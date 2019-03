KPS Capital Partners conclut la vente des unités opérationnelles Paladin et Pengo d'International Equipment Solutions à Stanley Black & Decker





KPS Capital Partners conservera les unités opérationnelles Genesis, Crenlo, Emcor et Siac d'International Equipment Solutions

NEW YORK, 8 mars 2019 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, KPS Capital Partners, LP (« KPS ») a annoncé qu'elle avait mené à bien la vente de ses unités opérationnelles Paladin et Pengo d'International Equipment Solutions, LLC (« IES »), ainsi que toutes les marques et opérations au sein de ces unités, à Stanley Black & Decker, Inc. KPS conserve l'unité opérationnelle Genesis d'IES (« Genesis ») et les unités opérationnelles Crenlo, Emcor et Siac do Brasil (ensemble, « Crenlo Global »). Genesis et Crenlo Global seront exploitées en tant qu'unités autonomes et continueront d'être dirigées par le PDG Steve Andrews et le directeur financier Steve Klyn.

Pour Raquel Palmer, un associé gérant de KPS : « Nous félicitons et remercions l'équipe de direction d'IES pour sa vision stratégique et son impressionnante mise en oeuvre. Nous sommes très heureux de nous être associés à la direction pour l'incroyable transformation d'IES. Nous gardons la volonté de fournir à Genesis et à Crenlo Global les capitaux et les moyens nécessaires pour continuer de proposer des produits d'une qualité inégalée, avec une technologie à la pointe du secteur et un service à la clientèle de tout premier plan. »

Paul, Weiss, Rifkind, Wharton and Garrison LLP est intervenu en qualité de conseil juridique, et Deutsche Bank est intervenue en qualité de conseiller financier exclusif pour KPS et IES dans le cadre de cette transaction.

À propos d'International Equipment Solutions

IES a été créée par KPS en 2011 pour acquérir les marques Paladin, Genesis, Pengo, Crenlo et Emcor. IES est un fabricant leader d'équipements techniques destinés aux applications hors route, qui dessert une large gamme d'applications sur les marchés finaux de la construction, de la démolition, du recyclage, des mines, des services publics, de l'exploitation forestière, de l'aménagement paysager et de l'agriculture. La division « attaches » d'IES est un fabricant indépendant majeur d'outils d'attache destinés aux applications hors route. La division « cabines » d'IES est le plus grand fabricant indépendant de cabines d'opérateurs, de sous-assemblages de locomotives, de fermetures électroniques et d'autres fabrications complexes en Amérique du Nord et en Amérique du Sud. Avec son siège à Oak Brook, dans l'Illinois, IES exploite 14 sites de fabrication et quatre sites de services douaniers, et compte près de 2 700 collaborateurs à travers le monde. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.iesholdings.com.

À propos de KPS Capital Partners, LP

KPS est le gestionnaire du KPS Special Situations Funds, groupe de fonds d'investissement possédant près de 5,1 milliards de dollars d'actifs sous gestion. Depuis plus de vingt ans, les Partenaires de KPS travaillent de manière exclusive afin d'atteindre une appréciation significative du capital, en réalisant des investissements majoritaires en capital dans des sociétés de fabrication et industrielles au sein d'un large éventail de secteurs, et notamment ceux des matériaux de base, des produits de consommation de marque, de la santé et du luxe, ainsi que des pièces automobiles, des biens d'équipement, et de la fabrication générale. KPS crée de la valeur pour ses investisseurs, en travaillant de manière constructive avec des équipes de direction talentueuses afin d'optimiser les entreprises, ainsi que de générer des retours sur investissement en améliorant de manière structurelle la position stratégique, la compétitivité, et la rentabilité de leurs sociétés de portefeuille, plutôt qu'en s'appuyant principalement sur les leviers financiers. Les sociétés de portefeuille des fonds de KPS génèrent un chiffre d'affaires annuel cumulé d'environ 6,1 milliards de dollars, exploitent 111 sites de fabrication dans 27 pays, et emploient près de 22 000 collaborateurs, directement ou via des coentreprises à travers le monde. La stratégie d'investissement et les sociétés de portefeuille de KPS sont décrites plus en détail sur www.kpsfund.com.

