GrapheneCA lance sa gamme de produits 2019

NEW YORK, 04 mars 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- La société Nano Graphene Inc., faisant affaire sous l'appellation GrapheneCA («?GrapheneCA?») a dévoilé aujourd'hui une toute nouvelle gamme de produits de graphène de haute technologie, ainsi qu'une technologie de distribution de graphène visant à répondre aux besoins des secteurs industriels qui sont actuellement à la recherche de solutions «?sur demande?» fiables et évolutives.



Cette nouvelle gamme de produits comprend une pâte de graphène commerciale hautement concentrée et aqueuse. «?L'un des avantages de la nouvelle approche de GrapheneCA en matière de production de graphène réside dans l'accroissement de la stabilité et de l'efficacité dans le transport, cela reposant sur notre technologie exclusive de dispensation qui permet à la fois de produire et dispenser chez le client un produit sec d'une grande pureté à partir d'une pâte?», a déclaré le Dr Sergei Voskresensky, responsable de la recherche et du développement de l'usine de production de GrapheneCA à New York.

GrapheneCA utilise notamment cette pâte dans ses ciments, ses revêtements à base d'eau et d'autres produits à être introduits sur le marché sous peu. La nouvelle technologie de production-dispensation de GrapheneCA évacue plusieurs problèmes de sécurité, de qualité et d'efficacité relatifs à l'expédition. Elle permet en outre aux clients d'utiliser le produit phare de GrapheneCA en tant qu'additif concurrentiel dans des secteurs à forte demande, qui sont très sensibles aux coûts et aux changements technologiques.

«?Le bond technologique énorme que nous faisons en présentant notre nouvelle gamme de produits perturbera à coup sûr de nombreux secteurs?», a ajouté le Dr Boris Goldstein, président et chef de la direction de GrapheneCA : «?Nous avons trimé dur pour développer cette gamme étonnante de produits intelligents, qui va des filaments imprimables 3D à base de graphène aux applications d'hygiène dentaire, en passant par les filtres à eau intelligents, les timbres transdermiques pour l'industrie pharmaceutique et les produits cosmétiques?; toutes ces technologies reposent sur notre graphène écologique de grande pureté, et de plus en plus d'industries peuvent maintenant tirer profit des produits de GrapheneCA.?»

Ceci est un changement complet de gamme de produits pour GrapheneCA. Elle annonce un tout nouveau système de catalogage, un système de traitement par lots et un système de gestion de la qualité. La nouvelle gamme de produits GrapheneCA sera disponible à la mi-mars 2019.

À PROPOS DE GRAPHENECA

GrapheneCA est une entreprise productrice de graphène et de matériaux à base de graphène dont le siège social est situé à New York et dont l'objectif est d'intégrer le graphène dans des applications réelles du quotidien en utilisant son propre processus de production hautement efficace, évolutif et respectueux de l'environnement. GrapheneCA a mis sur pied une installation de production à New York et produit actuellement, à grande échelle, des flocons de graphite empilés contenant moins de 0,03 % de contamination par l'oxygène. La technologie éprouvée de GrapheneCA fait l'objet de demandes de brevet aux États-Unis et en Chine.

Déclarations prospectives

Certaines déclarations contenues dans le présent communiqué constituent des «?informations prospectives?» au sens donné à ce terme dans la législation canadienne applicable en valeurs mobilières. Les mots «?peut?», «?serait?», «?pourrait?», «?devrait?», «?potentiel?», «?sera?», «?cherchera?», «?à l'intention?», «?planifier?», «?prévoir?», «?croire?», «?estimer?», «?s'attendre à?» et les expressions similaires relatives à GrapheneCA, y compris que GrapheneCA ouvre un site de production de graphène de qualité cosmétique et pharmaceutique au Canada d'ici la fin de 2019, les informations relatives aux plans d'entreprise de GrapheneCA et aux utilisations futures du graphène, sont destinés à identifier des informations prospectives. Toutes les déclarations autres que les déclarations de faits historiques peuvent constituer des informations prospectives. Ces déclarations reflètent les vues et les intentions actuelles de GrapheneCA en ce qui concerne les événements futurs, ainsi que les informations actuelles à la disposition de GrapheneCA, et sont soumises à certains risques, incertitudes et hypothèses. Des facteurs ou hypothèses importants ont été appliqués pour fournir des informations prospectives, notamment la préparation par des tiers de fiches techniques; la confirmation finale des commandes de clients; la continuité de la production; les services d'expédition tiers; que GraphèneCA produise en masse du graphène et que le graphène soit adopté par les marchés. De nombreux facteurs pourraient faire en sorte que les résultats, performances ou réalisations concrets, exprimés ou implicites dans ces informations prospectives, diffèrent de ceux décrits dans le présent document si l'un ou plusieurs de ces risques ou incertitudes se matérialisaient. Ces facteurs incluent, sans s'y limiter : des modifications à la loi?; la capacité de mettre en oeuvre des stratégies commerciales et de rechercher des opportunités commerciales?; l'état des marchés des capitaux?; la disponibilité des fonds et des ressources pour poursuivre les opérations?; un nouveau modèle d'entreprise?; la dépendance vis-à-vis des fournisseurs clés et des partenaires locaux?; la concurrence?; l'issue et le coût de tout litige?; ainsi que les conditions générales de l'économie, du marché et des affaires. Si un facteur affecte GrapheneCA de manière inattendue, ou si les hypothèses sous-jacentes aux informations prospectives s'avèrent inexactes, les résultats ou événements réels peuvent différer considérablement des résultats ou des événements prévus. Toute information prospective de ce type est expressément qualifiée dans sa totalité par cette mise en garde. En outre, GrapheneCA n'assume aucune responsabilité quant à l'exactitude ou à l'exhaustivité de ces informations prospectives. Les informations prospectives incluses dans ce communiqué de presse sont valables à la date de ce communiqué de presse et GrapheneCA n'assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement les informations prospectives autres que celles requises par la loi en vigueur. Les résultats de GrapheneCA ainsi que les informations et calculs prospectifs peuvent être affectés par les fluctuations des taux de change.

