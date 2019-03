La ministre Danielle McCann lance le second volet de la campagne d'information et de sensibilisation liée à l'usage des opioïdes





QUÉBEC, le 4 mars 2019 /CNW Telbec/ - La ministre de la Santé et des Services sociaux, Danielle McCann, a lancé aujourd'hui le second volet de la campagne d'information et de sensibilisation liée à l'usage des opioïdes, qui sera diffusé par l'entremise de plusieurs médias, et ce, jusqu'au 31 mars, faisant suite au volet qui avait été réalisé l'été dernier. Les publics cibles sont notamment la population adulte en général, de même que les personnes qui consomment des opioïdes, leur entourage et les intervenants du milieu.

Ce second volet de la campagne, qui a pour thème « On peut tous agir pour sauver des vies. », vise principalement à sensibiliser la population aux risques et aux conséquences potentielles d'un usage inadéquat des opioïdes. La campagne a également pour objectif d'informer les citoyens des signes associés à une surdose et des mesures d'intervention adéquates. Elle vise aussi à réduire la stigmatisation et les préjugés auxquels sont confrontés les consommateurs d'opioïdes.

« Avec le déploiement de ce second volet de la campagne, nous nous donnons les moyens de mieux rejoindre l'ensemble des personnes concernées par les conséquences d'un usage inapproprié des opioïdes. Alors qu'une personne par jour meurt d'une surdose d'opioïdes au Québec, nous nous assurons de sensibiliser davantage l'ensemble des Québécoises et des Québécois à cet enjeu sérieux de santé publique qui concerne toute notre collectivité. Une telle initiative témoigne des efforts concrets qui sont faits pour mieux prévenir les surdoses liées à l'usage des opioïdes et y répondre lorsqu'elles se présentent. »

Danielle McCann, ministre de la Santé et des Services sociaux

Ce volet de la campagne se déploiera autour des axes suivants :

la consommation illicite ou récréative d'opioïdes, qui fera l'objet d'une publicité télévisée de 30 secondes et d'une diffusion sur le Web;

la consommation d'opioïdes sur ordonnance, sous la forme d'une publicité radio de 30 secondes;

les différentes formes de consommation seront aussi abordées sur le Web et au moyen d'affiches qui seront diffusées au sein du réseau de la santé et des services sociaux.

Rappelons que le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) a mis en oeuvre diverses mesures, notamment la Stratégie nationale 2018-2020 pour prévenir les surdoses d'opioïdes et y répondre - Parce que chaque vie compte, qui a été lancée en juillet 2018.

Les personnes intéressées à en savoir davantage sur la campagne peuvent également consulter la salle de presse du site du MSSS : msss.gouv.qc.ca/presse.

