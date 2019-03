La Compagnie Électrique Lion donne vie au camion urbain de classe 8 100% électrique





MIRABEL, QC, le 11 mars 2019 /CNW Telbec/ - C'est en compagnie d'une multitude de gens de l'industrie, du ministre de l'Économie et de l'Innovation, M. Pierre Fitzgibbon, du ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, M. Benoit Charette, ainsi que de la ministre responsable de la région des Laurentides, Mme Sylvie D'Amours, que La Compagnie Électrique Lion (Lion) a dévoilé ce matin son premier camion urbain 100% électrique de classe 8, le Lion8, qui sera commercialisé dès l'automne prochain et dont le tout premier véhicule sera livré à la Société des alcools du Québec (SAQ).

L'honneur de ce dévoilement est revenu au tout nouvel ambassadeur de la compagnie Lion, Laurent Duvernay-Tardif, joueur de football des Chiefs de Kansas City de la ligue nationale de football, diplômé en médecine et président de la Fondation Laurent Duvernay-Tardif, qui utilisera notamment les autobus électriques LION pour effectuer sa tournée québécoise Bouger avec LDT!

Un mythe devenu réalité grâce au génie québécois

Jusqu'à tout récemment, la possibilité d'un camion urbain de classe 8 100% électrique était encore un mythe dans le milieu. Un mythe que les experts de Lion rendent aujourd'hui réalité. Le Lion8 a été pensé, conçu et fabriqué pour l'électrique et offre une autonomie pouvant aller jusqu'à 400 kilomètres. De plus, l'élimination de la pollution sonore, l'optimisation de la visibilité ainsi que le rayon de braquage inégalé rendent le Lion8 des plus agréables à manoeuvrer.

Par ailleurs, Lion a pu compter sur l'appui du gouvernement du Québec dans le développement de cette technologie novatrice. Le soutien du gouvernement envers ce projet mobilisateur découle du Point sur la situation économique et financière du 2 décembre 2014 et du Plan d'action 2013-2020 sur les changements climatiques, financé à partir du Fonds vert.

Les avantages du Lion8 en bref

Ne produit aucune émission de gaz à effet de serre (GES), alors que 40% des émissions de GES au Québec proviennent du transport, notamment du transport lourd ;

Est silencieux ;

Permet d'économiser jusqu'à 80% des coûts totaux d'énergie ;

Réduit de 60% les coûts de maintenance; la motorisation électrique du Lion8 est simple et contient peu de composantes, nécessitant ainsi très peu d'entretien ;

Le véhicule ne contient aucune huile, a très peu de composantes amovibles et a des freins qui durent plus longtemps grâce au freinage régénératif ;

Construit au Québec, sur mesure, conçu pour résister aux conditions météorologiques et routières de l'Amérique du Nord.

Une offre attendue

Son modèle LION8 à peine lancé, Lion peut déjà confirmer des acheteurs, signe qu'un camion urbain 100% électrique était attendu dans le marché. En effet, la Société des alcools du Québec a déjà passé une commande à l'entreprise québécoise innovante. D'autres entreprises ont également manifesté un intérêt sérieux envers cette nouvelle offre.

Citations

-- « Notre gouvernement est heureux d'avoir contribué, par l'entremise d'un montant de 8,6 millions de dollars attribué dans le cadre du projet mobilisateur visant le développement de véhicules lourds innovants 100 % électriques, à la réussite de cette initiative d'avenir pour l'électrification du transport au Québec. En combinant leurs efforts et leur expertise, La compagnie électrique Lion et ses partenaires TM4, AddÉnergie Technologies et Solution Centum Adetel Transportation ont réussi à développer un camion lourd à motorisation entièrement électrique qui est à l'image de la capacité d'innover du Québec et de ses principes de développement durable. Nous misons sur des initiatives comme celle-ci pour réduire de façon novatrice et efficace les émissions de gaz à effet de serre au Québec. »

- Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable de la région de Lanaudière

-- « L'électrification des transports fait partie d'un ensemble de solutions pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre, développer notre économie et créer des emplois durables et de qualité. Je félicite la Compagnie Électrique Lion et ses partenaires qui, grâce à leur esprit visionnaire et à leur audace, sont maintenant bien positionnés pour prendre leur place dans ce marché de niche. C'est avec le concours d'entreprises précurseures comme la Compagnie Électrique Lion, aux innovations porteuses, que le Québec poursuit sa transition vers un avenir à faible émission de carbone. D'ailleurs, notre gouvernement entend propulser cette filière prometteuse à l'avant-scène de la lutte contre les changements climatiques. »

- Benoit Charette, ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques

-- « Aujourd'hui, nous sommes témoins de la réussite d'une entreprise québécoise avant-gardiste qui a su s'entourer d'une équipe de partenaires et de personnel tout aussi visionnaires. Quelle fierté d'avoir sur notre territoire une compagnie à la fine pointe de la technologie, dédiée à l'électrification des transports. L'environnement est un enjeu d'importance et chaque geste qui contribue à réduire l'empreinte écologique est encouragé. Je tiens à féliciter La Compagnie électrique Lion de présenter un camion 100% électrique. »

- Sylvie D'Amours, ministre responsable de la région des Laurentides

-- « Nous sommes très fiers que La Compagnie Électrique Lion soit en mesure de commercialiser dès maintenant un camion urbain de classe 8, 100% électrique. Le savoir-faire de nos employés continue de m'impressionner jour après jour. Grâce à eux et à l'industrie qui nous appuie de façon concrète dans l'électrification des véhicules lourds, nous sommes en mesure de mettre sur la route ce que tout le monde croyait impossible! »

- Marc Bédard, président-fondateur, La Compagnie Électrique Lion

-- « La SAQ est fière d'être la première entreprise à mettre sur la route cette innovation québécoise. Cette acquisition s'inscrit tout à fait dans le volet développement durable de notre Plan Stratégique qui prévoit la réduction de nos émissions de gaz à effet de serre en transport.»

- Édith Walcott, directrice des centres de distributions de Montréal et Québec à la SAQ

À propos de La Compagnie Électrique Lion

Lion est un fabricant innovant de véhicules zéro émission. Nous pensons, concevons et produisons des autobus et des minibus 100 % électriques, conçus pour le transport scolaire, adapté et collectif, ainsi que des camions commerciaux électriques. Nous sommes un leader en électrification des transports en Amérique du Nord.

Lion conçoit et assemble toutes les composantes de ses véhicules : châssis, ensemble batterie, fourgon ainsi que le groupe motopropulseur.

À la fine pointe des technologies, les véhicules Lion possèdent des caractéristiques uniques, spécialement adaptées aux besoins quotidiens de leurs utilisateurs. Nous sommes convaincus que la transition vers des véhicules entièrement électriques entrainera des améliorations majeures au sein de notre communauté, notre environnement et de notre qualité de vie.

ENSEMBLE, PROPULSONS LE PROGRÈS.

