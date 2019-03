La technologie turbo de Garrett suralimente cinq des sept nominés qui se disputent le titre de « Voiture de l'année » au Salon international de l'automobile de Genève





Les technologies couvrent les moteurs à essence et diesel et ont neuf applications différentes

ROLLE, Suisse, 2 mars, 2019 /PRNewswire/ -- Garrett Motion Inc. (NYSE : GTX), l'un des principaux fournisseurs de technologies différenciées de l'industrie automobile, a déjà de quoi célébrer sa contribution essentielle aux solutions turbo de cinq des sept nominés pour le prestigieux prix Car of the Year 2019 (COTY) - Voiture de l'année 2019 - qui récompense la nouvelle voiture la plus remarquable mise sur le marché au cours des 12 derniers mois en Europe.

Les solutions turbo de Garrett contribuent à améliorer les performances du groupe motopropulseur et à réduire la consommation de carburant et les émissions. Les technologies de Garrett soutiennent sans relâche les applications diesel traditionnelles qui sont toujours très demandées en raison de leur couple exceptionnel, de leurs économies en carburant et de leurs faibles émissions de CO 2 et elles soutiennent aussi le segment croissant des moteurs à essence qui se tournent vers le turbocompresseur dans le but d'améliorer leurs performances et leur conformité environnementale. Cette année, la technologie Garrett se retrouve sur les modèles nominés suivants : Citroën C5 Aircross, Ford Focus, Kia Ceed, Mercedes-Benz Classe A et Peugeot 508.

Voici un aperçu des atouts apportés par la technologie Garrett :

PSA Citroën C5 Aircross et Peugeot 508

Turbo essence 1,2 L : le turbocompresseur de moteur à essence de troisième génération de Garrett a optimisé l'aérodynamique grâce à une roue de turbine à flux mixte et à des roulements très performants. Cela se traduit par une efficacité optimale en régime permanent et un rendement transitoire pour la nouvelle génération de moteurs dotés de filtres à particules d'essence. Ses carters en acier inoxydable supportent des températures plus élevées pour faciliter la conformité à la procédure d'essai mondiale harmonisée pour les voitures particulières et véhicules utilitaires légers (WLTP pour Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure) en matière d'économie de carburant et d'émissions de CO 2 et de substances polluantes. Cette application utilise une conception de soupape de décharge améliorée et un actionnement électrique afin de définir une référence pour le contrôle du turbo, la suppression du bruit (- 10 dB) et la durabilité.

PSA Citroën C5 Aircross, Peugeot 508 et Ford Focus

Diesel 1,5 L : la conception à géométrie variable de Garrett pour les turbodiesels, qui rebat les cartes de l'industrie, est au coeur de cette application révolutionnaire de turbine à buse variable (VNT). Elle dispose de l'ensemble aérodynamique optimisé de Garrett englobant à la fois les roues de la turbine et du compresseur et un système de roulement à haut rendement, ce qui aboutit à une nouvelle norme d'économie de carburant et à une réduction des émissions de CO 2 . Elle est dotée d'un système d'actionnement électrique qui permet un contrôle exceptionnel du turbo et une réponse transitoire rapide. Développée en collaboration pour le Groupe PSA et Ford, cette application de référence est calibrée de manière unique pour répondre aux paramètres de fonctionnement spécifiques de chaque moteur individuel.

Kia Ceed

Essence 1,0 L : cette première application tire parti de la technologie éprouvée de turbo pour moteur essence avec soupape de décharge de Garrett, couplée à un moteur de taille réduite pour offrir une solution qui ne fait pas de compromis, dans le but d'augmenter les économies de carburant, de réduire les émissions et d'accroître les performances du moteur. Cette architecture turbo d'entrée de gamme offre une valeur exceptionnelle, une fiabilité hors pair et de nombreuses pistes techniques pour améliorer les futures générations d'applications afin de suivre le rythme des réglementations plus strictes sur les émissions.

Diesel 1,6 L : le turbo de pointe à géométrie variable de sixième génération pour moteurs diesel de Garrett présente un nouvel aérodynamisme et est doté d'un système de roulement efficace qui procure les plus grandes économies de carburant et les meilleures émissions de CO 2 de sa catégorie, tout en augmentant le couple à bas régime pour assurer une conduite encore plus agréable. Il permet également une meilleure recirculation des gaz d'échappement (RGE), ce qui est fondamental pour réduire davantage les polluants d'oxydes d'azote quelles que soient les conditions de conduite.

Mercedes-Benz A-Class

Essence 1,3 L : la conception du turbo à soupape de décharge de Garrett pour cette application est directement destinée à accroître la robustesse des moteurs à quatre cylindres de grand volume dotés de carters de turbine en acier inoxydable, qui sont à même de supporter des températures plus élevées pour relever les défis des nouvelles réglementations sur les émissions (WLTP / RDE). L'aérodynamique à haut rendement et un système de roulement amélioré augmentent le couple à bas régime et les économies de carburant. L'application utilise un système d'actionnement électrique pour assurer un meilleur contrôle et une meilleure réponse.

Diesel 2,0 L : l'architecture du turbodiesel à géométrie variable de sixième génération de Garrett se caractérise par une conception aérodynamique de pointe et un système de roulement très efficace qui permettent de réduire la consommation de carburant et les émissions de CO 2 tout en augmentant les efforts de recirculation des gaz d'échappement pour réduire les polluants d'oxydes d'azote. Ce turbo améliore le couple à bas régime de 20 Nm supplémentaires, d'où une meilleure accélération. Il peut également résister à des températures de gaz d'échappement plus élevées, ce qui permet d'obtenir un turbocompresseur de plus petite taille offrant une meilleure réactivité et une plus grande économie de carburant - c'est le turbo le plus compact de l'industrie pour un moteur de 2,0 L de sa catégorie.

Le porte-parole a déclaré :

« C'est une grande responsabilité et un défi que nous relevons chaque jour que d'offrir une technologie et un service exceptionnels à nos clients du monde entier afin qu'ils puissent être reconnus par l'industrie de manière significative dans de telles positions. Nos employés comprennent que nous avons la possibilité de satisfaire les besoins non satisfaits de l'industrie comme personne, et nous décrochons cette récompense avec chaque turbo que nous produisons. »

« Bien que nous élaborions des solutions turbo depuis plus de 65 ans, il reste encore beaucoup de chemin à parcourir pour améliorer le moteur à combustion interne et les turbos qui le prennent en charge. Nous avons de nouvelles technologies à la disposition de nos clients pour les véhicules à essence, diesel, électriques hybrides, à piles à combustible à hydrogène qui, nous en sommes convaincus, nous permettront de participer à la célébration des prix COTY dans les nombreuses années à venir. »

- Olivier Rabiller, président-directeur général de Garrett Motion Inc.

L'histoire de Garrett et des prix COTY

Fournisseur de premier plan de technologie turbo depuis plus de 65 ans, Garrett travaille avec pratiquement tous les constructeurs automobiles mondiaux et plusieurs fabricants nationaux dans les régions en plein essor, à l'échelle planétaire. Garrett s'est associée avec de nombreux lauréats des années précédentes, notamment la Volvo XC40, récipiendaire du prix COTY 2018, et la Peugeot 3008, lauréate du prix 2017. Pour sa 56e édition, le prix COTY est décerné par un jury composé de journalistes automobiles chevronnés de toute l'Europe, comprenant 60 membres de 23 pays européens.

