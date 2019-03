Déclaration du premier ministre à l'occasion du Jour du Commonwealth





OTTAWA, le 11 mars 2019 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante pour souligner le Jour du Commonwealth :

« Aujourd'hui, à l'occasion du Jour du Commonwealth, nous nous joignons aux pays du Commonwealth à travers le monde pour célébrer les valeurs que nous partageons et les liens de collaboration et d'amitié qui nous unissent.

« Cette année, nous soulignons le 70e anniversaire de la création du Commonwealth moderne. Le Commonwealth est un regroupement à titre volontaire de 53 pays. Ces derniers travaillent ensemble pour promouvoir la démocratie, le développement durable, la primauté du droit et les droits humains universels. Le Canada en est membre depuis le début et a joué un rôle important dans son évolution.

« Le thème de 2019, « Un Commonwealth connecté », encourage tous les États membres à travailler ensemble pour protéger l'environnement, notamment en s'appuyant sur la Charte bleue du Commonwealth (en anglais seulement). Adoptée l'an dernier par les dirigeants du Commonwealth, la Charte nous appelle à prendre des mesures ambitieuses et coordonnées pour veiller à l'utilisation durable des ressources côtières et océaniques ainsi que pour protéger et préserver les océans du monde. En tant que champion de la Charte bleue, le Canada est fier de travailler avec ses partenaires du Commonwealth pour continuer à réaliser des progrès et créer un avenir plus durable pour tous.

« Au nom du gouvernement du Canada, j'encourage les Canadiens à participer aux activités organisées dans leur communauté à l'occasion du Jour du Commonwealth et à en apprendre davantage sur notre histoire commune. C'est en travaillant ensemble que nous pouvons relever les défis les plus importants de notre époque. »

