BDC nommée parmi les meilleurs employeurs pour la diversité au Canada en 2019





MONTRÉAL, le 6 mars 2019 /CNW Telbec/ - BDC, la banque des entrepreneurs au Canada, est fière d'annoncer qu'elle figure parmi les meilleurs employeurs pour la diversité au Canada en 2019. La Banque a accepté cet honneur à la cérémonie officielle de remise de prix tenue par Mediacorp Canada le 1er mars dernier.

La Banque a reçu de nombreux prix soulignant son engagement en matière de diversité, dont celui du meilleur employeur pour la diversité, le prix des employeurs champions de l'intégration des nouveaux arrivants, décerné par World Skills, et la Certification Parité de La Gouvernance au Féminin.

« Notre équipe diversifiée et talentueuse est le pivot de nos activités à titre de seule banque au Canada qui se consacre uniquement aux entrepreneurs », a souligné Mary Karamanos, chef des ressources humaines à BDC. « Ce prix salue nos efforts de création d'un milieu inclusif, qui attire les meilleurs candidats et encourage l'entrepreneuriat dans des groupes représentatifs de la diversité, et nous en sommes fiers. »

Organisés par Mediacorp Canada, les prix pour les employeurs favorisant la diversité récompensent les employeurs qui mettent en oeuvre des initiatives exemplaires en matière de diversité pour les femmes, les membres des minorités visibles, les personnes handicapées, les Autochtones et les personnes LGBT.

Le comité sur la diversité et l'inclusion de la Banque, composé de cadres supérieurs et de plus de 60 employés bénévoles, appuie les efforts visant à favoriser un milieu de travail diversifié. La diversité est une valeur importante à BDC; la Banque cherche à inspirer ses employés et à leur permettre de soutenir des initiatives qui leur tiennent à coeur et d'y participer. Les employés se réjouissent que les valeurs qui comptent pour eux revêtent tout autant d'importance pour BDC en tant qu'organisation. La Banque est consciente des nombreux avantages d'un effectif diversifié, qui se reconnaît dans la clientèle diversifiée qu'il sert.

À propos de BDC

BDC est la seule banque qui se consacre uniquement aux entrepreneurs. Sa mission consiste à soutenir l'entrepreneuriat canadien, plus particulièrement les petites et moyennes entreprises. Comptant plus de 123 centres d'affaires partout au pays, BDC propose des solutions de financement et des services-conseils aux entreprises de tous les secteurs d'activité. Sa division d'investissement, BDC Capital, offre des services de financement par capitaux propres et par capital de risque, ainsi que des solutions flexibles de capital de croissance et de transfert d'entreprise. BDC est aussi la première institution financière canadienne à avoir obtenu la certification B Corp. Pour de plus amples renseignements, visitez bdc.ca.

