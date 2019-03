Le ministre Wilkinson rencontre le Club des femmes en sciences à l'Université de la Colombie-Britannique lors de la Journée internationale des femmes





VANCOUVER, le 8 mars 2019 /CNW/ - Le ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, l'honorable Jonathan Wilkinson, était à l'Université de la Colombie-Britannique à l'occasion de la Journée internationale de la femme, où il a rencontré le groupe des femmes en sciences, et souligné l'importance de célébrer les femmes et les filles dans les domaines sous-représentés, particulièrement dans les domaines de la science, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques (STIM). Il y a aussi entendu parler de leurs expériences respectives.

La Journée internationale de la femme (JIF) est célébrée chaque année le 8 mars, et est devenue une journée mondiale de reconnaissance des réalisations des femmes, et un appel à l'action pour soutenir les droits des femmes et promouvoir l'égalité des sexes.

Cette année, nous célébrons la Journée internationale de la femme prônant le thème Innover pour le changement, qui reconnaît l'importance d'éliminer les obstacles auxquels les femmes et les filles font face dans les domaines des STIM. L'égalité entre les sexes est un droit humain fondamental et la promotion de l'égalité entre les sexes fait partie du programme progressiste du gouvernement du Canada. Nous savons que l'autonomisation des femmes et des filles n'est pas seulement la chose appropriée à faire, c'est aussi la chose intelligente à faire. L'égalité entre les sexes favorisera l'innovation, suscitera de nouvelles idées et solutions, transformera notre société et contribuera à la croissance de l'économie canadienne.

Au Canada, seulement un tiers des diplômés en STIM sont des femmes, une différence qui est amplifiée dans des domaines comme le génie et l'informatique. Entre-temps, le Canada et d'autres pays font face à d'importantes pénuries d'emplois dans de nombreux domaines des STIM. Lorsque les femmes ne peuvent accéder aux emplois de qualité comme ceux-là, cela constitue également un frein pour l'économie canadienne. Aujourd'hui, les gens de tout le pays sont invités à reconnaître les femmes et les filles dans les domaines des STIM qui les inspirent. En célébrant leurs accomplissements à l'occasion de la Journée internationale de la femme et chaque jour de l'année, nous pouvons encourager plus de femmes et de filles à suivre les traces de ces femmes, à poursuivre leurs passions et à changer le monde pour qu'il soit meilleur.

À la suite de sa rencontre avec les étudiantes, le Ministre a encouragé tout le monde à partager une histoire ou une photo sur les femmes et les filles dans le domaine des STIM avec #InnoverPourleChangement, et a parlé du rôle important et des contributions essentielles des nombreuses femmes qui oeuvrent au sein du ministère des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne.

SOURCE Pêches et Océans Canada, Région du Pacifique

