, Inc. et Dave Gardner, président et chef de la direction de Honda Canada Inc., ont célébré 50 années de croissance et de succès au Canada au cours d'une cérémonie commémorative au siège social de la société près de Toronto. Honda Canada, premier constructeur automobile japonais à produire des voitures au Canada, a vendu plus de quatre millions de véhicules depuis son incorporation le 11 mars 1969. La cérémonie est la première d'une série d'activités-anniversaires qui s'échelonneront tout au long de l'année et qui ont pour objectif de célébrer ce jalon important avec les clients, les concessionnaires, les associés et les partenaires.

De ses débuts modestes en tant que petit réseau de concessionnaires de motos et d'équipements motorisés, Honda a connu une forte croissance. Avec près de 19 000 associés employés d'un bout à l'autre du pays dans des usines, des bureaux de vente et des concessionnaires, la société constitue maintenant un réseau national de plus de 600 concessionnaires d'automobiles, de motocyclettes et d'équipements motorisés. L'entreprise est également un important constructeur automobile canadien, produisant avec fierté le Honda CR-V et la Honda Civic, la voiture de tourisme la plus vendue depuis maintenant 21 années consécutives. Par l'entremise de la Fondation Honda Canada, la marque s'engage à appuyer des collectivités d'un bout à l'autre du Canada, versant plus de 2 millions de dollars à des organismes de bienfaisance chaque année.

« Honda a pris racine au Canada avec la ferme intention de contribuer à la société canadienne. Nous sommes fiers de nos associés, de nos concessionnaires, de nos partenaires et de nos fournisseurs, qui ont joué un rôle important dans notre croissance et qui nous aident à soutenir les collectivités qui nous accueillent et pour lesquelles nous travaillons, a mentionné Dave Gardner, président et chef de la direction de Honda Canada Inc. Nous tenons aussi à remercier les millions de Canadiens qui sont des membres loyaux de la famille Honda. Nous espérons continuer à croître à leurs côtés au cours des 50 prochaines années. »

Cinq décennies d'accomplissements importants chez Honda.

Quatre ans après son arrivée au Canada en tant que constructeur de motocyclettes et de produits motorisés, Honda a vendu sa première Civic. À titre de premier constructeur automobile japonais à produire des voitures au Canada, Honda of Canada Mfg. (HCM) a inauguré sa première usine à Alliston, en Ontario, en 1986. Une deuxième usine a vu le jour dans les installations d'Alliston en 1998 pour produire la minifourgonnette Honda Odyssey, puis en 2008, HCM a commencé à construire des moteurs à 4 cylindres dans une troisième installation à Alliston. À ce jour, plus de huit millions de voitures et de camions légers ont été construits à l'usine d'Alliston, qui emploie actuellement 4 200 associés.

Un engagement envers l'environnement a toujours été une priorité pour Honda Canada. En 1998, la société a obtenu la certification de production ISO 14001 qui établit une nouvelle norme environnementale pour les constructeurs automobiles. Cette initiative a été suivie en 2007 par une volonté de devenir une référence industrielle en matière d'élimination des déchets expédiés aux décharges. La construction des moteurs à partir de matériaux entièrement recyclés a commencé en 2008. En 2010, le siège social de la société à Markham, en Ontario, a obtenu la certification LEEDMD de niveau or. Et plus récemment, on a investi 492 millions de dollars pour moderniser les installations de fabrication HCM et réduire de façon significative son empreinte de carbone.

Bien que le succès puisse être mesuré par le nombre de produits construits et vendus, Honda s'efforce aussi de faire une différence dans la vie des Canadiens. Depuis 2005, la Fondation Honda Canada verse des dons totalisant plus de 2 millions de dollars chaque année à des organisations qui aident les collectivités et les Canadiens à atteindre leurs objectifs. Plus de six millions de personnes ont bénéficié de programmes financés par Honda Canada et la Fondation Honda Canada.

Autres accomplissements de Honda au Canada

1969 Fondation de Honda Canada

1973 Lancement de la Honda Civic

1986 Honda of Canada Mfg. (HCM) est inauguré, on y construit la Honda Accord.

1987 Acura devient la première marque de luxe d'un constructeur automobile japonais offerte au Canada .

. 1991 Le millionième véhicule Honda est vendu au Canada .

. 1997 La millionième Honda construite au Canada sort de la chaîne d'assemblage.

sort de la chaîne d'assemblage. 1998 HCM entreprend la production du Honda Odyssey dans une deuxième installation à Alliston, Ontario .

. 2000 La Honda Insight, le premier modèle hybride à moteur essence-électricité, voit le jour au Canada .

. 2005 Établissement de la Fondation Honda Canada.

2014 Un investissement de 857 millions de dollars à HCM en fait le premier constructeur de la 10 e génération de Civic.

génération de Civic. 2014 Honda Canada vend son quatre millionième véhicule.

2017 Le huit millionième véhicule Honda est produit à HCM.

2019 Honda Canada célèbre son 50e anniversaire.

Honda Canada

Honda Canada Inc. (HCI) a été fondée en 1969 et est la société mère des marques de véhicules Honda et Acura au Canada. La société a produit plus de huit millions de voitures et de camions légers depuis 1986 dans ses deux installations de fabrication, et elle construit des moteurs dans une troisième usine à Alliston, en Ontario. Les deux installations de fabrication sont extrêmement polyvalentes et construisent actuellement la Civic et le CR-V de Honda. Honda Canada a investi plus de 4,7 milliards de dollars au Canada et achète chaque année pour près de 2,1 milliards de dollars en biens et services auprès de fournisseurs canadiens. Honda Canada a vendu plus de quatre millions de voitures de tourisme et de camions légers Honda et Acura au pays. Pour obtenir de plus amples renseignements sur Honda Canada, consultez le site www.hondacanada.ca/accueil/.

