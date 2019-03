Déclaration du premier ministre à l'occasion de la Journée internationale des femmes





OTTAWA, le 8 mars 2019 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Journée internationale des femmes :

« Aujourd'hui, à l'occasion de la Journée internationale des femmes, nous célébrons les femmes à travers le monde : leurs réalisations, leurs contributions et leur leadership. Nous reconnaissons également les inégalités et les injustices auxquelles les femmes font face encore et redoublons nos efforts pour faire de l'égalité des sexes une réalité.

« Le thème de cette année, #InnoverPourTransformer, nous appelle à éliminer les obstacles qui empêchent les femmes de réussir dans les domaines de la science, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques (STIM), ainsi qu'en entrepreneuriat et comme personnes de métiers. Lorsque les femmes ont les outils et les opportunités nécessaires pour réussir dans la carrière de leur choix, c'est toute la société qui en bénéficie.

« Nous avons réalisé d'importants progrès au cours des dernières années. De plus en plus de femmes entrent sur le marché du travail dans des domaines où elles sont sous-représentées et sont reconnues pour leurs réalisations. En octobre dernier, la physicienne canadienne Donna Strickland (Ph. D.) s'est vu décerner le prix Nobel de physique de 2018, devenant ainsi la troisième femme de l'histoire et la première en 55 ans à remporter ce prix prestigieux. En brisant des plafonds de verre, les pionnières comme Mme Strickland ouvrent la voie pour celles qui suivront et inspirent plus de femmes et de filles à réaliser leurs ambitions.

« Promouvoir l'égalité des sexes est une priorité de premier plan pour le gouvernement du Canada. L'année dernière, nous avons mis l'égalité des sexes au coeur du budget fédéral pour la première fois de notre histoire. C'est dans ce contexte que nous avons réalisé des investissements importants pour appuyer les entrepreneures, les nouvelles arrivantes et les femmes travaillant comme personnes de métiers. En 2017, nous avons lancé la toute première Stratégie du Canada pour prévenir et contrer la violence fondée sur le sexe. Dans le budget de 2018, nous avons fait de nouveaux investissements dans la stratégie, en plus d'annoncer des fonds importants pour les organisations aux premières lignes du mouvement pour l'égalité des sexes au Canada. De plus, en décembre dernier, nous avons créé le nouveau ministère des Femmes et de l'Égalité des genres pour donner suite à ces efforts.

« Au-delà de nos frontières, nous prenons également des mesures pour promouvoir l'égalité des sexes et aider plus de femmes et de filles à atteindre leurs objectifs. Le Canada a fait de l'égalité des sexes et de l'autonomisation des femmes et des filles le thème central de sa présidence du G7. Nous avons mis sur pied le Conseil consultatif sur l'égalité des sexes pour donner suite à cet engagement. Grâce au leadership de ce comité, lors du Sommet du G7 à Charlevoix, le Canada et ses partenaires ont annoncé un investissement de 3,8 milliards de dollars pour fournir une éducation de qualité aux femmes et aux filles en situation de crise ou de conflit. Il s'agit de l'investissement le plus important jamais réalisé dans le domaine. Le Canada accueillera également la conférence Women Deliver 2019 à Vancouver cet été, où nous réunirons des leaders du monde entier dans la lutte pour l'égalité des sexes.

« Les mesures comme celles-ci font une vraie différence dans la vie des femmes et des filles partout dans le monde. Cependant, nous avons encore beaucoup de travail à faire pour promouvoir les droits des femmes, des filles et des personnes transgenres, non binaires et bi-spirituelles. Elles devraient avoir le même soutien, les mêmes opportunités et les mêmes chances de réussir que les autres. Pour ce faire, nous devons notamment nous attaquer aux inégalités importantes qui existent entre les femmes. Nous devons éliminer les obstacles particuliers auxquels font face les femmes autochtones, les femmes de couleur, les femmes transgenres, les femmes queers, les femmes handicapées et autres. Pour aller de l'avant, nous devons veiller à ce que les droits de tous soient protégés et que leurs voix soient entendues.

« Aujourd'hui, nous célébrons les importantes réalisations des femmes de partout et nous continuons d'agir pour faire avancer l'égalité des sexes. Lorsque tout le monde a une chance égale de réussir, c'est toute notre société qui en bénéficie. Nous avons tous un rôle à jouer pour atteindre cet objectif. »

