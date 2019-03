Lifestyle Delivery Systems Inc. annonce le lancement par CSPA Group de la production de la quatrième génération de CannaStripstm 2019





VANCOUVER, Colombie-Britannique, 11 mars 2019 /CNW/ - Lifestyle Delivery Systems Inc. (CSE : LDS), (OTCQX : LDSYF), (Francfort : LD6, WKN : A14XHT) (« LDS » ou la « Société ») a la plaisir d'annoncer qu'à compter du lundi 11 mars 2019, CSPA Group, Inc., filiale à 100 % de Lifestyle Delivery Systems Inc., allait commencer la fabrication de la quatrième génération de CannaStripstm pour le marché californien.

La quatrième génération de CannaStripstm a amélioré le goût et a accéléré la bio-disponibilité. Le nouveau conditionnement conforme à la législation californienne est arrivé tard la semaine passée. L'équipe CSPA a travaillé durant la fin de semaine pour calibrer les appareils afin de préparer la fabrication de la gamme de produit CannaStripstm 2019 qui doit commencer aujourd'hui.

La gamme initiale de produit offrira aux clients de la société trois choix selon leurs besoins :

bandelette avec 10 mg de THC;

bandelette avec 10 mg de CBD et avec moins de 2 % de THC

bandelette avec 10 mg de CBD/THC avec 80 % de CBD et 20 % de THC

Toutes les versions CBD auront un éventail complet de cannabinoïdes, terpènes et flavonoïdes pour promouvoir tous les effets d'entourage.

Brad Eckenweiler, chef de la direction de la société, a commenté : « Aujourd'hui peut représenter le jour le plus important pour LDS. Nous avons commencé notre trajectoire il y a plusieurs années avec comme mission d'aider les enfants souffrant des conséquences des traitements contre le cancer. Nous avons développé CannaStripstm dans l'espoir que les cannabinoïdes aideraient à réduire les symptômes des traitements contre le cancer sans que les enfants ne fument ou n'ingèrent du cannabis sous ses formes les plus dures. Le système de distribution de CannaStripstm accomplit cet objectif en douceur, sans déranger ni affecter les autres, discrètement, rapidement et avec goût ». M. Eckenweiler continue : « Notre trajectoire a été semée d'embûches mais aussi de révélations. Nous continuons à trouver dans la plante de cannabis des éléments offrant des bénéfices évidents au-delà de la diminution de la douleur et de la réduction des inflammations. Les recherches sur ces effets possibles n'en sont qu'à leurs débuts. Néanmoins, la quatrième génération de CannaStripstm contient déjà beaucoup de ces éléments. Une certification de laboratoire des cannabinoïdes, terpènes et flavonoïdes est incluse comme dépliant d'information dans chaque boîte de dix CannaStripstm. Nos clients connaîtront toujours les ingrédients précis contenus dans leurs CannaStripstm et cela s'inscrit pleinement dans notre démarche. » La gamme de quatrième génération de CannaStripstm sera disponible en Californie en avril 2019. La société informera ses actionnaires des avancées de CSPA Group concernant CannaStripstm et de la disponibilité chez les distributeurs en Californie.

À propos de Lifestyle Delivery Systems Inc.

Lifestyle Delivery Systems Inc. est une entreprise technologique qui dispose d'installations de production et d'emballage de pointe situées dans le Sud de la Californie. La technologie de la société sert à produire des bandelettes imprégnées (semblables aux bandelettes nasales) qui sont non seulement un choix plus sûr et plus sain que toute autre forme de prise, mais elles permettent également d'inclure un large éventail d'ingrédients allant des médicaments sans prescription aux produits homéopathiques, nutraceutiques, vitamines et suppléments. La technologie offre une nouvelle manière de mesurer précisément le dosage et d'assurer la pureté du produit sélectionné. Du début à la fin, le processus de production basé sur la technologie de l'entreprise s'accompagne de tests pour vérifier la qualité et la composition de tous les ingrédients utilisés dans chaque bande, ce qui donne un système de distribution sûr, uniforme et efficace.

Au nom du conseil d'administration de Lifestyle Delivery Systems Inc.

Brad Eckenweiler

Chef de la direction

POUR EN SAVOIR PLUS, ÉCRIVEZ À L'ADRESSE SUIVANTE :

investor.relations@lifestyledeliverysystem.com

1-866-347-5058

Déclaration de mise en garde :

La Bourse des valeurs canadiennes n'a pas examiné le contenu du présent communiqué de presse et n'accepte aucune responsabilité quant à son adéquation et à son exactitude.

Les renseignements présentés dans ce communiqué de presse contiennent des énoncés prévisionnels fondés sur des hypothèses valables en date du présent communiqué de presse. Ces énoncés reflètent les estimations, opinions, intentions et attentes actuelles de la direction et ne constituent en rien une garantie de rendement futur. La société prévient que tous les énoncés prévisionnels sont foncièrement incertains et que le rendement réel peut être affecté par un certain nombre de facteurs importants, dont beaucoup sont indépendants de la volonté de la société. Ces facteurs incluent, entre autres, les risques et incertitudes liés aux antécédents d'exploitation limités de la société et la nécessité de se conformer à la réglementation environnementale et gouvernementale. De plus, la marijuana demeure une drogue figurant à l'annexe I de la Controlled Substances Act de 1970 des États-Unis. Bien que le Congrès ait interdit au Département américain de la Justice de dépenser des fonds fédéraux pour s'ingérer dans la mise en oeuvre des lois des États concernant la marijuana à usage médical, cette interdiction, pour rester en vigueur, doit être renouvelée chaque année. En conséquence, les événements, les conditions et les résultats réels et futurs peuvent diverger sensiblement des estimations, opinions, intentions et attentes exprimées ou implicites dans les énoncés prévisionnels. Sauf obligation légale en vertu des lois régissant les valeurs mobilières, la société ne s'engage nullement à mettre à jour ou à réviser publiquement les énoncés prévisionnels.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/457613/Lifestyle_Delivery_Systems_Logo.jpg

SOURCE Lifestyle Delivery Systems Inc.

Communiqué envoyé le 11 mars 2019 à 12:14 et diffusé par :