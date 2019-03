Déclaration conjointe sur la réalisation de la parité des sexes à la suite du Sommet sur les femmes dans la production du CRTC





OTTAWA et GATINEAU, le 8 mars 2019 /CNW/ - Le 13 décembre 2018, le CRTC, avec l'appui d'un comité de direction, a réuni les présidents des plus importants radiodiffuseurs publics et privés du Canada afin de discuter de solutions durables pour que plus de femmes assument des rôles de premier plan dans l'industrie canadienne de la production cinématographique et télévisuelle.

L'ensemble des participants a convenu que, malgré certains progrès réalisés ces dernières années, les données actuelles montrent que les femmes font encore face à des obstacles à l'avancement professionnel dans ce domaine. Le manque de parité des sexes dans les postes clés de création (comme ceux de producteur, de directeur/réalisateur, de scénariste, de cinéaste et de « showrunner ») doit être traité. Les progrès à ce chapitre ne sont pas seulement bénéfiques aux femmes et à la société en général, mais ils sont logiques sur le plan des affaires.

Le Sommet du CRTC constituait un pas important vers la création de solutions permettant d'accroître l'accès des femmes aux postes clés de création et aux budgets de production dans l'industrie canadienne du cinéma et de la télévision. Au cours des prochains mois, les radiodiffuseurs participants travailleront chacun de leur côté sur des plans faits sur mesure pour leur entreprise et leurs marchés afin de régler cette importante question.

Les détails de ces plans seront diffusés publiquement par les radiodiffuseurs au cours des prochains mois.

Liste des participants au Sommet sur les femmes dans la production du CRTC :

Rick Brace, président, Rogers Media

France Lauzière, présidente et chef de la direction, Groupe TVA

Randy Lennox, président, Bell Média

Doug Murphy, président-directeur général, Corus Entertainment Inc.

Josh Scherba, président, DHX Media

Jamie Schouela, président, Canadian Media, Blue Ant Media

Ian Scott, président et premier dirigeant, CRTC

Caroline Simard, vice-présidente, Radiodiffusion, CRTC

Catherine Tait, présidente-directrice générale, Radio-Canada/CBC

