Journée internationale des femmes 2019 - La ministre Nadine Girault s'engage à atteindre la parité femmes-hommes pour les représentants du Québec à l'étranger





QUÉBEC, le 8 mars 2019 /CNW Telbec/ - En cette Journée internationale des femmes, la ministre des Relations internationales et de la Francophonie, Nadine Girault, s'est engagée à viser constamment la parité femmes-hommes pour les chefs de poste des représentations du Québec à l'étranger. Il est important pour la ministre de souligner l'atteinte de l'égalité de droit des femmes, mais également de poursuivre les efforts pour accéder à l'égalité dans les faits et poser des gestes toujours favorables à l'ascension des femmes. La ministre en a aussi profité pour encourager les femmes à s'engager dans la vie publique.

La ministre a fait cette déclaration dans une courte vidéo diffusée ce 8 mars pour saluer l'engagement des Québécoises dans toutes les sphères de la société. Pour visionner la vidéo : https://youtu.be/NqpoPWKs9ks

Citation :

« Que ce soit en politique, dans l'administration publique ou les entreprises, il est de notre responsabilité à toutes, et à moi, au premier chef, de contribuer à l'avancement de la cause des femmes et de poser des gestes déterminants à cette fin. Il faut poursuivre nos efforts qui s'inscrivent dans le même esprit que des pionnières comme Thérèse Casgrain, Marie-Claire Kirkland, Lise Payette, et toutes les autres. C'est pourquoi je suis heureuse d'annoncer aujourd'hui que je vais viser la parité chez nos chefs de poste. »

Nadine Girault, ministre des Relations internationales et de la Francophonie

Faits saillants :

Le 1 er octobre dernier, un nombre record de femmes ont été élues à l'Assemblée nationale, avec 52 députées. C'est le taux le plus élevé au Canada .

octobre dernier, un nombre record de femmes ont été élues à l'Assemblée nationale, avec 52 députées. C'est le taux le plus élevé au . Le Conseil des ministres est composé de 12 femmes sur 27. C'est près de la moitié, soit 44 %.

des ministres est composé de 12 femmes sur 27. C'est près de la moitié, soit 44 %. Rappelons que la ministre des Relations internationales et de la Francophonie travaille présentement sur deux chantiers importants : le premier est la mise à jour de la Politique internationale du Québec, prévue pour le printemps 2019, et le second consiste à préparer une stratégie de conquête des marchés étrangers. Le gouvernement du Québec est déterminé à augmenter sa force de frappe économique à l'international et posera des gestes concrets dans ce sens.

Liens connexes :

Pour en savoir plus sur les activités du ministère des Relations internationales et de la Francophonie et de ses 32 représentations dans 18 pays, suivez-nous dans les médias sociaux :

SOURCE Cabinet de la ministre des Relations internationales et de la Francophonie

Communiqué envoyé le 8 mars 2019 à 13:02 et diffusé par :