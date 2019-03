Micropep Technologies annonce la formation de son premier Conseil d'Administration et nomme Kevin P.Smith comme président non-executif





Micropep Technologies, start-up deep-tech spécialisée dans le domaine des biotechnologies végétales, annonce la nomination de Kevin Smith comme président non exécutif de son nouveau conseil d'administration. Il travaillera aux côtés de 3 autres anciens PDG de sociétés emblématiques du secteur des biotechnologies végétales : Alain Godard, Eric Rey et Luc Mathis. Après un premier tour d'amorçage de 4 millions d'euros auprès de Sofinnova Partners et d'Irdi Soridec Gestion en mars 2018, l'arrivée de ces 4 experts internationaux permet de créer les meilleures conditions de succès pour le développement de Micropep.

Kevin est un leader multiculturel avec une expérience unique de dirigeant international sachant parfaitement définir et exécuter des stratégies orientées « solutions » à partir de technologies complexes. Entre 2008 et 2014, il a par exemple dirigé la branche Europe et Afrique Moyen-Orient d'Arysta LifeScience, doublant la rentabilité de l'entité tout en construisant le portefeuille de solutions d'intrants biologiques de la société. Il est aujourd'hui Senior Vice-Président d'Houghton International, leader mondial des fluides métallurgiques. En tant qu'expert mondialement reconnu dans la chimie de spécialité avec plus de 30 ans d'expérience dans le management et le coaching de dirigeants, son rôle est d'accélérer le développement de Micropep Technologies.

Aux côtés de Kevin, la société annonce l'arrivée de 3 autres membres indépendants pour son Conseil d'Administration, chacun apportant une expérience directe de premier plan dans le domaine des biotechnologies et de l'agriculture : Alain Godard, ancien président d'Aventis CropScience (racheté par Bayer), Eric Rey, ancien CEO d'Arcadia Bioscience (NASDAQ :RKDA) ? société leader dans la sélection de charactères génétiques qualitatif pour une nourriture plus saine, et Luc Mathis, ancien CEO de Calyxt (NASDAQ :CLXT) ? société leader dans le gene editing pour l'agriculture. Leurs compétences et expériences complémentaires à la fois dans le domaine de la génétique des plantes et dans les intrants ainsi que leur track-record significatif à l'international doit permettre à Micropep d'assouvir son ambition de devenir rapidement un acteur de premier plan dans le domaine des biotechnologies pour l'agriculture.

Le Conseil d'Administration de Micropep est complété par la présence de Thomas Laurent, co-fondateur et CEO de la société, de Denis Lucquin pour le compte de Sofinnova Partners et de Jean-Michel Petit pour le compte d'Irdi Soridec, les deux principaux investisseurs.

Plus d'informations sur : https://micro-pep.com/

Communiqué envoyé le 4 mars 2019 à 10:25 et diffusé par :