Le Groupe Ficodis renforce son offre en transmission de puissance avec l'acquisition de Reliable Bearing à Mississauga

MONTRÉAL, le 6 mars 2019 /CNW Telbec/ - Le Groupe Ficodis annonce l'acquisition de Reliable Bearing, une entreprise spécialisée dans les produits de transmission de puissance établie à Mississauga, en Ontario. Cette 14e acquisition permet au Groupe Ficodis de compléter son réseau de succursales dans le domaine de la transmission de puissance et d'ajouter de nouvelles marques à son portefeuille de produits. Elle s'inscrit aussi dans la continuité de la stratégie d'expansion de Ficodis, qui vise à conclure des partenariats avec des joueurs importants de la distribution de fournitures industrielles sur l'ensemble du territoire québécois et ontarien.

« Cette nouvelle acquisition porte à cinq le nombre de succursales spécialisées dans le secteur de la transmission de puissance, a affirmé Christophe Bévillard, président du Groupe Ficodis. Reliable Bearing, reconnue pour la qualité de son service client 24/7, sa rapidité de livraison et son savoir-faire technique, accroît notre expertise dans ce domaine. »

Reliable Bearing, une entreprise 100 % canadienne établie dans le marché de Mississauga depuis 35 ans, pourra compter sur l'appui de son président Carl Faria, qui demeurera en poste afin d'assurer la transition. Avec l'acquisition de Transbearco, en septembre dernier, le Groupe Ficodis poursuit l'expansion de son réseau de points de vente spécialisés en transmission de puissance avec une présence à Lévis, Ottawa, Montréal et Toronto.

« Nous sommes vraiment fiers d'accueillir Reliable Bearing dans le groupe, a ajouté M. Bévillard. L'entreprise possède une clientèle bien établie dans son marché et a connu une bonne croissance de ses ventes ces dernières années. L'expertise pointue de ses 25 employés nous permet d'envisager une croissance accrue de nos activités dans les années à venir. »

À propos de Ficodis

Créé en 2010 et basé à Montréal, Ficodis est un groupe multispécialiste de distribution industrielle qui propose aux entreprises manufacturières et aux PME des services, expertises techniques et produits dans le domaine des fournitures industrielles. Ses 14 points de vente au Québec et en Ontario, orientés autour de quatre familles de produits - Outillage, Sécurité, Coupe et Puissance -, sont reconnus dans leur région pour la qualité et la diversité de leur offre, l'expertise technique et la mise en place de services et solutions personnalisés. Afin d'accompagner sa croissance, Ficodis peut compter sur l'appui d'importants partenaires financiers tels que Fondaction et la Banque de Montréal - Financement grandes entreprises.

