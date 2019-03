Fondaction et Renewal Funds unissent leurs forces pour accompagner PRANA dans sa croissance





MONTRÉAL, le 1er mars 2019 /CNW Telbec/ - Fondaction et Renewal Funds sont heureux d'annoncer un investissement conjoint auprès de PRANA et d'accompagner ce chef de file de l'agroalimentaire durable au Québec dans sa croissance, notamment aux États-Unis.

Fondée à Montréal en 2005 par Marie-Josée Richer et Alon Farber, PRANA se spécialise dans l'importation et la transformation de produits alimentaires biologiques végétaliens. La gamme de produits transformés au Québec inclut entre autres le chia, les noix, les fruits secs, les écorces de chocolat, les mélanges du randonneur et les super aliments, le tout 100 % biologique.

Changer le monde une collation à la fois

«?PRANA, c'est un mouvement propulsé par des clients qui choisissent de consommer des aliments sains et responsables et qui partagent des valeurs similaires à celle de notre organisation. Grâce à l'investissement de Fondaction, en partenariat avec Renewal funds, deux fonds d'investissement en développement durable, PRANA a trouvé des partenaires idéaux pour rendre ses collations accessibles à un plus grand nombre de personnes qui souhaitent adhérer au mouvement,?» explique Alon Farber de PRANA.

En 2018, PRANA a été nommée l'une des organisations Meilleures pour le monde par B Lab grâce à ses initiatives environnementales, notamment sa carboneutralité et la réalisation d'une analyse de cycle de vie sur l'ensemble de ses activités. Elle est la marque de collations biologiques à la croissance la plus rapide au Canada et a notamment connu une croissance de 40% en 2018 par rapport à 2017. PRANA offre des produits qui rejoignent l'intérêt grandissant des consommateurs pour l'alimentation biologique. Ses collations sont offertes dans plus de 6000 points de vente au Canada et aux États-Unis.

En 2014, Renewal Funds, une société de capital de risque investissant dans les PME à forte mission sociale au Canada et aux États-Unis, avait été le premier et l'unique investisseur externe à s'impliquer dans PRANA jusqu'à maintenant. Le cofondateur de PRANA Alon Farber souligne d'ailleurs que "Renewal Funds a non seulement soutenu les efforts de croissance de PRANA, mais a aussi motivé l'organisation à assumer encore plus sa mission". Paul Richardson, fondateur de Renewal Funds, se dit heureux de participer au soutien de la croissance continue de PRANA et d'accueillir Fondaction afin de poursuivre cet objectif. Selon lui, PRANA est "une entreprise à fort impact social, non seulement par la nature de son offre alimentaire, mais aussi dans la manière dont elle interagit avec toutes ses parties prenantes, c'est-à-dire ses employés, ses clients, sa communauté et son environnement".

Un accompagnement distinctif de Fondaction en agroalimentaire durable

Depuis plus de 20 ans, Fondaction a développé une expertise considérable dans la réalisation d'investissements à retombées sociétales positives, en conjuguant les dimensions sociales, culturelles, territoriales, environnementales et économiques.

«?En soutenant la croissance de PRANA, Fondaction poursuit sa contribution au développement du secteur de l'agroalimentaire durable au Québec et favorise l'accès à une alimentation saine et de qualité pour toutes et pour tous?», explique Geneviève Bouthillier, chef adjointe de l'investissement de Fondaction. « PRANA partage les valeurs qui animent Fondaction, et nous sommes heureux de nous associer à cette entreprise fortement engagée?pour lui permettre de croître et de se développer en cohérence avec sa mission», ajoute-t-elle.

À propos de PRANA

PRANA est une entreprise certifiée B Corp fondée en 2005 par deux aventuriers passionnés de collations saines. En tant qu'entreprise snacktiviste, PRANA a pour mission de réparer le système alimentaire. C'est un mouvement vers un monde meilleur et en santé. En tant qu'entreprise en pleine croissance avec de grandes ambitions pour les années à venir, PRANA est déterminé à avoir un impact d'autant plus positif en travaillant en étroite collaboration avec ses partenaires, fournisseurs et clients. Aujourd'hui, PRANA, est la marque numéro 1 de collations biologiques au Canada et est en pleine expansion aux États-Unis.

À propos de Fondaction

Fondaction se distingue par ses investissements qui visent à soutenir, à promouvoir et à encourager le développement durable. Il gère un actif de plus de 2 milliards de dollars provenant de l'épargne-retraite de près de 160?000 actionnaires. Fondaction appuie le développement de près de 1?200 PME parmi lesquelles on retrouve plusieurs entreprises d'économie sociale. Fondaction participe au maintien et à la création d'emplois, à la réduction des inégalités et à la lutte contre les changements climatiques. Entre 2015 et 2018, Fondaction a réduit de 51 % l'empreinte carbone de ses placements sur les marchés boursiers. Pour plus d'informations, consultez fondaction.com .

