Bart Yabsley nommé président de Sportsnet, Rogers Média





TORONTO, 05 mars 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rick Brace, président de Rogers Média, a annoncé aujourd'hui la nomination de Bart Yabsley au poste de président de Sportsnet. Cette nomination entre en vigueur immédiatement.



M. Yabsley est responsable de la croissance et de l'évolution continues du contenu sportif dans tous les secteurs de Rogers. Il supervisera à Sportsnet la production multiplateforme, la programmation, l'acquisition de droits, les commandites, les réseaux de distribution et l'innovation en matière de produits, tandis que la chaîne continue d'offrir un contenu sportif et des expériences hors pair aux amateurs partout au pays.

M. Yabsley s'est joint à Rogers Média en 2014 et, plus récemment, il occupait le poste de premier vice-président, Partenariats, Sports et divertissement, et Distribution de contenu. Il demeure membre de l'équipe de direction de Rogers Média.

« Bart est un dirigeant avant-gardiste dans le monde des médias; il démontre une excellence opérationnelle remarquable. Sa vision stratégique, ses relations clés et son expérience dans tous les aspects du domaine seront autant de forces motrices qui propulseront la diffusion inégalée du contenu sportif de Sportsnet aux amateurs, a affirmé M. Brace. Bart et moi nous côtoyons depuis très longtemps dans les sports et les médias. Il est passionné par l'avenir de l'industrie et comprend bien le lien personnel qui unit les amateurs à leurs sports préférés. Inspiré par l'innovation, il est le leader idéal pour écrire le prochain chapitre de Sportsnet et en assurer le succès continu. »

Dirigeant chevronné, M. Yabsley possède plus de 30 ans d'expérience, notamment en sports, en télévision conventionnelle et spécialisée ainsi qu'en fusions et acquisitions d'entreprise. Avocat à ses débuts professionnels, il a longtemps mené de grandes équipes vers l'excellence en affaires tout en veillant à leur croissance. Avant de se joindre à Rogers Média, M. Yabsley a travaillé chez Bell Média/CTV Inc. pendant plus de 15 ans, occupant des postes de haute direction, notamment vice-président principal, Ventes et distribution de contenu; vice-président principal, Planification commerciale et distribution et vice-président principal, CTV Specialty Television Inc.

« L'industrie du sport continue d'évoluer à un rythme rapide, et j'ai pleinement confiance en l'avenir de Sportsnet. Lorsque je regarde la programmation et les relations que nous avons établies, tout comme notre feuille de route en matière de produits créatifs, l'excellence de notre production et de notre contenu éditorial ainsi que les talents de l'équipe, je constate que les occasions de croissance et d'innovation sont infinies. Je suis honoré de perpétuer cette tradition », a affirmé M. Yabsley.

M. Yabsley est titulaire d'un baccalauréat en droit de la Osgoode Hall Law School et d'un baccalauréat en commerce de l'Université Dalhousie. Il vit à Toronto avec sa femme et ses deux filles.

À propos de Rogers Média

Rogers Média est une société diversifiée évoluant dans les domaines des médias et du contenu qui, chaque semaine, sert plus de 30 millions de Canadiens. L'offre multimédia de l'entreprise comprend 56 stations de radio, 29 stations de télévision locales, 23 stations de télévision classiques et spécialisées, 7 magazines, des balados, des sites web de services numériques et de commerce électronique, ainsi que des événements sportifs. Rogers Média offre un divertissement unique par l'entremise de sa gamme de marques renommées : Citytv, OMNI Television, Maclean's, Today's Parent, TSC, KiSS, FX, Sportsnet (la première marque de médias sportifs du Canada) et les Blue Jays (la seule équipe canadienne de la Ligue majeure de baseball). Rogers Média est une filiale de Rogers Communications Inc. (TSX, NYSE : RCI). Consultez RogersMedia.com.

Personnes-ressources ? Médias :

Rogers Média ? Andrea Goldstein, andrea.goldstein@rci.rogers.com , 647?801?4394

Sportsnet ? Sarah Grossman, sarah.grossman@rci.rogers.com , 416?509?9694

Communiqué envoyé le 5 mars 2019 à 13:35 et diffusé par :