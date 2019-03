Pour la Journée internationale des femmes, le Vision Impact Institute souligne le caractère essentiel d'une bonne vue pour les femmes et les filles





L'objectif de la campagne Vision for Balance est de mettre un terme à la stigmatisation qui empêche les femmes de porter des lunettes.

DALLAS, 8 mars 2019 /PRNewswire/ -- Pour la Journée internationale des femmes, le Vision Impact Institute souligne le rôle essentiel que joue une bonne vue dans la création d'un monde plus équilibré pour les femmes et les filles. L'organisation a donc lancé aujourd'hui la campagne Vision for Balance pour encourager les femmes et les filles à affirmer les effets positifs d'une bonne vue sur leur vie.

Partout dans le monde, les femmes et les filles doivent affronter des obstacles à une bonne vue : prise de conscience limitée, accès restreint aux soins oculaires et culture stigmatisant le port de lunettes. « À l'échelle mondiale, les femmes représentent 55 % des personnes souffrant de troubles de la vue et 2/3 des aveugles. Il est donc primordial qu'elles aient accès à une correction visuelle », déclare Kristan Gross, directrice générale mondiale du Vision Impact Institute. « Dans de nombreuses régions, le port de lunettes pour une femme ou une fille constitue depuis longtemps un sujet de honte, en ce qu'il réduit ses chances de trouver un mari. Ses perspectives en matière d'études ou d'emploi s'amenuisent, ce qui compromet son avenir. »

Une étude récente auprès d'écoliers indiens âgés de 7 à 15 ans révèle que le taux de myopie est plus élevé chez les filles. Elles ont donc davantage besoin de correction visuelle que les garçons. Une autre étude auprès d'élèves de la 3e à la 1re démontre la nécessité d'une sensibilisation au port de lunettes afin de lever les réticences. 32 % des élèves refusent d'en porter afin de ne pas « déplaire au sexe opposé ». 65 % de ces élèves sont des filles.

« Lorsqu'une femme ou une fille porte des lunettes, il est important qu'en tant que membre de la société, elle ait confiance en elle et puisse atteindre son plein potentiel », explique Kristan Gross.

La campagne Vision for Balance se poursuit jusqu'au 31 mars. Pour participer, les lecteurs peuvent raconter leur histoire ici : https://visionimpactinstitute.org/vision-for-balance/

