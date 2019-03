Déclaration conjointe au sujet du vol ET302 d'Ethiopian Airlines





OTTAWA, le 11 mars 2019 /CNW/ - L'Association canadienne pour les Nations Unies, Ocean Wise, la Fédération canadienne de la faune et le gouvernement du Canada sont profondément attristés d'apprendre que 18 Canadiens figurent parmi les 157 personnes qui ont péri lors de l'écrasement du vol ET302 d'Ethiopian Airlines à destination de Nairobi, au Kenya.

« Quatre des victimes faisaient partie de notre organisation, a déclaré Kate White, présidente de l'Association canadienne pour les Nations Unies. Nous offrons nos condoléances à tous les proches de ces jeunes Canadiens talentueux. Nos pensées et nos prières les accompagnent. Il s'agit d'une perte énorme. Ces quatre personnes, soit un membre du personnel de l'Association et trois jeunes délégués qui faisaient du bénévolat auprès de leur communauté pour Ocean Wise et la Fédération canadienne de la faune, se dirigeaient vers Nairobi sous notre étendard pour représenter le Canada dans le cadre d'un programme très spécial conçu avec l'aide du gouvernement du Canada et des partenaires de la société civile - Service jeunesse Canada. »

« Ces jeunes et brillants Canadiens étaient une source d'inspiration : des leaders compatissants qui croyaient fermement pouvoir bâtir un avenir meilleur pour notre pays, a déclaré l'honorable Patty Hajdu, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et du Travail. C'est une perte lourde et tragique pour les membres de leur famille, leurs amis et le Canada. Mes condoléances les plus sincères à leurs êtres chers en cette période difficile. »

Ces jeunes Canadiens exceptionnels et courageux resteront à jamais gravés dans notre mémoire pour leur génie et leur volonté de contribuer à un monde meilleur. Ils étaient de véritables citoyens du monde.

« C'est le coeur lourd que nous annonçons la perte de deux jeunes personnes qui faisaient partie du programme Ocean Bridge d'Ocean Wise, qui permet aux jeunes Canadiens de contribuer à la conservation des océans, a déclaré Lasse Gustavsson, président et chef de la direction d'Ocean Wise. Nous nous souviendrons pour toujours de ces personnes exemplaires pour leur leadership inspirant. »

« Ces jeunes Canadiens étaient enthousiastes et optimistes à l'idée de contribuer à améliorer notre monde, a déclaré Rick Bates, directeur général de la Fédération canadienne de la faune. Leur vie est une source d'inspiration pour nous tous. »

Nous aimerions encourager les gens à réfléchir à leur contribution, à offrir du soutien aux proches des défunts et à la collectivité en deuil, mais aussi à respecter l'intimité des familles. Ces précieux jeunes croyaient pouvoir rendre le monde un peu meilleur grâce à leurs gestes, et nous croyons qu'ils l'ont fait.

Nous offrons aussi nos condoléances aux familles et aux proches de toutes les personnes qui se trouvaient à bord du vol 302. Le gouvernement du Canada collabore étroitement avec ses homologues de l'Éthiopie pour vérifier les faits et veiller à ce que nous puissions fournir le soutien le plus efficace possible aux familles canadiennes en cette période difficile.

