Soutien pour femmes en technologie au Québec, FormFintech devient Fintech Cadence et lance un programme de mentorat pour femmes





MONTRÉAL, le 7 mars 2019 /CNW Telbec/ - Fintech Cadence, le nouveau nom de FormFintech, pionnier de la fintech montréalaise, annonce à l'aube de la Journée mondiale de la femme le lancement de son programme de mentorat pour les femmes.

Depuis sa création en 2016, notre organisation a mis sur pied plusieurs programmes ayant pour but d'aider Montréal à devenir le centre d'innovation et d'investissement en Fintech qu'elle est maintenant devenue. Ces programmes incluent entres autres le seul programme de certification en fintech au Québec. Aujourd'hui, nous entreprenons une nouvelle étape importante en permettant à plus de femmes entrepreneures de surmonter les barrières existantes et de réussir dans cette industrie croissante.

« L'une de nos priorités a toujours été d'encourager les femmes à participer à nos programmes; que ce soit notre programme d'introduction Ascension, notre Formathon prenant place chaque printemps ou n'importe quel autre de nos activités. Grâce à nos efforts, le taux de participation des femmes à nos programmes est plus de quatre fois plus élevé que le standard de l'industrie », a déclaré Geraldine Holliday, Chef Produits Numériques chez Fintech Cadence.

Les femmes en fintech, c'est :

Seulement 9% de tous les entrepreneurs en Fintech, selon le Fintech Growth Syndicate

Seulement 5% des cadres non-fondateurs en Fintech

35% des participants à nos programmes

75% de l'équipe de Fintech Cadence

66% du conseil Fintech Cadence

Comme tous nos programmes, le programme de mentorat pour les femmes et le certificat Building Blocks ont été créés pour répondre à des besoins dans la communauté fintech à Montréal et contribuer à son développement. La création d'une nouvelle image de marque de FormFintech à Fintech Cadence est donc motivée par ce mandat élargi. Nous permettons à nos intervenants de mieux comprendre les besoins, la culture et les règlements de l'industrie des technologies pour les institutions financières.

« Bien que des entreprises émergentes en fintech soient couramment fondées pour répondre aux besoins de l'industrie et des consommateurs, les femmes représentent encore une faible proportion des participants de ce secteur. La fintech étant encore en stade de développement, nous avons l'opportunité de promouvoir une plus grande participation des femmes en identifiant des mentors, en apportant du soutien aux individus présentant du potentiel et en facilitant le transfert de connaissances - mais nous devons agir maintenant ! », a ajouté Holliday.

À propos de Fintech Cadence :

Fintech Cadence est un acteur important de la communauté montréalaise de la fintech. Fondé en 2016 sous le nom de FormFintech, nous offrons des programmes de formation et du mentorat pour les entrepreneurs développant de nouvelles technologies pour le secteur financier. Nous plaçons l'innovation et la diversité en tête de nos priorités et travaillons directement avec des partenaires tels que les banques, compagnies d'assurances et régulateurs.

SOURCE Fintech Cadence

Communiqué envoyé le 7 mars 2019 à 08:40 et diffusé par :