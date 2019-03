L'exposition InterLubric China se tiendra à Guangzhou pour son 20e anniversaire





SHANGHAI, 8 mars 2019 /PRNewswire/ -- La 20e exposition internationale sur les lubrifiants et les technologies (InterLubric China) se tiendra du 21 au 23 août 2019 au hall d'exposition du Poly World Trade Center de Guangzhou. InterLubric China est organisé par Shanghai Intex Exhibition Co., Ltd.

Après le succès retentissant du salon et des conférences InterLubric à Shanghai l'année dernière, InterLubric China se prépare à la célébration de ses 20 ans d'existence qui se tiendra dans le hall d'exposition du Poly World Trade Center à Guangzhou du 21 au 23 août 2019. Inter Lubric China a lieu chaque année et se tient alternativement dans les villes de Beijing, Guangzhou et Shanghai. InterLubric China reçoit un solide appui de SLTA, CCPIT et STLA, ainsi que de principaux commanditaires, SINOPEC et PetroChina.

Au cours des 19 dernières éditions du salon, InterLubric a présenté plus de 25 000 marques industrielles différentes, accueilli plus de 200 000 visiteurs professionnels du secteur, tenu plus de 130 conférences et séminaires de l'industrie et attiré plusieurs milliers de sociétés participantes. Celles-ci comprennent ExxonMobil, Shell, BP, Fuchs, Caltex, GS Oil, INEOS, G-Energy, BASF, Chemtura, Dow, Lubrizol, Croda, Henkel, Lukoil, Afton, Valvoline, Total et WD-40, pour n'en nommer que quelques-uns.

Les expositions comprennent généralement les lubrifiants et des produits d'entretien chimiques pour automobile, les huiles et graisses industrielles, les lubrifiants et les fluides de travail des métaux, les matériaux antirouille, les additifs et les huiles de base pour lubrifiant, les systèmes, l'équipement et les machines de production de lubrifiant, les équipements et la technologie d'essais, de contrôle de la qualité, de recyclage et d'évaluation de produits lubrifiants, ainsi que des consultations avec l'industrie, des médias spécialisés, etc.

Cette année, InterLubric China est fier d'offrir aux visiteurs davantage d'événements majeurs et d'activités exclusives connexes, notamment :

La 10e conférence internationale chinoise sur les lubrifiants, les huiles de base et les additifs ;

Le programme de vendeurs et de distributeurs de lubrifiants locaux de 2019 ;

Des cours de formation internationale de lubrification

Le forum chinois sur le développement de la technologie de travail des métaux

Un cours de formation internationale sur les fluides pour le travail des métaux

Célébration du 20e anniversaire d'InterLubric China « orientation lubrifiant »

Le spectacle du 20e anniversaire d'InterLubric China à Guangzhou en août est une destination unique.

Pour toute question, veuillez contacter :

Mme Apple Gu

TÉL. : +86 21 62951395 TÉLÉCOPIE : +86 21 62780038 ADRESSE ÉLECTRONIQUE : guyuan@shanghai-intex.com

Pour plus d'informations, veuillez visiter notre site Web : www.interlubric.com

