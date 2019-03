157 321$ pour soutenir les victimes d'actes criminels





TROIS-RIVIÈRES, QC, le 11 mars 2019 /CNW Telbec/ - Le ministre responsable de la région de la Mauricie et ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, M. Jean Boulet, et la ministre de la Justice et procureure générale du Québec, Mme Sonia LeBel, ont annoncé aujourd'hui l'octroi d'une subvention de 157 321$ pour soutenir trois projets venant en aide aux victimes d'actes criminels de la région de la Mauricie.

L'octroi de cette subvention s'inscrit dans le cadre du Programme de subvention pour favoriser la recherche, l'information, la sensibilisation et la formation en matière d'aide aux victimes d'actes criminels.

Dans le cadre du Programme pour l'année 2018-2019, une priorité particulière a été accordée aux projets destinés aux victimes de violences sexuelles et conjugales, ainsi qu'aux projets leur facilitant l'accès à des services d'aide.

Les projets financés en Mauricie sont les suivants :

68 205 $ pour le projet Interventions familiales en territoire - Rassemblement familial historique 2018-2019 du Conseil de la nation Atikamekw;

du nation Atikamekw; 40 213 $ pour le projet Développement de pratiques sensibles aux traumas de nature sexuelle dans le contexte de soins périnataux de l' Université du Québec à Trois-Rivières;

périnataux de l' Université du Québec à Trois-Rivières; 48 903 $ pour le projet Être parent après avoir été victime d'abus ou de traumatismes de l'Université du Québec à Trois-Rivières.

À l'échelle provinciale, le gouvernement injecte une somme de 1 750 000 $ pour soutenir 26 projets.

Citations

« Il n'est jamais facile de reprendre le cours normal de sa vie après avoir été victime d'un acte criminel. Il est donc du devoir du gouvernement de mettre en place diverses mesures pour venir en aide aux victimes. Nous sommes fiers de soutenir des organismes venant en aide aux victimes en leur octroyant une somme de 1 750 000 $ dans le cadre du Programme. Je suis convaincue que ces projets auront des retombées positives partout au Québec, et ce, tant auprès des victimes que de leurs proches. »

Sonia LeBel, ministre de la Justice et procureure générale du Québec

« Je suis convaincu que les organismes bénéficiant d'une subvention dans le cadre du Programme sauront agir concrètement auprès des victimes de notre région, de même qu'au développement d'une expertise qui profitera à l'ensemble des Québécoises et Québécois. Je salue la volonté de notre gouvernement de soutenir des projets qui auront des effets positifs pour nos concitoyens et concitoyennes. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie

Complément d'information

Les sommes octroyées proviennent du Fonds d'aide aux victimes d'actes criminels (FAVAC). Ce fonds spécial, notamment destiné au financement de tels projets, a été institué au ministère de la Justice du Québec en 1988. Ses revenus proviennent principalement de sommes perçues à la suite d'infractions aux lois pénales québécoises et au Code criminel, ainsi que de sommes liées au partage des produits de la criminalité.

Lien connexe

Pour en savoir plus sur les projets retenus, visitez le site Web du ministère de la Justice : www.justice.gouv.qc.ca.

SOURCE Cabinet de la ministre de la Justice et Procureure générale du Québec

Communiqué envoyé le 11 mars 2019 à 14:56 et diffusé par :