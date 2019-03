Dévoilement du Plan canadien pour les minéraux et les métaux - Des orientations cohérentes avec les actions de l'Association minière du Québec





QUÉBEC, le 4 mars 2019 /CNW Telbec/ - L'Association minière du Québec (AMQ) accueille positivement le Plan canadien pour les minéraux et les métaux, dévoilé par le gouvernement du Canada, qui propose des orientations cohérentes avec les actions qu'elle déploie pour rendre le secteur minier québécois compétitif et attractif.

En se basant sur des orientations qui font déjà partie de l'ADN de l'AMQ et de ses membres, le Plan proposé devrait permettre de consolider les actions que l'Association met de l'avant afin que le Québec conserve ce rôle de leader qui en fait un des meilleurs endroits au monde où opérer :

Développement économique et compétitivité;

Participation des peuples autochtones;

Respect de l'environnement;

Sciences, technologies et innovations;

Acceptabilité sociale;

Leadership mondial.

L'Association minière du Québec, qui a formulé des recommandations dans le cadre des consultations menant à ces orientations, continuera de s'impliquer dans ce dossier tout au long du déploiement du Plan.

Citation

« La preuve n'est plus à faire : l'industrie minière est indispensable à la vie de tous les jours. Des produits électroniques aux instruments médicaux, en passant par les vitamines et suppléments, les métaux et minéraux sont partout autour de nous. C'est pourquoi, pour l'AMQ et ses membres, il est essentiel de mettre en place des mesures favorisant le développement minier ici, dans une juridiction où les façons de faire inspirent d'autres juridictions minières, notamment en matière de respect de l'environnement et des communautés locales. Ce plan est un pas dans la bonne direction. »

- Josée Méthot, présidente-directrice générale de l'AMQ

À propos de l'Association minière du Québec

Fondée en 1936, l'Association minière du Québec (AMQ) agit à titre de porte-parole proactif des entreprises minières en production, en exploration et en transformation, des entrepreneurs miniers, des entreprises minières en développement, de même que des fournisseurs, d'institutions, d'organismes sans but lucratif et de divers partenaires du secteur minier. Fière des 40 540 emplois et des dépenses totales de 8,5 milliards de dollars que l'industrie minière a générés au Québec au cours de la dernière année, l'AMQ a pour mission de promouvoir, soutenir et développer une industrie minérale québécoise engagée, responsable et innovante.

