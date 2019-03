Le Fonds de Revenu Noranda annonce les modalités d'une entente





SALABERRY-DE-VALLEYFIELD, Québec, 08 mars 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Fonds de revenu Noranda (TSX : NIF.UN) (le « Fonds ») a le plaisir d'annoncer qu'il a conclu, avec Glencore Canada, une entente aux termes de laquelle du concentré de zinc sera acheté et du zinc sera vendu pour la période du 1er mai 2019 au 30 avril 2020.



Il y a un an, le 8 mars 2018, le Fonds annonçait qu'il avait conclu des ententes selon lesquelles Glencore Canada fournirait tout le concentré de zinc requis par le Fonds et achèterait tout le zinc produit par le Fonds pour la période de quatre ans se terminant le 30 avril 2022. Les modalités seront établies annuellement selon les conditions du marché existantes et après consultation avec les conseillers des fiduciaires indépendants.

Au cours des derniers mois, les frais de traitement pour le concentré ont été favorables pour les fonderies, mais le marché demeure volatile. Dans ce contexte, le Fonds a priorisé la conclusion d'une entente aux termes de laquelle les frais de traitement seront fixes pour 50 % du concentré et variables pour les 50 % restants, ces charges refléteront les variations du marché pendant cette période, en plus des autres modalités de l'entente d'une durée de quatre ans.

Eva Carissimi, présidente et chef de la direction de Zinc électrolytique du Canada limitée, gestionnaire du Fonds, a déclaré : « À la fin de la période initiale de la convention de traitement et d'approvisionnement en mai 2017, soit après avoir bénéficié de conditions contractuelles favorables pendant 15 ans, le Fonds a fait la transition vers les conditions du marché. Ce changement s'est effectué en période de pénurie de l'offre de concentré à la suite de la fermeture de plusieurs mines importantes en 2016 et 2017 et s'est traduit par des frais de traitement très bas. Selon les analystes du secteur tels que Wood Mackenzie et CRU, le marché s'est récemment ressaisi et les conditions d'approvisionnement du concentré de zinc au Fonds, du 1er mai 2019 au 30 avril 2020, refléteront ce contexte plus favorable. »

Le Fonds s'attend à réaliser la pleine incidence de ces modalités une fois que tout le stock acheté avant le 1er mai 2019 aura été traité, ce qui devrait avoir lieu au troisième trimestre de 2019.

Étant de nature sensible sur le plan commercial, les modalités du marché n'ont pas été communiquées, conformément aux exigences contractuelles et aux pratiques en vigueur sur le marché concernant la confidentialité des renseignements sur les prix.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient de l'information prospective et des énoncés prospectifs au sens où l'entendent les lois sur les valeurs mobilières applicables. L'information prospective comporte des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les événements, les résultats ou le rendement réels diffèrent considérablement de ceux avancés dans ces énoncés prospectifs, de façon expresse ou implicite. Par conséquent, le Fonds ne peut garantir que l'information prospective ou les énoncés prospectifs se concrétiseront.

Ces risques et incertitudes comprennent notamment les conditions commerciales et économiques générales, la capacité du Fonds d'exercer ses activités à des niveaux normaux de production, les exigences relatives aux dépenses d'investissement du Fonds et les autres risques et incertitudes généraux énoncés dans les documents d'information continue du Fonds déposés sur SEDAR, à l'adresse www.sedar.com .

L'information prospective figurant dans le présent communiqué de presse est fondée, entre autres, sur les estimations, les attentes, les hypothèses, les prévisions et les intentions de la direction qui sont, à son avis, raisonnables en date des présentes. Ces dernières sont toutefois assujetties à un certain nombre de risques et d'incertitudes. À moins que la loi ne l'exige, le Fonds ne s'engage aucunement à mettre à jour, par écrit ou oralement, l'information prospective ou les énoncés prospectifs qui peuvent être communiqués à l'occasion par le Fonds ou en son nom.

Le Fonds de revenu Noranda est une fiducie de revenu dont les parts sont inscrites à la Bourse de Toronto sous le symbole «NIF.UN». Le Fonds de revenu Noranda est propriétaire de l'affinerie de zinc électrolytique et de ses actifs connexes (l '«affinerie») situés à Salaberry-de-Valleyfield, au Québec. L'affinerie est la deuxième affinerie de zinc en importance en Amérique du Nord et la première dans l'est de l'Amérique du Nord, où se trouve la majorité des clients. L'affinerie produit du zinc affiné et divers sous-produits à partir du concentré provenant de sources externes. L'affinerie est exploitée et gérée par Zinc électrolytique du Canada limitée, filiale en propriété exclusive de Glencore Canada Corporation.

Sauf indication contraire, tous les montants figurant dans le présent communiqué de presse sont en dollars canadiens.

Pour plus de renseignements sur le Fonds de revenu Noranda, consulter son site Web, à l'adresse www.fondsderevenunoranda.com .

